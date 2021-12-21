Район Соколиная Гора считается одним из крупнейших промышленных районов столицы. В советское время здесь располагались значимые фабрики и заводы, такие как «Салют», «Красная заря» и другие. Сейчас здесь продолжают работу более 90 промышленных предприятий. Несмотря на это, Соколиная Гора считается очень зеленым и экологичным районом с развитой инфраструктурой. Почему местные жители любят Соколиную Гору и как здесь зарабатывают на покупке квартиры, читайте в материале РИАМО.

Из соколиного двора в промышленный центр

Район Соколиная Гора находится на востоке Москвы. Он считается одним из самых старых районов столицы: его история насчитывает более 350 лет. Раньше в южной части района располагался соколиный двор, где держали кречетов и соколов для охоты царя Алексея Михайловича. В конце XVII века здесь расположилась Семеновская солдатская слобода, принадлежавшая одному из первых полков гвардии России. Позже в слободе разрешили селиться купцам и мещанам, и в скором времени они вытеснили военных. К концу XVIII века богатые купеческие усадьбы здесь соседствовали с домами обывателей.

В 1917 году Соколиная Гора официально вошла в состав Москвы — раньше эта территория считалась пригородом. Здесь располагалось около 40 заводов, а после вхождения района в состав города его начали активно застраивать. Увеличение количества фабрик и заводов на территории позволило превратить Соколиную Гору в один из ведущих промышленных районов столицы.

Им он является и сегодня — здесь насчитывают более 90 промышленных предприятий: например, ОАО «Московский завод тепловой автоматики», ОАО ММЗ «Вымпел» и другие.

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Близость к центру и крупный парк

Жители Соколиной Горы прежде всего отмечают отличную транспортную доступность района: здесь расположены четыре станции метрополитена — «Семеновская», «Шоссе Энтузиастов», «Электрозаводская», «Авиамоторная», — а также три станции МЦК — «Шоссе Энтузиастов», «Соколиная Гора», «Измайлово».

«Сегодня именно расположение нашего района является одним из его достоинств. Буквально 2-5 минут на метро, и можно оказаться в самом центре Москвы, это очень удобно! А МЦК добавляет мобильности по отношению к другим районам. С точки зрения транспортной доступности здесь все отлично», — отмечает жительница Соколиной Горы Мария.

Еще одно преимущество района — близость к крупным парковым зонам: Измайловскому лесопарку, усадьбе Кусково, парку «Сокольники». До этих мест жители Соколиной Горы могут доехать примерно за 5-7 минут на метро или за 10-15 минут на наземном транспорте.

«Близость к крупным паркам, особенно к самому большому — Измайловскому, — это несомненный плюс! Можно сказать, мы удобно устроились: с одной стороны, недалеко от центра, с другой — недалеко от природы. Получается такое тихое место рядом с центром», — поделился житель района Дмитрий.

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Памятник постконструктивизму

Сайт мэра Москвы

«Визитной карточкой» района местные жители считают кинотеатр «Родина»: здание построили в 1938 году и не стали изменять в послевоенные годы. В отличие от других кинотеатров, построенных по схожим проектам, «Родина» сохранила черты постконструктивизма.

Один из залов кинотеатра планировали расположить на крыше, однако от этой идеи отказались. Вместо этого на крыше открыли ресторан, который существовал здесь до 1960-х годов. И в советское время, и сейчас кинотеатр — любимое место отдыха не только местных жителей, но и обитателей других районов столицы. А в 2007 «Родине» присвоили статус объекта культурного наследия.

«Этот кинотеатр — значимая достопримечательность нашего района! Люди, выросшие в советские времена, всегда узнают его на фотографиях. Раньше я часто бывал здесь на сеансах — атмосфера непередаваемая! И фильмы всегда показывали такие, после которых остаются добрые, светлые и искренние переживания», — рассказывает Дмитрий.

Однако сейчас посмотреть фильмы в «Родине» не удастся — с 2020 года кинотеатр закрыли на реставрацию. Фасады и декоративные элементы здания планируют воссоздать по историческим образцам, а в самом кинотеатре увеличат количество залов до шести, сохранив при этом планировку фойе.

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Не хватает музеев

Несмотря на близкое расположение к центру, других широко известных достопримечательностей в районе немного. Местные жители отмечают, что по большей части к ним относятся знаковые советские постройки: старейший Дом культуры «Чайка», комплекс шестнадцатиэтажных домов по Щербаковской улице — не до конца осуществленный проект, который должен был объединить дома с малогабаритными квартирами и магазином на первом этаже.

