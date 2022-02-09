Алексеевский район расположен на северо-востоке столицы. С запада он ограничен проспектом Мира, с востока — парком «Сокольники», с севера — рекой Яуза, а на юге — сразу несколькими железнодорожными линиями. Местные жители и эксперты рассказали обозревателю РИАМО, какие плюсы и минусы есть у Алексеевского.

Район с историей и дорогими квартирами

Согласно данным историков, территории, где расположился современный Алексеевский район, впервые стали упоминать в документах на рубеже XIV-XV веков — в частности, князь Василий I отметил деревню Алексеевскую в числе своих владений уже в 1407 году. Населенный пункт неоднократно менял владельцев и название, а в XVII веке через село пролегала Большая Троицкая дорога (которая в будущем станет Ярославским шоссе), ведущая в Троице-Сергиеву лавру.

Сейчас в числе достопримечательностей района — Ростокинский акведук, который функционировал с конца XVIII века до начала XX-го, а потом еще 60 лет служил опорой для водопроводной магистрали; построенная к летней Олимпиаде 1980 года гостиница «Космос», а также Тихвинский храм, возведенный в конце XVII века. Возле храма находится парк «Церковная горка», особенно любимый местными жителями.

Площадь района чуть больше 5 кв. км, численность населения — порядка 80 тысяч человек. О возрасте и качестве домов Алексеевского района отчасти можно судить по количеству включенных в программу реновации зданий — их здесь всего 17. Остальной жилой фонд представляют дома с большим запасом «долголетия».

«Здесь можно встретить сталинские дома, в том числе построенные по проектам известных архитекторов Моисея Гинзбурга и Ивана Жолтовского, пятиэтажки, «брежневки», а также современные панельные серии и монолитные дома», — рассказывает Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE).

Несмотря на небольшую площадь, Алексеевский район из-за близости к центру столицы не обделен вниманием девелоперов: здесь точечно строят комплексы бизнес- и премиум-класса. Особый интерес представляет жилой комплекс «Серебряный фонтан», который возводят на территории Алексеевской водоподъемной станции: кирпичные здания, построенные в 1892 году архитектором Максимом Геппенером, являются объектами культурного наследия и должны остаться в границах комплекса, придавая территории особый колорит.

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Социальные плюсы, минусы и перекосы

С образованием в Алексеевском районе дела обстоят довольно неплохо.

«Здесь располагаются семь школ, в том числе школа им. Твардовского, школа им. Светлановой, 11 дошкольных учреждений. Кроме того, в Алексеевском районе находятся несколько вузов, среди которых Московский финансово-юридический университет и Гуманитарный институт, а также колледжи: железнодорожного транспорта и политехнический», — перечисляет Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

Стоит отметить, что районные школы часто занимают высокие позиции в рейтинге учебных заведений Москвы.

Некоторые объекты Алексеевского района в ближайшие годы планируют реконструировать — в частности, осовременят стадион им. В. А. Мягкова, расположенный за гостиницей «Космос». В результате площадь комплекса превысит 18 тысяч кв. м, в нем будут спортивный и тренажерный залы, три теннисных поля и хоккейная ледовая арена. А в школе-интернате № 1 для обучения и реабилитации слепых построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Алексеевский район входит в число престижных: рядом и центр столицы, и ВДНХ, да и жилой фонд тут вполне приличный. Сами жители в целом довольны инфраструктурой района. Он пользуется популярностью как у покупателей недвижимости, так и у квартиросъемщиков.

«По данным «Авито Недвижимости», в январе спрос на покупку квартир в Алексеевском районе Москвы на вторичном рынке увеличился более чем в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Стоимость новостроек в Алексеевском районе за год увеличилась на 19%, а средняя цена вторичной недвижимости выросла на 28%», — комментирует Дмитрий Алексеев.

С транспортной точки зрения район довольно удобный. Кроме ТТК и проспекта Мира, жители могут воспользоваться станциями МЖД Ярославского направления (Москва-3 и Маленковская), а также платформой Рижская Ленинградского направления. Для перемещения по столице можно использовать две станции метро — «ВДНХ» и «Алексеевскую», — развитую сеть наземного транспорта, а минут за 5–7 от Алексеевского района можно доехать до платформы «Ростокино» Московского центрального кольца.

Социальная инфраструктура тоже вполне развита: тут есть и поликлиники, и множество магазинов, небольших торговых центров, почти во всех дворах присутствуют детские площадки.

Впрочем, из-за того, что район занимает площадь всего в 5 кв. км, местным властям приходится «лавировать» между самыми разными потребностями жителей. И не всегда это получается, да и не всеми происходящими в районе переменами местные довольны.

