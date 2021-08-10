Один из старейших районов столицы – Басманный – в советское время назывался Бауманским. Именно здесь находятся Хитровка, описанная Гиляровским, уютные сады и скверы, тихие переулки купеческой Москвы, Ивановская горка, скандальная «Яма», сад имени Баумана, тусовочная Покровка и старомосковские открыточные виды. Обозреватель РИАМО пообщалась с жителями района и узнала, как им тут живется.

Тихий центр Москвы

Басманный район – один из самых зеленых в столице. Здесь столько садов и скверов, старинных переулков и сохранившихся усадеб, что иногда даже не верится, что ты в центре, рассказывает 30-летний программист Александр, который живет на улице Казакова уже 10 лет.

«Мне кажется, студенческий дух ощущается рядом с метро «Бауманская» и на Китай-городе, на Покровке, в «Яме», но не у нас», – добавляет мужчина.

Александр говорит, что компании молодежи можно встретить рядом с «Армой» и «Винзаводом», но он там давно не был. Зато в своем районе он часто встречает актеров «Гоголь-центра» и зрителей, которые идут в театр.

Наталья Сенаторова живет на пересечении Старой Басманной улицы и Садового кольца, а работает в Центральной библиотеке имени Н. А. Некрасова. По ее словам, район очень тихий, а студентов, вопреки стереотипам, тут нет.

«Скорее всего, они тусуются на Покровке или ближе к Бакунинской улице. На моем пути в библиотеку, по Гороховскому переулку, я их тоже не встречаю», – отмечает Наталья.

По ее словам, студенты по соседству не живут, их мало и в саду имени Баумана и в Лефортовском парке. Возможно, это связано со стоимостью жилья, которая им не по карману.

«За три года жизни здесь не было никаких эксцессов. Близость вокзала не чувствуется, бомжи не мешают, хулиганов тоже нет», – отмечает Наталья.

Когда она переезжала в район, то не думала, что здесь будет так комфортно.

«Это стереотип, что в центре везде много людей. У нас, а также в окрестностях – в Гарднеровском и Аптекарском переулках – больше зелени, чем людей. Из-за того, что здесь малоэтажная и неплотная застройка, много особняков, бывших городских усадеб, ощущается такое купеческое благообразие! Это островок уюта в Москве», – отмечает Наталья.

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Морозовский сад и Хитровка

«В нашем районе почти 75 гектаров зеленых насаждений», – рассказывает пенсионерка Мария Владимировна, которая живет в одном из переулков Китай-города, рядом с Высшей школой экономики.

Мария Владимировна раньше сама преподавала в вузе, но уже несколько лет она на пенсии.

«Мне нравится, что это единственный район Москвы, где сохранилось столько садов и усадеб: Милютинский сад, сад имени Баумана, Чистопрудный бульвар, сады Первого военного госпиталя и мой любимый – Морозовский сад в Хохловском переулке», – рассказывает пенсионерка.

В последние несколько лет в Морозовском саду стало появляться много молодежи, так как рядом открыли одно из самых тусовочных мест Москвы – ресторан Blanc. Многие узнали об этом уютном саде. По словам художницы Анны, которая поселилась неподалеку 5 лет назад, вот уже несколько лет – это излюбленное место для фотосессий.

Для старожилов района, таких как Мария Владимировна, Морозовский сад – это место для свиданий, где можно полюбоваться Москвой. Она вспоминает, что до нулевых годов в сад был свободный доступ, но после того как он перешел в частные руки, москвичей туда перестали пускать почти на 10 лет. Сегодня посетить можно только нижнюю часть сада.

Переулки Китай-города привлекают туристов и экскурсоводов – именно здесь они могут увидеть, какой Москва была раньше. В районе много исторических мест, среди них – знаменитая Хитровка Гиляровского и Горького, о героях которой век назад рассказывали писатели.

По словам Марии Владимировны, сейчас новая Хитровка – это уютный сквер. Однако увидеть невысокие постройки, где когда-то располагались ночлежки, можно и сейчас. Некоторые из них занимают офисы. Кроме того, в так называемом доме-утюге, где находилась одна из самых криминальных ночлежек, сегодня – жилые квартиры.

«До пандемии здесь можно было встретить не только наши туристические группы, но и китайских и европейских туристов, которые постоянно спрашивали: «How go to Hitrovka?»», – добавляет Анна.

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Новые места для отдыха

По словам Натальи Сенаторовой, проблем с местами для отдыха в районе точно нет, а прикоснуться к зелени можно, пройдя всего квартал. Наталья любит проводить время в саду имени Баумана, где до пандемии проходили разнообразные фестивали и вторники от библиотеки Некрасова. Там работают кафе «Хвоя», греческое кафе Sito, проходят выставки репродукций картин.

«Здесь всегда можно найти свободную лужайку для пикника, и даже в самую хорошую погоду людей не так много, как в саду «Эрмитаж», – отмечает Наталья.

Кроме того, в районе есть и доступ к воде – Сыромятнический гидроузел и пруды в Лефортовском парке.

Из новых мест отдыха – амфитеатр на Хохловской площади, который прозвали «Ямой», и парк «Горка» рядом с Большим Спасоглинищевским переулком.

По словам Анны, эти места отдыха – любимые у школьников и студентов со всей Москвы.

«Еще несколько лет назад «Яма» ассоциировалось с островком свободы для молодежи, где они могли пить водку, посылать куда подальше интеллигентных бабуль, проходящих мимо, и даже заниматься сексом на глазах у прохожих. После последнего случая пространство закрыли и обнесли забором», – рассказывает Анна.

После многочисленных скандалов в 2019 году «Яма» стала культовым местом. Молодежь до сих пор продолжает приходить сюда, но былого раздолья, концертов и алкоголя уже нет.

