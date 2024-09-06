В Госдуме предложили усложнить экзамен по русскому языку для мигрантов

В Госдуме предложили ввести устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов, претендующих на получение разрешения на работу в РФ, пишет ТАСС .

Замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева направила соответствующее обращение министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.

Она отметила, что речь и общение является залогом того, что будущий трудовой мигрант сможет успешно выполнять свою работу и адаптироваться в обществе.

Авксентьева указала на то, что в разделе экзамена «Основы законодательства Российской Федерации» нет вопросов, которые позволяют оценить понимание иностранным гражданином своей ответственности за совершение правонарушений или преступлений на территории РФ.

По ее словам, в раздел необходимо включить такие вопросы, как: «Назовите, какая уголовная ответственность наступает за распространение наркотиков» или «Выберите правонарушения, за совершение которых иностранному гражданину грозит депортация».

Она отметила, что в экзамене для мигрантов должны быть вопросы о действиях, которые могут вызвать осуждение со стороны окружающих, и об общепринятых нормах поведения при совместном проживании в многоквартирном доме.

Ранее правительство России поддержало законопроект о введении режима высылки для иностранцев, нарушивших миграционные законы. Их занесут в специальный реестр и запретят, например, перемещаться по России, получать водительские права или заключать брак.