Район Куркино, расположенный на северо-западе столицы, считается среди москвичей одним из лучших по комфортности проживания. Жителей привлекают чистый воздух, архитектура и экзотический парк в японском стиле. Однако некоторые относятся к району двояко из-за границы с Химками. Москвичи объяснили РИАМО, по какой причине они выбрали Куркино для проживания и почему не хотят отсюда переезжать.
От села до нового района
История района Куркино началась более 500 лет назад. Изначально это было небольшое село, которое предположительно называлось Константиновское или Курицыно. Согласно одной из версий, название произошло от имени его владельца – боярина Григория Романовича Курицы Каменского.
Со временем территории развивались, а население росло. В 1672–1678 годах здесь была построена каменная церковь во имя Владимирской иконы Божией Матери, а спустя пару веков уже работали церковно-приходская школа, две чайные и две мелочные лавки, было организовано товарищество, предоставлявшее кредиты крестьянам для развития хозяйства.
В ХХ веке здесь располагалась больница, позже преобразованная в санаторий, где жил и работал известный хирург и профессор Сергей Юдин, а также проводил консультации один из основоположников детской хирургии – академик Тимофей Краснобаев. Выдающийся живописец Николай Касаткин заведовал здесь художественной просветительской студией, а художник Аполлинарий Васнецов написал этюд с видом на долину реки Сходни.
В годы Великой Отечественной войны многие жители Куркина ушли на фронт, оставшиеся в тылу трудились на оборонных предприятиях Москвы, Подмосковья и в местном колхозе. В последние годы существования СССР Куркино было передано Московскому городскому совету и включено в состав Москвы. Статус району был присвоен 5 июля 1995 года.
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Таунхаусы и карусель этажей
Куркино называют русской Швейцарией. Причина тому – холмистая местность и любопытная архитектура, которая по-особенному раскрывается с высоты птичьего полета.
Район был застроен в 1999–2006 годах и считается экспериментальным. Его даже относят к престижным, что выражается в относительно низкой плотности застройки. Большинство домов возводилось по индивидуальным проектам, поэтому каждый из микрорайонов Куркино имеет оригинальный внешний вид, а сам район напоминает город в городе.
В некоторых частях района дома с небольшой этажностью – от 5 до 12 этажей. Есть постройки индивидуальной планировки, монолитно-кирпичные дома. Архитектура разнообразная, поэтому не приедается местным, например, тут расположена любопытная зона таунхаусов и коттеджей. В районе наблюдается своеобразная карусель этажей – от высоток к небольшим домикам.
По мнению некоторых жителей, Куркино весьма приятный и презентабельный район. Так, Алексей считает, что квартиры здесь в основном предпочитают покупать, а не снимать, ведь их стоимость дороже, чем в некоторых районах Москвы.
По его словам, здесь проживает средний класс и люди, что находятся немного выше этого показателя. Среди них много семейных пар с детьми и подростками. Также у района есть забавная особенность: количество людей на улице зависит от времени года – летом их больше, чем зимой.
На засилье криминала местные жители тоже не жалуются – на улицах довольно спокойно, можно безопасно гулять. За порядком следит полиция, которая патрулирует улицы. Какие-либо инциденты в основном происходят на границе с Химками.
«Перед покупкой квартиры мы обкатали полгорода и область, в итоге остановились здесь. Уютно, чисто и спокойно. Что еще нужно?», – рассказывает 34-летняя Любовь.
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Жизнь без метро и «ИКЕА» под боком
Большинство проживающих в Куркино – состоятельные люди, не нуждающиеся в общественном транспорте. Здесь проходят крупные дороги, например, Новокуркинское и Куркинское шоссе, имеются выезды на МКАД – на автомобиле из центра Москвы до Куркино можно доехать за 30–40 минут.
Здесь ходят автобусы и маршрутки, а вот своего метро в районе нет. До ближайших станций, например, «Планерной» или «Сходненской», приходится добираться разными путями.
Но, по словам некоторых жителей, отсутствие своей станции их даже радует, ведь таким образом в районе существенно сокращается количество бомжей и распивающих алкоголь на улицах.
Инфраструктура тут тоже развита неплохо, а значит, потребность в постоянных поездках за пределы района не стоит остро. На отсутствие кафе и ресторанов местные не жалуются, а вот смотреть киноновинки предпочитают в ТРЦ «МЕГА», расположенном Химках. Это основная точка притяжения для искателей развлечений и хорошего шоппинга.
«Для меня это лучший торговый центр. Там можно купить все что угодно, а еще под боком «ИКЕА», где можно заказать их фирменные фрикадельки», – рассказывает Любовь.
Сетевые же продуктовые разбросаны по всему району. Есть и салоны красоты, а недавно в Куркино открылся ФОК «Территория фитнеса», правда цены там кусаются. Неплохо дело обстоит и с образованием.
«Как по мне, чего у нас хватает, так это школ и детских садов. Район спланирован так, чтобы доступ к ним был везде. Зато поликлиника у нас одна, и с ней как раз проблема. Узких специалистов в ней практически нет, и по большому счету она выполняет роль большого фельдшерского пункта», – отмечает Алексей.
И все же недовольные устройством системы района тоже встречаются.
«Цены московские, прописка московская, а инфраструктура – Подмосковья», – пишет одна из интернет-пользователей.
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Забота об экологии и японский парк
Куркино окружен зелеными зонами, поэтому экология особенно не страдает, разве что от выхлопных газов, производимых транспортом. О значении озелененных территорий для Куркина свидетельствует символика района – в центре его герба изображен ландыш, как знак бережного отношения к природе.
«Жители района делятся на две части: половина разбрасывает мусор, а другая половина его убирает. У нас есть волонтеры, которые уважают природу, сортируют отходы», – рассказывает Валентин.
А вот Алексей придерживается иного мнения.
Серьезный плюс района – лесопарки. Например, здесь находится крупный ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в Куркино», где произрастают около 700 видов растений и обитают около 150 видов животных, есть экотропы и детские зоны. Также в Куркине расположен народный парк «Дубрава» – зона отдыха в центральной части района с красивым прудом – и парк «Пальмира» с дождевым садом и фонтаном в виде ручья.
Но одна из главных достопримечательностей района – комплекс в стиле Древней Японии, где можно посмотреть на удивительные постройки и статуи, приобрести японский фарфор, подкрепиться на фуд-корте и, конечно, сделать эффектное фото. Правда, из-за пандемии гостей в японском парке сейчас немного.
Из прочих достопримечательностей стоит обратить внимание на храмы, расположенные на территории района. Самый впечатляющий из них – Владимирской иконы Божией Матери, впервые отстроенный еще в XVII веке.
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