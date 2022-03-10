Алтуфьевский – спальный район на северо-востоке столицы. Он считается одним из самых маленьких в Москве. Здесь на площади в чуть больше трех квадратных километров проживают 57 тысяч человек. При этом в Алтуфьевском нет ни крупных торговых центров, ни больших парков. Местные жители рассказали РИАМО, почему они довольны жизнью в районе, где практически ничего нет.

От Слободки до Алтуфьево

Район в современных границах не имеет отношения к деревне, которая дала ему название. Олтуфьево располагалась севернее – на месте нынешнего района Лианозово. Со временем название трансформировалось в более привычную для слуха москвичей форму Алтуфьево.

В разные годы поселением владели граф Апраксин – сподвижник Петра I и один из создателей русского флота, а также Николай Корф – общественный деятель, публицист и организатор земских школ.

На месте нынешнего Алтуфьевского находилась деревня Слободка. Первое письменное упоминание о ней встречается в 1584 году. Здесь жили крестьяне, которые занимались производством молока. Главная магистраль – Алтуфьевское шоссе – в прошлом была дорогой, соединявшей поселение с Москвой.

В начале XX века здесь проложили ветку железной дороги. И именно по причине транспортной доступности в 1928 году предприниматель Иван Мазов построил здесь кирпичной завод. Там стала трудиться большая часть жителей Слободки.

Во времена СССР в районе появилось несколько крупных промышленных предприятий, которые работают и по сей день. Так, в 1956 году был открыт НИИ монтажной технологии, ориентированный на работы, связанные со строительством и эксплуатацией ядерных объектов. На территории Алтуфьевского района также действует комплекс «Универсал», где производят авиационное оборудование. На базе кирпичного завода в 1950 году был построен Бескудниковский комбинат строительных материалов. Кроме того, для нужд завода вырыли пруд, а в 1964 году рядом с ним построили кинотеатр «Марс».

Алтуфьевский вошел в городскую черту в 1960 году, когда появился МКАД. Деревню Слободку снесли, а в 90-е разобрали и ветку железной дороги. Район в современном его виде образовали в 1995 году после административной реформы.

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Под эгидой реновации

Северный сосед Алтуфьевского – Лианозово. Граница района проходит между жилыми домами. С Бибирево, который расположен восточнее, Алтуфьевский разделяет Костромская улица. На юге находится Отрадное, с которым граница расположена на противоположной стороне Поморской улицы и одноименного проезда. На Западе район граничит с Восточным Дегунино – граница проходит по линии Савеловского направления железной дороги.

«За 15 мин могу доехать до работы и на машине, и на общественном транспорте. С одной стороны, это спальный район, с другой – рядом есть абсолютно все для комфортной жизни», – поделилась жительница района Мария, работающая в телецентре «Останкино».

В 1980-е годы территория начала активно застраиваться 17-этажными кооперативными жилыми домами и приобретать современный вид. Новостроек в этом районе не очень много. По мнению местного жителя Ивана, это большой минус для района, ведь состояние жилого фонда оставляет желать лучшего. Он уверен, что многим зданиям не помешал бы капитальный ремонт.

Однако вместо ремонта часть домов ждет реновация. Так, в программу включены целых 50 зданий, большая часть которых расположена в районе Путевого проезда и Инженерной улицы. Переехать в будущем жители должны на Алтуфьевское шоссе.

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Проблемы с парковками и отсутствие метро

Территориально в пределах района находится всего одна крупная остановка общественного транспорта – это железнодорожная станция Бескудниково в составе МЦД-1. Но местные жители традиционно считают «своими» станции метро «Бибирево» и «Алтуфьево».

По словам местной жительницы Натальи, самый популярный маршрут электробусов – № 73 «Алтуфьево – ВДНХ». Из района можно без проблем добраться до «Речного вокзала», «Медведково», станции Лосиноостровская. Много автобусов и маршруток ходят в область, например, в Дмитров и Долгопрудный.

Наталья также поделилась, что при выборе квартиры одним из главных факторов для нее был вопрос с парковками. Она хотела переехать из другого района, в котором каждый день тратила на поиск парковочного места не меньше 40 минут. Выбор пал именно на Алтуфьево, где анонсировали строительство огромной парковки между Алтуфьевским шоссе и дублером.

«Ее делали изначально для нас. Между двумя дорогами раньше была аллея. Ее срубили, сказав, что у нас дом большой, машины во дворе не помещаются, значит, нужна парковка. Жители это решение согласовали. Парковка – одна из причин, почему я купила здесь квартиру. Я могла купить за МКАД, но выбрала тут. А теперь у нас хотят отнять парковку. Боремся с администрацией и префектурой», – рассказала Наталья.

По ее словам, парковку хотят сделать перехватывающей. Для тех, кто живет за МКАД, едет в город днем, паркует машину и пересаживается на метро, она будет бесплатной. Местным же жителям, по задумке районных властей, за парковку нужно будет платить 4,5 тысячи рублей в месяц.

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Зеленые зоны

Зоной отдыха в районе является пруд «Марс». В 2018 году советский кинотеатр, давший пруду название, снесли, и в 2020 на его месте открылся торгово-развлекательный центр «Марс». Тогда же реконструировали набережную пруда и окрестные территории, а также обустроили пляжную зону.

Других крупных парков в районе нет, но местные жители любят гулять в зеленых зонах в соседних Лианозове и Бибиреве.

«Рядом с находится четыре зеленые зоны, в числе которых Лианозовский питомник. Там прекрасный лес – природу сохранили, насколько могли. Да, поставили лавочки, сделали площадки. Но там нет асфальта, даже фонари работают на солнечных батареях. Местность тут болотистая, поэтому тут куча прудов, в них водятся утки, лебеди», – рассказала хозяйка двух собак Мария.

У местного жителя Ивана есть еще квартира на Серпуховской, но в Алтуфьевском ему нравится больше.

«Нравится доступность парков. Это самое хорошее в нашем районе. В центре нет такой шикарной зеленой зоны», – объяснил мужчина.

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Минусы района

По словам Ивана, как и любому спальному району, Алтуфьево не хватает культурных точек – музеев, выставок. Он уверен: если бы все это было в районе, то в центр бы он вообще не выбирался.

Мощностей ТРЦ «Марс» жителем, конечно, не хватает, поэтому приходится выбираться в соседние районы. Мария рассказала, что фрукты и овощи она покупает на Лианозовском рынке. По ее словам, крупные магазины – ТЦ «Весна», «Ашан», «Леруа Мерлен» – находятся через МКАД. Административно это уже другой район.

«Кому какое дело, что там в картах? Никто не сидит безвылазно в своем районе! Главное, что добраться до этих ТЦ из Алтуфьево очень легко – можно дойти пешком. А через МКАД перейти по удобному наземному переходу», – объяснила Мария.

Местная жительница Наталья недовольна здешним контингентом: «Мне кажется, здесь алкоголики живут целыми поколениями. Не знаю, правда это или нет, но есть легенда, что в 80-е, во времена Олимпиады, маргинальные личности из центра переселяли на окраины. Наш район, видимо, под это попал. Не могу сказать, что у нас весь район такой, но асоциальных элементов хватает».

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