Кроме этого, знаковое место района — храм Димитрия Солунского на Благуше, который построили в 1909-1911 годах. В советское время его закрыли и полностью разорили: здесь снесли купола, кресты, а само здание передали в управление НКВД.

Только в 1990-х годах полностью разрушенное здание храма вернули православным. Спустя десятилетие его восстановили, и в 2000-х храм открыли для прихожан.

«Я все-таки считаю, что наш район уж слишком промышленный, из-за этого здесь мало интеллигенции и не хватает интересных достопримечательностей. Можно было бы открыть новые музейные комплексы, ведь музеев у нас почти нет. Мои любимые места в Москве расположены за территорией нашего района», — отмечает Мария.

Инфраструктура

Тем не менее многие жители Соколиной Горы отмечают, что в районе отлично развита инфраструктура — в том числе и для семей с детьми. Сейчас здесь расположено 20 детских садов и пять школ, а уже в ближайшее время в районе построят еще один детский сад на 150 воспитанников и школу на 400 учеников. Помимо этого, здесь появится учреждение общего и дошкольного образования на 525 мест.

«Мы живем в этом районе уже около 13 лет. Наш маленький ребенок ходит в детский сад с хорошими условиями, идти до него буквально 7 минут. Мы знаем, что в районе есть также и «крутые» садики, например, с бассейном. Они находятся чуть дальше, но также доступны — наши друзья отдали своего ребенка именно в такой садик», — поделилась местная жительница Екатерина.

Женщина отмечает, что в Соколиной Горе нет проблем и с организацией досуга для детей. В районе есть несколько торгово-развлекательных центров, а если проехать на север района, можно провести время в зеленых скверах, где много детских площадок.

«Часто мы бываем в Семеновском парке или на Щербаковской улице — ее очень забавно украсили персонажами из «Алисы в стране чудес». Также везде есть интересные детские площадки. А если все равно будет скучно, до центра у нас рукой подать», — рассказывает Екатерина.

На территории района работает несколько взрослых и детских поликлиник, также в ближайшее время откроют и поликлинику на 320 посещений в смену, и центр социального обслуживания. Помимо этого, здесь располагаются ключевые больничные центры столицы — Городская клиническая больница имени Ф. И. Иноземцева и Инфекционная клиническая больница № 2.

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Район для спортивных

Особенно неравнодушны к району местные жители, которые занимаются спортом, — на территории Соколиной Горы расположены одни из крупнейших спортивных объектов столицы. Здесь находятся стадион «Крылья Советов», Московский олимпийский центр водного спорта, центр культуры «Соколинка», ФОК для теннисистов.

«Я занимаюсь теннисом, еще люблю бег. Поэтому, когда я выбирал, где снимать квартиру, наличие этих объектов сыграло немаловажную роль. Очень здорово, что они находятся в шаговой доступности и я могу заниматься своим хобби в таких качественных центрах», — отмечает местный житель Алексей.

«Я спокойна за сына: в нашем районе можно стать хоть футболистом, хоть пловцом — для этого есть все необходимое. Кстати, здесь работает и отличная футбольная школа «Крылья Советов», возможно, мы в скором времени займемся поступлением туда», — рассказала Екатерина.

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Хорошее вложение

Некоторые считают, что на востоке Москвы находятся не самые благоприятные для жизни районы. Причина тому — количество промзон. По мнению экс-директора по продажам Sky Apartments Дмитрия Олейника, Соколиная Гора является довольно перспективным районом.

«У него очень много значимых плюсов — в частности, это близость к центру и транспортная доступность в целом. В Москве сейчас прослеживается тренд — в городе реорганизуют промзоны и благоустраивают промышленные районы. Скорее всего, он только набирает обороты, и поэтому Соколиную Гору ждет еще много положительных изменений», — отмечает эксперт.

По словам Олейника, сейчас однокомнатную квартиру в панельном доме здесь можно приобрести за 8-9 миллионов рублей, а двухкомнатную — от 10 миллионов. «Однушки» с современным ремонтом будут стоить дороже — от 10,5 миллиона, а «двушки» — уже от 12 миллионов рублей.

При этом эксперт отмечает, что здесь большое количество панельных домов под реновацию. По мнению Олейника, лучше покупать жилье именно в таких домах.

«Если сейчас здесь купить квартиру в старом доме, скорее всего, в ближайшее время его снесут, а вам дадут современную квартиру, которая вдобавок вырастет в цене. Я считаю, что это очень перспективный район: промзоны отсюда будут убирать, будут строить жилье комфорт-класса. Более того, это очень экологичный и зеленый район, расположенный близко к центру», — заключил Олейник.

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