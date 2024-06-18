Правительство России введет ограничения в отношении мигрантов

сегодня в 01:23

В России будут высылать мигрантов при нарушении законодательства

Правительство России поддержало законопроект о введении режима высылки для иностранцев, нарушивших миграционные законы, пишет ТАСС .

Инициатива предполагает жесткие ограничения для нарушителей. Их занесут в специальный реестр и запретят, например, перемещаться по России, получать водительские права или заключать брак.

Сотрудники МВД получат право на доступ в жилые, где находится иностранец в режиме высылки, указано в статье.

Инициативу могут рассмотреть 18 июня на пленарном заседании палаты Госдумы.