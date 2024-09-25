От экзаменов до биометрии: какие ограничительные меры в отношении мигрантов могут принять в России

Подробности о том, какие ограничительные меры в отношении мигрантов принимают или обсуждают в России, читайте в материале РИАМО.

Число преступлений, совершенных нелегальными мигрантами в РФ, увеличилось втрое – об этом сообщили в Следственном комитете России (СКР). При этом наиболее тяжелая обстановка с нелегалами, по данным ведомства, складывается в Москве. Неудивительно, что на этом фоне в России активно принимают и обсуждают различные ограничительные меры в отношении мигрантов.

Ограничение сфер работы для мигрантов

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В Московской области могут запретить нанимать на работу мигрантов специализированные магазины, которые торгуют крепким алкоголем, пивом и табаком, – об этом 16 сентября сообщила зампред правительства Московской области Наталия Масленкина. Она рассказала, что вместе с коллегами из других регионов подмосковные специалисты проанализировали, как ведется работа с трудовыми мигрантами в сфере торговли в различных субъектах РФ.

В торговле лекарствами, в нестационарных торговых объектах и на рынках введен федеральный запрет на работу мигрантов. По ее словам, 22 региона России уже ужесточили федеральное разрешение иметь 15% иностранных работников от штата торговой точки (полный запрет на работу ввели в торговле алкоголем, табаком и пивом).

«Проработав этот вопрос, мы предлагаем присоединиться к тем 22 субъектам, которые по данным направлениям ввели запрет на работу мигрантов в целом», – сказала Масленкина на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Как добавила зампред правительства, это же касается и работы мигрантов в нестационарных торговых объектах (НТО). При этом она подчеркнула, что остальной торговли (магазины, торговые сети) этот запрет касаться не будет. Кроме того, Масленкина предложила ограничить работу мигрантов по трем основным направлениям: «Спорт, культура, досуг», «Здравоохранение и социальные услуги», «Образование». «Поскольку бизнесу нужно сориентироваться, переключиться на данное нововведение, запрет предлагается ввести с 1 января 2025 года», – уточнила Масленкина.

Усложнение экзаменов по русскому языку для мигрантов

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6 сентября стало известно, что в Госдуме предложили ввести устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов, претендующих на получение разрешения на работу в РФ. Замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева направила соответствующее обращение министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.

Она отметила, что речь и общение является залогом того, что будущий трудовой мигрант сможет успешно выполнять свою работу и адаптироваться в обществе. Авксентьева указала на то, что в разделе экзамена «Основы законодательства Российской Федерации» нет вопросов, которые позволяют оценить понимание иностранным гражданином своей ответственности за совершение правонарушений или преступлений на территории РФ.

По ее словам, в раздел необходимо включить такие вопросы, как: «Назовите, какая уголовная ответственность наступает за распространение наркотиков» или «Выберите правонарушения, за совершение которых иностранному гражданину грозит депортация». Она отметила, что в экзамене для мигрантов должны быть вопросы о действиях, которые могут вызвать осуждение со стороны окружающих, и об общепринятых нормах поведения при совместном проживании в многоквартирном доме.

Сдача биометрии с 1 декабря 2024

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Минцифры России предложило с 1 декабря 2024 года запустить пилотный проект по сдаче биометрических данных иностранцами и лицами без гражданства для въезда на территорию РФ – соответствующий документ 30 августа был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что эксперимент пройдет в два этапа.

Сначала въезжающие в Россию иностранцы будут сдавать биометрию в нескольких пунктах пропуска. Затем, в рамках II этапа, для безвизового въезда в страну иностранцы смогут заранее сдавать биометрию в спецприложении и подавать заявление с данными и информацией о целях визита. Согласно законопроекту, для визита в РФ в визовом режиме приезжающим необходимо подать документы на оформление визы.

При этом порядок ее оформления не изменился. Эксперимент не коснется граждан Республики Беларусь, детей до 6 лет, дипломатов и членов их семей. В пресс-службе министерства отметили, что дополнительные сведения о въезжающих помогают повысить уровень безопасности в стране. Правила будут действовать на постоянной основе, если пилотный проект будет признан успешным.

Переезд мигрантов без семей

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Мигрантам в России могут запретить перевозить семьи – соответствующий законопроект внесут в Госдуму, сообщили СМИ 19 августа. Новое правило может запретить въезд в Россию родственникам иностранцев, работающих по трудовому договору или патенту.

«Семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. Близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке, с пренебрежением относятся к местным жителям», – объяснил суть законопроекта лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Краткосрочные договора

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Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ограничить срок действия трудового договора для иностранцев одним годом – об этом СМИ сообщили 9 августа. По словам Слуцкого, соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции ЛДПР. В документе говорится, что если иностранный гражданин по истечении срока договора не сможет вновь трудоустроиться за 20 суток, то он обязан будет покинуть Россию. Как отметил Слуцкий, законопроект направлен на регулирование пребывания трудовых мигрантов в России. Сегодня в РФ трудовой договор с мигрантом может быть заключен в том числе и на бессрочной основе.

Режим «высылки» нелегальных мигрантов из России

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8 августа стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон об установлении правового режима «высылки» для нелегальных мигрантов – документ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, для нелегальных мигрантов в целях их выезда из России предусматривается ограничение прав и свобод. В документе говорится, что иностранные граждане, в отношении которых введут такой режим, не смогут менять место пребывания в России без разрешения. Кроме того, им запрещается выезжать за пределы региона пребывания и управлять транспортными средствами.

Вознаграждения за жалобы на незаконное пребывание мигрантов

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Россиянам могут начать платить по 100 тысяч рублей за сообщения о незаконных местах проживания мигрантов – об этой инициативе депутата Госдумы Сергея Каргинова стало известно 23 июля. По мнению парламентария, благодаря такой мере получится определить сети мигрантов, которые могут представлять опасность для страны. Согласно замыслу автора инициативы, с учетом вознаграждения жители городов активнее будут рассказывать правоохранителям о тех квартирах, где незаконно находятся мигранты. Свое предложение депутат направил на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.

Расширение оснований для депортации мигрантов

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Депутаты Госдумы поддержат законопроект, касающийся расширения перечня правонарушений, за которые мигрантов могут выдворить из России – он касается 20 статей КоАП. Об этом 9 июля сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он напомнил, что данную инициативу подготовило МВД.

По ней предлагается расширить применение выдворения в отношении мигрантов, которые нарушили законы страны. «Речь идет о правонарушениях в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениями», – уточнил Володин в своем Telegram-канале.

Например, предлагается выдворять иностранного гражданина, приехавшего на заработки, если он не повиновался законному распоряжению полицейского или сотрудника других силовых ведомств, за мелкое хулиганство, пропаганду или публичную демонстрацию атрибутики или символики нацистов, а также других экстремистских организаций и так далее. Как считает председатель Госдумы, по некоторым статьям в стране должно быть оперативное выдворение нарушителей – то есть без решения суда.