«Недавно «обновляли» бульвар на Рижском проезде, копали несколько месяцев, обсуждали с жителями разные проекты, а в итоге просто положили асфальт и расставили фонари. Даже беговой дорожки нет», — сетует старожил района Геннадий.

«С машиноместами беда. Возле железнодорожной станции оставили парковку всего на пару десятков машин, зато теперь там широкий тротуар! А ведь люди здесь пересаживаются с авто на электричку, чтобы ехать на работу. Где им парковаться? И еще одна проблема: часто перекладывают асфальт, и это просто безобразие. Иногда раз в три-четыре месяца это делают на одной и той же улице, разве это нормально?», — делится наболевшим Алина.

По поводу реновации мнения горожан тоже расходятся. Жители старых домов, конечно, рады переехать в новое жилье. Но сами реновационные постройки нравятся не всем.

«В прошлом году сдали первый дом под расселение — вы его видели? Настоящий человейник! И почему в программу реновации не включают детские сады? Давно пора строить новые. Дочь с семьей сюда переехали недавно и уже жалеют: в детском саду очередь на 100 с лишним человек. С внуком приходится сидеть мне», — сетует жительница района Вера Ивановна.

Проблему с детскими садами обостряет также возведение новых домов в, казалось бы, и так густо застроенном районе.

«Сдали дом на 2000 жильцов, обещали к нему пристроить большой муниципальный детский сад с бассейном. Недавно иду мимо этого «детского сада», а там супермаркет открыли! Куда новые жители поведут своих детей? В наши садики, которые и так переполнены, где по 30 человек в группе?», — делится местная жительница Елена.

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Экология и транспортные артерии

В районе немного зеленых зон: парк «Церковная горка», сквер на Ракетном бульваре и сквер у Центральной городской деловой библиотеки. Но сами дворы вполне зеленые и благоустроенные, а рядом с границами района расположены современный парк «Акведук», обширная парковая зона «Сокольников», переходящая в территорию «Лосиного острова».

«В новогодние праздники мы с детьми почти каждый день ходили к акведуку: там отличная рекреационная зона и много красивых световых инсталляций, например, огромные белые медведи малышам очень полюбились. Если устали от медведей, можно сходить в «Сокольники»: показаться на лыжах, послушать природу и тишину», — рассказывает Алла, многодетная мать.

Как полагает Илья Каторгин, ведущий специалист отдела экологической экспертизы EcoStandard.life, Алексеевский район считается экологически приемлемым.

«Здесь нет промышленных предприятий с объектами, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. А расположенные на территории района научно-производственные организации — НПП «Квант» и ОКБ им. А. Люльки — вообще не влияют на состояние экологии, ведь они не занимаются разработкой оборудования и не имеют источников выбросов», — поясняет эксперт.

«Здесь благоприятная экология, чему способствует как близость к лесному массиву, так и отсутствие вредных промышленных предприятий. Кроме того, внутри района есть несколько зеленых островков для прогулок и отдыха. А железная дорога — это, безусловно, неблагоприятное сооружение для жителей близлежащих домов», — отмечает Надежда Коркка.

По мнению Ильи Каторгина, здесь в основном негативно влияют на окружающую среду загруженные автомобильные дороги: Третье транспортное кольцо на юге и проспект Мира на западе.

«Подруга живет у самого проспекта Мира, да еще на втором этаже. Заказали какие-то очень дорогие стеклопакеты — теперь можно хотя бы спать по ночам, шум машин совершенно не слышен. Но форточку, конечно, не откроешь: черная пыль с трассы мгновенно оседает по всей квартире», — рассказывает Евгения.

«В часы пик, в жаркие дни и в периоды, когда ветер дует с северо-запада на юго-восток, отработанные загрязняющие газы от автотранспорта с проспекта Мира направляются в сторону домов, расположенных близко к этой магистрали. В результате жители дышат загрязненным воздухом, особенно на нижних этажах», — отмечает Илья Каторгин.

А вот линия железной дороги Ярославского направления на экологическую обстановку влияет значительно меньше, ведь здесь ходят поезда, работающие на электротяге, добавляет эксперт.

«Конечно, тяжелые металлы, окисды азота и оксид углерода попадают в окружающую среду. Однако влияние железной дороги на ближайшие территории незначительно по сравнению с выборсами от автотранспорта», — считает Каторгин.

Возможно, в силу перечисленных причин квартиры в районе довольно дорогие.

«Средняя цена квадратного метра квартир в новостройках в Алексеевском составляет 394 тысячи рублей. Это выше, чем в соседнем Останкинском районе, в Сокольниках и в Марьиной Роще. В локации не так много вариантов для перспективной застройки, рынок не будет в достаточной мере пополняться новыми квартирами, а значит цены на недвижимость здесь будут расти», — сообщает Надежда Коркка.

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