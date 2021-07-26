Новокосино – первый район в столице, выстроенный за МКАД. Изначально он считался неблагополучным, но со временем туда начали съезжаться молодые семьи. Сейчас Новокосино – один из самых густонаселенных районов в столице. Обозреватель РИАМО пообщалась с местными жителями и узнала, что здесь часто пахнет аммиаком и нет бесплатных парковок.

Первый за МКАД

Раньше на месте района Новокосино было болото. Ближайший населенный пункт – село Косино – находился южнее. Со временем село сильно разрослось, и рядом появился дачный поселок Новое Косино, который позже и превратился в микрорайон Новокосино.

В 1986 году район вошел в состав Восточного административного округа Москвы. В том году масштабная застройка началась с Городецкой улицы, о чем и гласит памятная табличка на доме номер восемь.

Новокосино стал первым районом столицы, построенным в поле, за Московской кольцевой автодорогой. Как сообщил РИАМО руководитель департамента консалтинга и аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» Сергей Ковров, основной пик застройки пришелся на конец 1980-х – 90-е годы. Новостроек в этом районе сейчас нет.

«Офисные работники занимают наши кафе и парковки» – москвичи о жизни в Замоскворечье>>

Густонаселенный район

В настоящее время Новокосино нельзя назвать неблагополучным районом, как это было ранее, но и престижным он тоже не считается. По словам генерального директора агентства недвижимости «Бон Тон» Наталии Кузнецовой, здесь живут разные люди. За последние 20 лет произошли существенные социальные изменения: район стал более популярным у молодых семей, которых в Новокосино, в частности, привлекает цена. К слову, стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире составляет в среднем в 234 тысячи рублей, в двухкомнатных квартирах – 230 тысяч рублей, а в трехкомнатных – чуть более 210 тысяч рублей.

Сейчас район Новокосино занимает территорию приблизительно в 340 гектаров и является одним из самых густонаселенных в столице. По словам президента Межотраслевой ассоциации саморегулируемых организаций в области строительства и проектирования «Синергия» Александры Белоус, район застроен довольно компактно – в Новокосино всего шесть улиц.

«На квадратный километр здесь, по официальным данным, приходится около 30 тысяч человек, а в действительности – почти вдвое больше. Плотность населения в Новокосино самая высокая на востоке Москвы. При общей площади жилого фонда на уровне двух миллионов «квадратов» здесь реально проживают порядка 200 тысяч человек», – рассказала эксперт.

В Новокосино действительно проживает очень много людей. Как отметила местная жительница Татьяна, район плотно заселен, отсюда и вечные проблемы с парковками.

«Поставить машину у дома после работы бывает очень тяжело – приходится долго искать место», – рассказала она.

Более того, люди жалуются, что парковки по всему району – платные. Бесплатной альтернативы, как уверяют жители, просто нет.

«Район для богатых и терпеливых»: москвичи о жизни в Дорогомилове>>

Транспортная доступность

Район Новокосино полностью находится за МКАД – с главной дорожной артерией Москвы он связан Носовихинским шоссе и улицей Николая Старостина. В районе также есть станция метрополитена «Новокосино», открытая в 2012 году. При этом из-за высокой плотности населения на дорогах постоянно возникают пробки. Большая загруженность наблюдается и в общественном транспорте, особенно в часы пик. Однако, как и в любом другом спальнике, люди приспосабливаются к трафику.

«Мы привыкли к нашему району. Да, пробки тут постоянно, особенно по вечерам», – рассказала Татьяна.

Местный житель Михаил также посетовал, что Носовихинское шоссе постоянно стоит – для него путь от дома до работы почти в центре Москвы и обратно становится настоящим адом. Иногда в час пик он проводит в дороге три часа только в одну сторону.

