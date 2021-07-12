Один из старейших районов столицы, где до сих пор водят экскурсии по Москве купеческой, – Замоскворечье. Здесь удивительным образом сочетаются старинные церкви и храмы, исторические переулки и умиротворяющие набережные с модными ресторанами и деловыми центрами. Обозреватель РИАМО пообщалась с жителями Замоскворечья и узнала, что в районе грабят квартиры, закрывают школы и не любят офисных работников.

Два в одном

Замоскворечье – это район, который расположен по обе стороны Садового кольца.

По словам Антона, который родился и вырос в Замоскворечье, отличия частей района за Садовым и внутри него весьма существенные.

«Это как два района в одном. Внутри Садового – то самое купеческое Замоскворечье, по которому летом часто водят экскурсии, это набережные, куда я ходил на свои первые свидания, и живут там старожилы района. А за Садовым – Павелецкий вокзал с соответствующим контингентом, промышленные предприятия и советская Москва», – рассказывает он.

Ирина переехала в район 10 лет назад, после свадьбы. Супруги живут в старом доме, которому через несколько лет исполнится 100 лет. Поэтому тут нет общедомовой территории, где можно хранить коляски, самокаты, велосипеды и другие вещи.

Первое впечатление, которое у нее возникло от жизни в районе, – это большая деревня.

«Здесь все друг друга знали, многие насколько близко общались, что организовывали совместные праздники во дворах. Поэтому просто заговорить с прохожим и познакомиться», – вспоминает Ирина.

Муж Ирины живет в Замоскворечье всю жизнь. Он ходил в тот же детский сад, музыкальную школу, куда сейчас ходят их дети, даже посещал ту же самую библиотеку.

Район как будто немного законсервировался и сумел сохранять не только колорит, но и места, людей, атмосферу недавнего советского прошлого.

«Было забавно, когда мы с сыном первый раз пришли в детскую библиотеку и библиотекарь назвала его по имени мужа. У нее, наверное, случилось дежавю, потому что сын очень похож на своего папу в детстве», – рассказывает Ирина.

«Район для богатых и терпеливых»: москвичи о жизни в Дорогомилове>>

Пластическая операция району

Замоскворечье – район с самобытным лицом, и многие приезжают сюда погулять по тихим переулкам среди купеческих и доходных домов, полюбоваться особняками Шехтеля.

По словам Ирины, район сейчас очень сильно меняется.

«Еще десять лет назад это был советский центр Москвы, со всеми вытекающими плюсами и минусами. То есть дома в районе были в основном старые, многие из них требовали капительного ремонта», – рассказывает Ирина.

Сейчас Замоскворечье интенсивно застраивается, каждый свободный пятачок стараются занять, некоторые старые дома сносят.

«Старожилам не нравится, что ветхое жилье сносят, а школы перепрофилируют. Например, школу 528 в 1-м Новокузнецком переулке, где я учился, в 2015 году закрыли», – рассказывает Антон.

По его словам, местные боятся, что провинциальная атмосфера исторического района исчезнет.

«Когда я раньше гуляла по Балчугу, мне казалось, что я попала на 50 или даже 70 лет назад. Но сейчас это уютную провинциальность нарушают краны, стройка, строительный шум», – рассказывает Ирина.

«Пластическую операцию» району делают на глазах у местных жителей.

«Из-за активной застройки нам прогнозируют рост числа жителей в два раза, а так как школы и поликлиники в районе закрывают, местные боятся, что существующая инфраструктура с этим не справится», – рассказывает Ирина.

Район для грустных: как живется в Западном Бирюлеве>>

Места для свиданий и детей

Район Замоскворечье сегодня подойдет для жизни как тусовщикам, которые будут проводить вечера на Пятницкой, так и семьями с детьми, которые будут кормить уток на набережной.

«Водоотводный канал для нас – центр жизни. Он не такой большой, как Москва-река, поэтому на набережной нет сильных ветров», – отмечает Ирина.

