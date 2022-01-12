Кунцево, расположенный на западе столицы, считается одним из самых экологически чистых районов Москвы. Здесь расположены речные пляжи, лесные массивы, лесопарковые зоны. В советские времена сюда селили людей из кремлевского аппарата. И сейчас часть района – поселок Рублево – считается элитным. Почему Кунцево привлекает жителей и где можно отдохнуть в районе, читайте в материале РИАМО.

От дач к многоэтажкам

Первые упоминания о районе Кунцево относятся к 1454 году – тогда это было село Ипское. Эти земли поочередно переходили от одних дворян к другим – они были владением Мситславских, Милославских, Нарышкиных. Так продолжалось до середины XIX века, пока Кунцево не приобрел купец Солдатенков, благодаря которому здесь проложили железную дорогу Москва – Смоленск и открыли летний театр. Постепенно район превратился в дачную местность: здесь начали строить маленькие домики, которые стали излюбленным местом отдыха москвичей.

В 1925 году Кунцево получил статус города и даже стал центром области. В это время начинало развиваться жилищное строительство, провели электричество и водопровод, появилась телефонная связь.

В состав Москвы район вошел только в 1960 году. После этого в Кунцеве снесли дачи и деревянные дома, а на их месте начали строить хрущевки. В 1970–1980-е годы в Кунцеве возвели значительную часть высотных многоэтажек – именно эти квартиры составляют основную часть предложения на вторичном рынке района.

Сейчас это один из крупнейших районов столицы с населением свыше 152 тысяч человек. Здесь активно развивается жилой фонд, а также действует несколько промышленных предприятий, например, завод «Электрощит», деревообрабатывающий комбинат №5 и другие.

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Протуберанцы и эксклавы

Одна из особенностей Кунцева – его раздробленность: сейчас в район входит пять фрагментов, которые не соприкасаются друг с другом. Историческая часть района располагается на западе столицы в пределах МКАД и граничит с Филевским Парком, Можайским, Крылатским.

Другие части района (протуберанцы) находятся за МКАД: они примыкают к административным границам с одного края, а с другого – окружены Московской областью. Такими частями Кунцева являются поселок Рублево и деревня Мякинино.

Помимо этого, в Кунцево входят также эксклавы: части района, вообще не имеющие границ с городом. К ним относятся Рублево-Архангельский участок и Конезавод ВТБ, которые вошли в состав района с присоединением Новой Москвы в 2012 году. Именно здесь находятся одни из самых престижных домов.

«В 2010 году деревня Мякинино, например, действительно выглядела как дачный поселок. И ты находился как бы на даче, но в черте города со всеми благами цивилизации: магазинами, общественным транспортом. Для меня это значимое преимущество. Сейчас здесь активно возводят новостройки и развивают инфраструктуру. Мои старые соседи говорят, что это отличный квартал для жизни», – рассказала Ольга, которая десять лет прожила в Мякинине.

Тем не менее, жители таких протуберанцев и эксклавов отмечают, что иногда здесь возникает ощущение отдаленности от Москвы.

«Сейчас, я думаю, эта проблема не стоит так остро. Но когда в этом районе еще не провели метро, добраться до ближайших станций можно было только на автобусах. Не то чтобы это очень долго – всего 20 минут, но иногда неудобства чувствовались. Да и сейчас до близлежащих станций просто так не доберешься – нужно будет ехать или идти», – поделилась Ольга.

Лучший район для семей

В районе Кунцево располагается четыре станции метро: «Молодежная», две «Кунцевских» и с недавних пор «Кунцевская» БКЛ. Помимо этого, здесь находятся две станции пригородных поездов D1 – Кунцевская и Рабочий Поселок.

«Я живу в центральной части района, и до «Кунцевской» мне буквально 10 минут спокойным шагом. С появлением второго кольца жить стало еще проще – теперь до соседних веток метро мы доезжаем за 7-10 минут, это не может не радовать! А на выходных теперь легко можно поехать в область – электрички тоже в пешей доступности», – прокомментировал местный житель Арсений.

Также жители ценят инфраструктуру своего района. Здесь расположены восемь поликлиник, около 20 школ, спортивные залы и ФОК. Многие отмечают большое количество супермаркетов, хороший торговый центр, рестораны и кафе – все это находится не очень далеко друг от друга.

«Мы меняли квартиру, но все равно остались в этом районе – я здесь прожила всю жизнь. Район шикарный! В шаговой доступности разные детские площадки, парки. Автобусы ездят каждые 15 минут, что просто прекрасно. До метро пешком тоже можно дойти. Что касается продуктовых магазинов, кафе и прочего – всего много, и все практически на каждом шагу», – рассказала Юлианна, жительница района.

В 2020 году агентство недвижимости «Миэль» определило Кунцево самым комфортным эконом-районом для семейного проживания. В исследовании, опубликованном РИА Новости, специалисты отмечают сочетание хорошей транспортной доступности района с «закрытостью» придомовой инфраструктуры, которая защищена от выхлопов и шума близлежащих станций метро зелеными насаждениями.

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Экология и достопримечательности

Кунцево считается одним из самых экологически чистых районов столицы. Дело в том, что именно здесь формируется роза ветров, продувающая Москву с запада чистым воздухом. Также ключевая особенность Кунцева – это лесные массивы и речные пляжи на берегу Москва-реки.

«Рублевский пляж – это мое любимое место в этом районе. Когда я была маленькой, он был, можно сказать, диким – ничем не огорожен, к нему пройти было очень легко. Мы часто ходили туда с семьей, купались – он был абсолютно чистым. И сейчас сюда можно прийти и отдохнуть у воды», – рассказывает Ольга.

«Еще у нас есть Суворовский парк (входит в состав Филевского парка – прим. ред.). Это чудесное место: там всегда тихо, в теплое время года птицы поют, есть спуск к реке, вечером очень красиво, потому что набережная подсвечивается. Летом можно прийти полежать на специальных лежаках около пруда, полюбоваться природой, уточками», – поделилась Юлианна.

В отличие от других районов Москвы, Кунцево не может похвастаться большим количеством достопримечательностей. Тем не менее местные жители рассказали о необычных маленьких объектах – скульптуре Ходжи Насреддина и его верном осле, а также о памятнике Мюнхгаузену. Они не привязаны ни к каким историческим событиям.

«Скульптуры несут в себе чисто символическое значение, например, по легенде осел приносит удачу, если его потереть», – поделилась Юлианна.

Большой спрос на жилье

Ведущий эксперт по недвижимости компании «Этажи» Денис Спирин считает, что именно экология и развитая инфраструктура привлекают новых жителей в Кунцево.

«На этот район существует большой спрос. Если есть возможность, люди стараются жить на западе Москвы. Помимо экологии и инфраструктуры, людей привлекает еще и статус – как правило, именно здесь раньше жили люди с достатком», – отметил эксперт.

Однокомнатная квартира в этом районе обойдется от 10 миллионов рублей, двухкомнатная – от 12 миллионов, трешка – от 14,5 миллионов. Как отмечает Спирин, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Кунцеве составляет 306 тысяч рублей.

«Я бы советовал приобретать здесь квартиру, особенно в новостройках. Во-первых, это выгодно с точки зрения инвестиции. Во-вторых, все новое: никакой «истории», новое благоустройство, безопасность, современные коммуникации. Также низкие коммунальные платежи, что не менее важно», – заключил эксперт.

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