«Восток Москвы перенаселен, по сравнению с тем же западом. «Носовиха» – это просто путь в гетто. Кстати, эта одна из причин, почему мы планируем переезжать отсюда. Так жить нельзя. Здесь нужны новые развязки, съезды и подземные переходы, но все это сделать очень сложно, когда все живут тут в такой тесноте», – поделился мужчина.

Как отметил Сергей Ковров, в районе все же намерены исправить положение – для улучшения транспортной ситуации на развязке на 4-ом километре МКАД появятся новые путепроводы и эстакада с шестью разворотными петлями. Кроме того, проектом предусмотрены шесть съездов-заездов с улицы Кетчерской и Носовихинского шоссе на МКАД. Их ширина составит от 7,5 до 9 метров, что увеличит пропускную способность этого участка дороги.

Район для грустных: как живется в Западном Бирюлеве>>

Запах аммиака и сероводорода

Так как район был построен в соответствии с советским градостроительным планом буквально в чистом поле, то в холодное время года его пронизывают сильные промозглые ветры, дующие со всех сторон. Летом же это становится преимуществом, принося в зной живительную прохладу.

Однако вместе с прохладой ветер иногда приносит и неприятные запахи, на которые жалуются местные жители. По некоторым данным, источниками неприятных запахов могут служить мусоросжигательный завод № 4 на Пехорской улице и Люберецкие очистные сооружения на 2-й Вольской улице.

«Вроде бы где-то недалеко от нас построили мусоросжигательный завод, и иногда ветер приносит выбросы оттуда. Бывает, доносятся и другие «ароматы», но откуда, никто не понимает», – рассказала местная жительница Виктория.

Несмотря на то, что в самом Новокосино почти нет вредных производств, портить тут качество воздуха могут автомобильные выбросы. Местный житель Михаил отметил, что в воздухе постоянно присутствует запах гари либо аммиака. Пик выбросов приходится на ночь и утро – в эти часы сероводородом пахнет особенно сильно.

Район, где нет москвичей: кто сейчас живет на Арбате>>

Обыкновенный спальник

По всем остальным параметрам Новокосино – обыкновенный спальный район Москвы. Инфраструктура здесь типичная, считают эксперты: достаточное количество образовательных учреждений, детские сады, торговые центры, взрослая и детская поликлиники, почта, библиотека и многое другое. Более того, тут находится знаменитая Детская музыкальная школа имени Йозефа Гайдна.

Отдельно можно выделить спортивную инфраструктуру: спортивных школ в Новокосино несколько, основные направления – фигурное катание, футбол, хоккей. В районе довольно много мест для занятий спортом и долгих пеших прогулок – всегда есть, где покататься на велосипеде, погулять с коляской или домашними питомцами.

«У нас прямо город в городе – все рядом, все поблизости. Тут и школы, детские сады, много магазинов – все, что нужно для комфортной жизни. Если работать удаленно, что сейчас очень актуально, то можно вообще не выезжать в остальную часть Москвы», – рассказала Виктория.

Если забыть о транспортной доступности и вечных пробках, то плюсы района отметил и местный житель Михаил.

«Да, тут много школ, продуктовых магазинов, детских площадок. Но нет хороших торговых центров. Ближайший и самый крупный у нас – это «Реутов Парк», – сказал мужчина.

Главными «легкими» Новокосино выступает территория Салтыковского лесопарка. Он является одним из самых крупных в Москве и Подмосковье. К слову, здесь обитают даже некоторые краснокнижные птицы и насекомые. Поблизости с Новокосино расположен природно-исторический парк Косинский, на территории которого находятся три озера. Некоторые местные жители любят здесь купаться и рыбачить.

В самом районе Новокосино есть скверы и парки, но их очень мало и, по мнению жителей, они не спасают от загазованности.

«У нас красивые газоны, лесопарк рядом, скверы. Есть где погулять и подышать свежим воздухом – можно сказать, сбежать от городского ритма жизни. Но все же у домов не хватает зеленых насаждений, особенно елей», – поделилась Виктория.