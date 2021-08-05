Район Куркино, расположенный на северо-западе столицы, считается среди москвичей одним из лучших по комфортности проживания. Жителей привлекают чистый воздух, архитектура и экзотический парк в японском стиле. Однако некоторые относятся к району двояко из-за границы с Химками. Москвичи объяснили РИАМО, по какой причине они выбрали Куркино для проживания и почему не хотят отсюда переезжать.

От села до нового района

Алексей Акчулпанов Алексей Акчулпанов 1 из 2

История района Куркино началась более 500 лет назад. Изначально это было небольшое село, которое предположительно называлось Константиновское или Курицыно. Согласно одной из версий, название произошло от имени его владельца – боярина Григория Романовича Курицы Каменского.

Со временем территории развивались, а население росло. В 1672–1678 годах здесь была построена каменная церковь во имя Владимирской иконы Божией Матери, а спустя пару веков уже работали церковно-приходская школа, две чайные и две мелочные лавки, было организовано товарищество, предоставлявшее кредиты крестьянам для развития хозяйства.

В ХХ веке здесь располагалась больница, позже преобразованная в санаторий, где жил и работал известный хирург и профессор Сергей Юдин, а также проводил консультации один из основоположников детской хирургии – академик Тимофей Краснобаев. Выдающийся живописец Николай Касаткин заведовал здесь художественной просветительской студией, а художник Аполлинарий Васнецов написал этюд с видом на долину реки Сходни.

В годы Великой Отечественной войны многие жители Куркина ушли на фронт, оставшиеся в тылу трудились на оборонных предприятиях Москвы, Подмосковья и в местном колхозе. В последние годы существования СССР Куркино было передано Московскому городскому совету и включено в состав Москвы. Статус району был присвоен 5 июля 1995 года.

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Таунхаусы и карусель этажей

Алексей Акчулпанов

Куркино называют русской Швейцарией. Причина тому – холмистая местность и любопытная архитектура, которая по-особенному раскрывается с высоты птичьего полета.

Район был застроен в 1999–2006 годах и считается экспериментальным. Его даже относят к престижным, что выражается в относительно низкой плотности застройки. Большинство домов возводилось по индивидуальным проектам, поэтому каждый из микрорайонов Куркино имеет оригинальный внешний вид, а сам район напоминает город в городе.

В некоторых частях района дома с небольшой этажностью – от 5 до 12 этажей. Есть постройки индивидуальной планировки, монолитно-кирпичные дома. Архитектура разнообразная, поэтому не приедается местным, например, тут расположена любопытная зона таунхаусов и коттеджей. В районе наблюдается своеобразная карусель этажей – от высоток к небольшим домикам.

По мнению некоторых жителей, Куркино весьма приятный и презентабельный район. Так, Алексей считает, что квартиры здесь в основном предпочитают покупать, а не снимать, ведь их стоимость дороже, чем в некоторых районах Москвы.

«Квартиру у нас можно снять примерно за 45 тысяч в месяц, а вот купить двухкомнатную реально за 18–20 миллионов» – отмечает Алексей.

По его словам, здесь проживает средний класс и люди, что находятся немного выше этого показателя. Среди них много семейных пар с детьми и подростками. Также у района есть забавная особенность: количество людей на улице зависит от времени года – летом их больше, чем зимой.

На засилье криминала местные жители тоже не жалуются – на улицах довольно спокойно, можно безопасно гулять. За порядком следит полиция, которая патрулирует улицы. Какие-либо инциденты в основном происходят на границе с Химками.

«Перед покупкой квартиры мы обкатали полгорода и область, в итоге остановились здесь. Уютно, чисто и спокойно. Что еще нужно?», – рассказывает 34-летняя Любовь.

