Экзамен по русскому языку для мигрантов: как его сдают сейчас и что предлагают в Госдуме

Нужно ли вводить в экзамен для мигрантов вопросы об уголовной ответственности и нормах поведения, читайте в материале РИАМО.

В Госдуме не прекращается поток законодательных инициатив, направленных на повышение эффективности миграционной политики. На этот раз депутаты озаботились экзаменом по русскому языку, предлагая ввести туда ряд новшеств.

Что известно про инициативу о введении устного экзамена для мигрантов

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О том, что в Госдуме предложили ввести устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов, претендующих на получение разрешения на работу в России, стало известно 6 сентября.

Замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева направила соответствующее обращение министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову. Она отметила, что речь и общение является залогом того, что будущий трудовой мигрант сможет успешно выполнять свою работу и адаптироваться в обществе.

Также Авксентьева указала на то, что в разделе экзамена «Основы законодательства Российской Федерации» нет вопросов, которые позволяют оценить понимание иностранным гражданином своей ответственности за совершение правонарушений или преступлений на территории России.

По ее словам, в раздел необходимо включить такие вопросы, как: «Назовите, какая уголовная ответственность наступает за распространение наркотиков» или «Выберите правонарушения, за совершение которых иностранному гражданину грозит депортация». Она отметила, что в экзамене для мигрантов должны быть вопросы о действиях, которые могут вызвать осуждение со стороны окружающих, и об общепринятых нормах поведения при совместном проживании в многоквартирном доме.

Какие экзамены мигранты сдают сегодня

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В настоящее время мигранты, желающие получить разрешение на работу в России, должны проходить экзамены по русскому языку, а также тесты на знание основ законодательства и истории России, говорит в беседе с РИАМО управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин.

«Экзамены проводятся в виде письменных тестов, которые оценивают нахождение в любом правовом или практическом контексте, а также умение правильно использовать русский язык на уровне, достаточном для ведения профессиональной деятельности» Юрий Митин

Однако представители экспертного сообщества отмечают, что текущие экзамены имеют свои ограничения. Письменные тесты могут не всегда отражать реальную языковую ситуацию, с которой сталкиваются мигранты в повседневной жизни и на рабочем месте. Хотя тесты на знание законодательства являются важными, умение вести разговор и понимать устную речь — это ключевые навыки для интеграции в рабочую среду. Таким образом, текущие экзамены можно считать недостаточными для полноценной оценки мигрантов как участников рынка труда.

По мнению Митина, инициатива о введении устной части является полезной на фоне необходимости лучшей языковой подготовки мигрантов. Плюсы новшества — возможность более полного анализа языковых навыков, более глубокая интеграция мигрантов в общество и повышение их конкурентоспособности на рынке труда. Устная часть также может способствовать улучшению уровня общения и навыков ведения переговоров. Однако имеются и негативные аспекты инициативы.

«Это может привести к дополнительным затратам для мигрантов, что может сделать процесс получения разрешения на работу более сложным и длительным. Сложности и нервозность, связанные с устной аттестацией, могут вызвать страх перед экзаменом у некоторых мигрантов, что также снизит их уверенность и мотивацию», — отмечает специалист.

За что критикуют инициативу о введении устного экзамена по русскому языку для мигрантов

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По мнению доцента Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, полковника юстиции Михаила Гацко, инициатива Сарданы Авксентьевой по введению устной части в экзамен по русскому языку для мигрантов не является целесообразной. Дело в том, что проведение устного экзамена по русскому языку сложнее проконтролировать, чем письменный экзамен.

«Письменный экзамен можно легко перепроверить, а как проверить объективность устного экзамена? Устный экзамен расширяет возможности произвольного и субъективного оценивания, тем самым содержит коррупциогенные факторы», — считает собеседник РИАМО.

В свою очередь, создатель проекта «Вестник мигранта» Лина Озерова указывает на то, что введение устной части в экзамен по русскому языку необходимо, поскольку без устного общения не будет никакой интеграции мигрантов в общество. Однако, отмечает эксперт, сходу заваливать иностранцев вопросами об уголовной ответственности за распространение наркотиков не вполне корректно.

«Разве все иностранные граждане по умолчанию занимаются распространением наркотических средств? Здесь чувствуется стигматизация» Лина Озерова

По словам Озеровой, сейчас экзамен по русскому языку (по крайней мере, для получения патента) действительно очень простой — знаний, которые проверяются в нем, недостаточно для комфортного общения мигрантов с окружающим их местным населением. Однако авторы законопроекта предлагают добавить в экзамен крайне мрачную часть о тюрьме и депортации. Об этом с мигрантами действительно нужно говорить — но не на экзаменах, где они думают лишь о том, чтобы набрать проходной балл, а не откладывают полезную информацию в голове, подчеркивает эксперт.

«Гораздо эффективнее распространять листовки или инфографику на ресурсах, которые мигранты посещают, а также в общежитиях, где они живут. Причем наглядно, с картинками, а не просто сухой текст с выдержками из ФЗ», — считает Озерова.

Как нужно менять экзамены для мигрантов

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По мнению Михаила Гацко, любые экзамены для мигрантов целесообразнее проводить в виде компьютерного тестирования, что позволить минимизировать человеческий фактор. При электронном тестировании все вопросы модерирует компьютер, правильность ответа оценивает также электронная система.

«Экзаменатор лишь следит за соблюдением процедуры тестирования и не имеет доступа к внесению изменений в результаты тестирования. Таким образом обеспечивается объективность оценки и минимизируется возможность фальсификации результатов» Михаил Гацко

Помимо устного экзамена для мигрантов, также стоит рассмотреть возможность введения практических испытаний, таких как оценка языковых навыков в реальных условиях (например, на рабочем месте), рассказывает Юрий Митин. Кроме того, по мнению эксперта, можно рассмотреть возможность тестирования на знание профессиональной лексики и общения в специфических отраслях, таких как медицина, строительство или IT. Развитие критического мышления и основных навыков в этих отраслях поможет мигрантам более эффективно интегрироваться в рабочую среду.

Как говорит эксперт, сегодня в связи с изменениями на рынке труда в России наблюдается увеличение спроса на трудовые ресурсы, что ведет к необходимости привлечения мигрантов. Ожидается, что с развитием законодательства и системы экзаменов по языковой подготовке мигранты смогут более успешно интегрироваться и трудиться в стране. Повышение языковой компетентности мигрантов будет способствовать улучшению их адаптации и взаимодействия с российским обществом, что, в свою очередь, обеспечит более надежный рынок труда. Однако для достижения этих целей важно принять эффективные меры, направленные на поддержку мигрантов и создание среды для их успешного профессионального роста.

«Таким образом, реализация инициативы о введении устной части экзамена является значительным шагом в улучшении интеграции мигрантов в российское общество, и, хотя она может иметь свои сложности, важно акцентировать внимание на преимуществах, которые она принесет и мигрантам, и общему экономическому климату в стране», — заключает Митин.