Несколько лет назад в районе появился парк «Горка», на территории которого есть спортивные и детские площадки, сухой фонтан, зеленые и игровые зоны. Сюда ходят и мамы с детьми, и подростки, и студенты, отмечает Анна. По словам девушки, встретить пьяных подростков там можно нечасто.

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Где лучшие тусовки?

По словам Александра, тусовочная репутация района возникла в нулевых, когда здесь гремели такие клубы, как «Солянка», «Пропаганда» и «Проект О.Г.И.». Последний для студенческого района, в котором располагаются Бауманка и «Вышка», был находкой. Здесь можно было не только дешево выпить и поесть, но и хорошо «оторваться».

«Это был единственный интеллигентный подвал на Чистых, куда всегда пускала мама», – уточняет мужчина.

Для многих жителей Басманный район ценен тем, что сочетает старомосковский дух с барной жизнью, отмечает Анна.

Сегодня все лучшие тусовки – на Покровке и в Хохловском переулке, а 10 лет назад молодежь любила мероприятия на «Винзаводе» и в «Артплэе». Фестиваль Outline и рейвы на «Арме» были культовыми события для любителей техно.

«Сегодня вся активность переместилась в окрестности Покровского бульвара, в Bambule на Солянке, где по утрам подают самые модные завтраки в Москве от Eggsellent, а по вечерам собирается питейная богема, в Blanc на Хохловском переулке, где будут счастливы и любители йоги и ЗОЖа, и ценители танцев», – рассказывает студентка Вика, которая каждую пятницу приезжает сюда с «Бауманской».

По словам девушки, студенты также любят ходить в «Сюр», где можно посидеть на 1 000 рублей, или в «Дом 16» – за атмосферой, а не за едой.

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Мало супермаркетов и дорогой общепит

Из архива Натальи Сенаторовой

По словам Натальи, популярность района среди тусовщиков и дорогая аренда сказываются и на цены в общепите. Завтраки на Покровке в разы дороже, чем в других районах в центре Москвы, добавляет девушка.

«Несмотря на то, что общепит в районе разнообразный, большинство заведений сосредоточены рядом с Покровкой. Хотелось бы больше уютных кофеен, как в Петербурге, в районе Гороховского переулка», – делится Наталья.

Кроме того, по ее словам, жизнь в центре сказывается и на ценах на продукты.

«За последние несколько лет у нас закрылось много магазинов. Супермаркетов в доступной ценовой категории категорически не хватает», – рассказывает девушка.

Цены на сезонные фрукты и ягоды, например, на арбуз, в их районе не меньше 100–120 рублей за килограмм, когда на других рынках столицы – 50–60 рублей.

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Война за парковки

Из архива Натальи Сенаторовой Из архива Натальи Сенаторовой 1 из 2

«Такое чувство, что у нас за парковки убивают, потому что мест не хватает», – рассказывает Наталья.

По словам Александра, многие местные жители вынуждены ограничивать себя в покупке машины из-за того, что ее некуда ставить.

«Мы иногда завидуем окраинам, потому что не можем поставить машину под окном. Владельцы парковочного места у нас – короли», – добавляет он.

С ним согласна и Наталья, которая рассказывает, что местные сдают днем в аренду свое парковочное место во двор тем, кто работает в офисах по соседству.

С другой стороны, в районе очень хорошая транспортная доступность.

«Где бы ты ни жил, всегда можно дойти пешком до метро. Рядом от нас остановка автобуса «Б», а в 7 минутах ходьбы две станции метро», – рассказывает Наталья.

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Студенты и интеллигентные бомжи

Большинство студентов проживает в окрестностях метро «Бауманская» или в районе Чистых прудов. В переулках Китай-города в основном живут пенсионеры и те, кто снимает квартиры: от семей с детьми до хипстеров за 30, обитающих в сквотах. При этом из-за многочисленных кампусов «Вышки» гуляют здесь чаще всего студенты, уточняет Анна.

Наталья живет на Садовом кольце в доме 1937 года, который строился для энкавэдэшников.

«Мне 40 лет, и я чувствую себя самой молодой жительницей дома, так как средний возраст жильцов у нас составляет 70–80 лет», – рассказывает она.

По словам женщины, в районе много необычных детских площадок, в том числе и с водными объектами, но местных семей с детьми здесь встретишь редко – поиграть на них приезжают из соседних районов Москвы.

В основном в соседях у Натальи зажиточный средний класс и пожилые пенсионеры, у Анны на Китай-городе по соседству живет творческая интеллигенция – художники и дизайнеры, которые снимают квартиры.

«В районе метро «Курская» – студенты, но тоже из творческой среды. Они снимают квартиры, которые сами же и обустраивают, оттачивая креатив для работы на «Арме» или в «Артплэе», – добавляет Александр.

Со времен скандала с «Ямой» в районе Китай-города и Чистых прудов постоянно работает патруль ОМОНа. Анна отмечает, что возвращаться домой не страшно, поэтому что в любое время суток здесь кто-то тусуется.

«Я иногда возвращаюсь домой в 3–4 часа ночи, и всегда здесь спокойно, за три года не встретила ни одного пьяного и агрессивного», – делится Наталья.

Местная жительница рассказывает о бомжах с Курского вокзала, которые любят сидеть у «Азбуки вкуса».

«Они милые, не агрессивные, просят купить еду и максимум могут прикорнуть на газоне», – рассказывает Наталья.

В холодное время суток они компаниями могут греться в подъездах, местные иногда угощают их чаем, но все толерантно относятся друг к другу. Девушка вспоминает, что пару лет назад какие-то соседи развернули борьбу с бездомными, но она с треском провалилась.

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