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Жизнь без метро и «ИКЕА» под боком

Алексей Акчулпанов

Большинство проживающих в Куркино – состоятельные люди, не нуждающиеся в общественном транспорте. Здесь проходят крупные дороги, например, Новокуркинское и Куркинское шоссе, имеются выезды на МКАД – на автомобиле из центра Москвы до Куркино можно доехать за 30–40 минут.

Здесь ходят автобусы и маршрутки, а вот своего метро в районе нет. До ближайших станций, например, «Планерной» или «Сходненской», приходится добираться разными путями.

«Можно проехать ехать 10 минут на такси либо воспользоваться транспортом, который иногда ходит нестабильно. Автобусы, хоть и удобные, но чистыми я их еще не видел, маршрутки бывают перегружены. Особых пробок я не наблюдал – если они и есть, то связаны с соседними Химками», – отмечает местный житель Валентин.

Но, по словам некоторых жителей, отсутствие своей станции их даже радует, ведь таким образом в районе существенно сокращается количество бомжей и распивающих алкоголь на улицах.

Инфраструктура тут тоже развита неплохо, а значит, потребность в постоянных поездках за пределы района не стоит остро. На отсутствие кафе и ресторанов местные не жалуются, а вот смотреть киноновинки предпочитают в ТРЦ «МЕГА», расположенном Химках. Это основная точка притяжения для искателей развлечений и хорошего шоппинга.

«Для меня это лучший торговый центр. Там можно купить все что угодно, а еще под боком «ИКЕА», где можно заказать их фирменные фрикадельки», – рассказывает Любовь.

Сетевые же продуктовые разбросаны по всему району. Есть и салоны красоты, а недавно в Куркино открылся ФОК «Территория фитнеса», правда цены там кусаются. Неплохо дело обстоит и с образованием.

«Как по мне, чего у нас хватает, так это школ и детских садов. Район спланирован так, чтобы доступ к ним был везде. Зато поликлиника у нас одна, и с ней как раз проблема. Узких специалистов в ней практически нет, и по большому счету она выполняет роль большого фельдшерского пункта», – отмечает Алексей.

И все же недовольные устройством системы района тоже встречаются.

«Цены московские, прописка московская, а инфраструктура – Подмосковья», – пишет одна из интернет-пользователей.

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Забота об экологии и японский парк

Алексей Акчулпанов Алексей Акчулпанов Алексей Акчулпанов 1 из 3

Куркино окружен зелеными зонами, поэтому экология особенно не страдает, разве что от выхлопных газов, производимых транспортом. О значении озелененных территорий для Куркина свидетельствует символика района – в центре его герба изображен ландыш, как знак бережного отношения к природе.

«Жители района делятся на две части: половина разбрасывает мусор, а другая половина его убирает. У нас есть волонтеры, которые уважают природу, сортируют отходы», – рассказывает Валентин.

А вот Алексей придерживается иного мнения.

«До создания структуры ГБУ «Жилищник» улицы убирались лучше. Сейчас стало хуже, особенно зимой. Имеются и проблемы с ландшафтными дизайнерами, которые работают над красотой района. Думаю, у них очень низкая квалификация», – уверен местный житель.

Серьезный плюс района – лесопарки. Например, здесь находится крупный ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в Куркино», где произрастают около 700 видов растений и обитают около 150 видов животных, есть экотропы и детские зоны. Также в Куркине расположен народный парк «Дубрава» – зона отдыха в центральной части района с красивым прудом – и парк «Пальмира» с дождевым садом и фонтаном в виде ручья.

Но одна из главных достопримечательностей района – комплекс в стиле Древней Японии, где можно посмотреть на удивительные постройки и статуи, приобрести японский фарфор, подкрепиться на фуд-корте и, конечно, сделать эффектное фото. Правда, из-за пандемии гостей в японском парке сейчас немного.

Из прочих достопримечательностей стоит обратить внимание на храмы, расположенные на территории района. Самый впечатляющий из них – Владимирской иконы Божией Матери, впервые отстроенный еще в XVII веке.

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