Район Ивановское на востоке столицы вошел в состав Москвы со строительством МКАД. С одной стороны, это тихий район, в котором много парков, мест для пикника и прогулок по вечерам. С другой, район любят мигранты, здесь есть своя скандальная «Яма», где много дешевых магазинчиков, а по вечерам собираются местные алкоголики и бомжи. Обозреватель РИАМО пообщалась с местными жителями и узнала, как им живется в этом районе.

Район экспериментов

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Само название района — Ивановское — вызывает ассоциации с деревней и садовыми участками. Когда-то здесь действительно было село с одноименным названием. Во времена царя Алексея Михайловича здесь выкопали пруды, где разводили рыбу и плавали лебеди. Еще в те времена в селе проводили разные эксперименты. В разных источниках говорится о том, что здесь были и плодовые сады, и теплицы с южными растениями, и аптекарский огород, и даже тутовый сад, где хотели выращивать шелкопрядов.

В начале XIX века в селе появилась своя каменная церковь Иоанна Предтечи. Она и сейчас стоит на улице Сталеваров. По словам Валентины, которая живет в районе больше 10 лет, по району можно водить экскурсии.

«Мало кто знает, но в районе остались признаки различных исторических периодов. Например, в Терлецком парке находится небольшой камень-постамент, который является мемориалом Владимирскому тракту — по нему отправляли осужденных в Сибирь», — рассказывает Валентина.

В советское время в Ивановском развивалось сельское хозяйство: здесь выращивали картофель и рожь, а также работали промышленные предприятия, в основном связанные с производством тканей — шелковые фабрики, бумагопрядильные и другие.

Районом Москвы Ивановское стало в 60-е годы прошлого века, когда строили МКАД. При этом территория села Ивановское была больше площади современного района: после присоединения к столице часть села отошла подмосковному Реутову.

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Два в одном

Многие москвичи об этом районе знают мало, хотя в Ивановском проживает почти 130 тысяч человек. По словам Ксении, которая живет в районе уже 2 года, сегодня шоссе Энтузиастов делит Ивановское на две части. Ксения вместе с мужем живет в микрорайоне Южное Измайлово, который является частью Ивановского.

«Жители этой части всегда говорят: «Я живу в Южном Измайлове», а не «в Ивановском». Ивановским же мы называем ту часть, которая за шоссе Энтузиастов, ближе к метро «Новогиреево», — объясняет Ксения.

В рамках программы «Мой район» Ивановское благоустроили: здесь появились ухоженные скверы и зоны отдыха. По словам Ксении, в прошлом году во многих домах района провели капитальный ремонт. Несмотря на то, что ремонт доставлял неудобства жителям (надолго отключали электричество, в подъездах было грязно), изменения оказались позитивными.

«У нас в квартире по вечерам иногда начинал слегка моргать свет — проблема была в общей нагрузке на сети внутри дома. Во время капремонта эту проблему исправили», — рассказывает девушка.

Однако не всем местным жителям повезло с капремонтом. Валентина, которая больше 10 лет живет по адресу ул. Саянская, д. 13, к. 1, недовольна работами.

«Так долго была грязь в подъезде, и теперь не лучше — штукатурка отваливается, краска трескается, на материалах явно сэкономили», — возмущается жительница.

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Церковь, ярмарка и сервисы доставки

В Южном Измайлове 2 года назад появилась своя небольшая церковь, что для большого района очень актуально.

«До этого верующим жителям микрорайона Южное Измайлово приходилось ездить в церковь в Восточное Измайлово или идти в основное Ивановское», — рассказывает Ксения.

Еще одна позитивная перемена — открытие ярмарочного павильона, где местные жители могли купить подмосковный сыр и другие лакомства. По словам Ксении, на фоне пандемии в районе появилось значительно больше сервисов доставки. Например, еще в 2020-м в Южном Измайлове была недоступна «Кухня на районе», а сейчас сервис привозит сюда еду. Также в районе открылись пункты выдачи Wildberries, СДЭК и других компаний.

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Транспорт и пробки

Из-за близости к МКАДу многим кажется, что из района сложно добраться на работу общественным транспортном. Местные жители Ксения и Олег так не считают.

По словам Ксении, до переезда в район у нее было представление о Южном Измайлове как о медвежьем угле, который находится далеко от метро и где нет ничего интересного. Но все оказалось иначе. Конечно, здесь иногда случаются транспортные коллапсы, но, зная лайфхаки, их можно избежать.

«Я довольно быстро добираюсь до любой из трех станций метро — «Первомайская», «Новогиреево» и «Шоссе Энтузиастов», — рассказывает девушка.

По ее словам, до любого метро несложно доехать даже в час пик, но, чтобы быстрее добраться до «Шоссе Энтузиастов», нужно знать хитрость: сначала нужно сесть на автобус № 214 или № 702, а потом на остановке «2-я Владимирская улица» пересесть на трамвай и доехать до метро. Такой маршрут позволяет экономить время и избегать пробок. Но в выходной день можно не менять транспорт и на одном автобусе спокойно доехать до метро.

По словам Олега, который живет в районе уже 5 лет, за последние годы транспорт стал ходить чаще, но пробки остались.

«Я иногда заказываю такси, но все так же стою в пробке», — жалуется мужчина.

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Много парков

Гордость района — многочисленные парки, где можно кормить уток, устраивать пикники и просто гулять с детьми. Местные жители отмечают: если надоедает гулять в Измайловском парке, можно подобрать альтернативу — Терлецкий или Ивановский лесопарки.

Как объясняет Валентина, Терлецкий лесопарк еще в советское время выделили из массива Измайловского лесопарка, а часть парка — это памятник садово-паркового искусства. За время проживания в районе Валентина застала несколько реконструкций парка, но самая масштабная прошла несколько лет назад — в ее рамках переделали беседки, появились современные площадки для игры в волейбол, баскетбол и футбол, у прудов развернули пляжную зону, а для детей открыли детские площадки.

Кроме того, несколько лет назад благоустроили и Ивановский лесопарк. Здесь поставили скамейки, устроили зону отдыха с качелями и площадку для выгула собак, а также сделали велодорожки и площадку для воркаута.

«Во время пандемии я оценила, насколько круто жить рядом с парком, особенно летом. С утра перед работой, когда была удаленка, я старалась выходить на час-полтора, чтобы прогуляться вокруг Лебедянского пруда или побегать по дорожкам», — рассказывает Ксения.

Еще в середине Южного Измайлова есть небольшая площадь с фонтаном, где любит собираться молодежь. На Новый год там запускают фейерверки, рассказывает Ксения.

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Скандальная «Яма»

Фото , Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям

В Ивановском есть и своя скандальная «Яма»: в ней расположились торговые ряды, маленькие несетевые магазины, а также кафе, где продают шаурму, шашлыки и прочий стритфуд. Местные жители, как и в случае с «Ямой» в центре столицы, недовольны таким соседством, так как по вечерам там собираются бомжи и алкоголики. Валентина утверждает, что маргиналов притягивают три алкомаркета, расположенных к локации.

По словам Ксении, в «Яме» можно найти недорогие фрукты и овощи, купить хозяйственные товары, но и наткнуться на какую-нибудь сомнительную услугу.

«Однажды я пошла в один из салонов «Ямы» менять аккумулятор в телефоне, но после «ремонта» перестала работать связь. Чек мне там никто не дал. Отзывы в интернете на этот салон явно были накрученными», — рассказывает местная жительница.

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Отходы из окон и диван с балкона

Так как район удален от метро и находится практически у МКАДа, цена на аренду жилья здесь ниже, чем в других районах Москвы.

«Здесь живет много приезжих, в том числе из соседних республик, которые не только мусор из окна выкидывают, но и мебель — например, диван», — рассказывает Олег. По его словам, диван кто-то выкинул из окна за домом по улице Сталеваров: об этом писала местная жительница Юлия на своей странице в соцсети.

Валентина утверждает, что в Южном Измайлове есть общежитие для мигрантов, и из-за этого местные жители чувствуют себя некомфортно. По ее словам, тревожным родителям страшно отпускать детей на прогулку в одиночку.

«Недавно соседка вышла встречать в подъезд внуков, а на нее набросился мужчина в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вызвали полицию», — рассказывает Валентина.

Как рассказывает Олег, в районе много безработных и наркоманов. Также мужчина считает: о жителях Ивановского многое может сказать тот факт, что здесь «раздевают» даже елки. В этом году с новогодней елки на Большом Купавенском проезде сняли все шары, добавляет местный житель.

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Штрафы за привычные места парковок

Найти свободное парковочное место здесь так же проблематично, как и во многих спальных районах Москвы. По словам Олега, долгое время можно было парковаться на улице Молостовых, а теперь у недавно открывшегося магазина «Мини-Лента» нельзя оставлять машины — приходят штрафы.

Местные жители спорят и о парковке во дворе по адресу ул. Саянская, д. 7, к. 1, где скоро нельзя будет оставлять автомобили, так как Центр организации дорожного движения правительства Москвы запускает эксперимент «Двор без машин».

«Нам от этого не легче: мы возим детей в сад, по разным кружкам, и непонятно, где можно будет ставить машину», — говорит местная жительница Валентина.

По словам Ксении, с парковкой во дворах микрорайона Южное Измайлово дела обстоят более-менее нормально. Конечно, когда приезжаешь поздно или в выходной, иногда приходится «покружить» по дворам.

«Но здесь на это уходит гораздо меньше времени, чем в Вешняках, где мы раньше снимали квартиру», — отмечает девушка.

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Чего не хватает в районе

Местные жители считают, что Ивановскому не хватает студий йоги, семейных кафе, медцентров, кофеен, книжных магазинов, площадок для выгула собак — об этом они рассказывают в группах района в социальных сетях.

Если говорить о спортивных учреждениях, то в ФОК «Касатка» с бассейном при лицее «Энергия» довольно чисто и можно дешево поплавать. Но, по словам Ксении, организованно там все ужасно — нет расписания, странный терминал для оплаты, где нужно оставлять много персональных данных.

Еще один оздоровительный комплекс — «Одиссей» на улице Молостовых — рассчитан на детей. Сюда местные жители ходят на акробатику, гимнастику, баскетбол. Кроме того, здесь работает тренажерный зал.

Ксения считает, что району нужен собственный кинотеатр. Здание кинотеатра «Саяны» открыли после реконструкции в 2021 году, но пока там работают лишь несколько магазинов. Еще один кинотеатр «Киргизия» у метро «Новогиреево» находится на реставрации, поэтому жители района смотрят кино в Реутове, в ТЦ «Шоколад».

Ресторанов и кафе, где можно было бы встретиться с друзьями, в районе почти нет. По словам Ксении, они ходят в кафе «Пиццы захотелось», где неплохой ассортимент, но кроме этого заведения ходить некуда. Не хватает какого-нибудь паба с крафтовым пивом, но, скорее всего, если его откроют, туда страшно будет заходить.

В Южном Измайлово есть еще традиционные кафе быстрого питания, но и те перестали работать в последнее время. Что касается другой части района, то и там ситуация не лучше: Валентина жалуется на отсутствие семейного кафе, куда можно было бы ходить с детьми, или уютной кофейни. Также местная жительница отмечает: в районе не хватает нормального массажного салона с понятным набором услуг.

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