По словам Ирины, местные жители часто прогуливаются вдоль канала. Здесь и устраивают пробежки, и гуляют парочками, и совершают неспешные променады с колясками и детьми. Кроме того, около Зверева моста всегда есть утки и чайки, дети с радостью наблюдают за их жизнью.

Вадим, который живет в районе 40 лет, отмечает, что Раушская, Садовническая, Овчинниковская и Космодамианская набережные – это лучшие места для свиданий.

«Наш район – это московский Питер, здесь тоже много воды, и он такой же провинциальный и романтичный», – считает он.

С ним согласен и Антон, который отмечает, что в его юности была такая фишка – гулять по всем набережным, любоваться мостами и целоваться у каждого пешеходного перехода, которых тут немало.

Но главная достопримечательность – Третьяковская галерея, которая хоть и географически находится в районе Якиманка, но жители Замоскворечья привыкли ходить в нее пешком.

«Для нас район хорош множеством локальных музеев – Стрелецкие палаты, музей Бахрушина, музей РЖД и так далее», – отмечает Ирина.

Большинство заведений находится на Пятницкой улице и в Климентовском переулке. Выбор огромный: от демократичных сетевых кафешек до дорогих ресторанов высокой кухни. Летом здесь молодежь любит засиживаться допоздна, играет живая музыка и многие отдыхают на верандах.

Также в районе два кинотеатра сети «5 звезд» – на «Новокузнецкой» и возле «Павелецкой». Местные также любят гулять с детьми в Михайловском парке, правда, сейчас он закрыт на реконструкцию. Осенью должны открыть торговый центр возле Павелецкого вокзала, который тоже станет местом для досуга.

Район, где нет москвичей: кто сейчас живет на Арбате>>

Лабиринты для транспорта

В районе пять станций метро, а также Павелецкий вокзал, откуда легко добраться в аэропорт. Кроме того, близость Садового кольца позволяет жителям активно пользоваться электробусом и автобусом (а раньше троллейбусом «Б»), которые ходят по Садовому.

«Все детство я ездил на «Бэшке» (троллейбус «Б» – прим. ред.), который довозил меня до школы, до аттракционов в Парке Горького и так далее. Сейчас я работаю в офисе, куда хожу через мост, и практически не пользуюсь общественным транспортом», – рассказывает Вадим.

Некоторые из жителей района отмечают сложности с передвижением по району из-за мостов и узких улиц.

«Когда я только переехала в Замоскворечье, никак не могла запомнить некоторые автомобильные маршруты, они больше напоминали мне лабиринты. Иногда из одной части района в другую проще дойти, чем доехать, так как много односторонних улиц и всего две автомобильных моста в районе», – рассказывает Ирина.

После введения платных парковок в центре местным жителям всегда можно найти место для машины. Но недавно сильно повысили цены на парковку, и теперь по центру проще передвигаться на каршеринге или общественном транспорте, а внутри района – на самокатах.

По словам Ирины, по району они гуляют пешком с детьми или на самокатах, а своей машиной пользуются только в случаях, когда нужно ехать куда-то далеко.

Что касается близости вокзала, то его влияния местные жители не ощущают. Если раньше возле вокзала были стихийные автобусные станции, бомбилы, бомжи, то сейчас этого дискомфорта нет. Впрочем, толпы людей с вокзала заменили толпы офисных сотрудников, которые приезжают в район по утрам.

От дворца до СИЗО: как живется в районе Лефортово>>

Завтраки в пижаме

До того, как в районе стало много офисного планктона, здесь можно было завтракать в пижаме, неспешно попивая свой кофе.

«Сейчас по утрам можно наблюдать смешную картину, когда в «Кофемании» стоят в очереди и офисные сотрудники в деловых костюмах, и местные жители чуть ли не с полотенцем на голове», – рассказывает Антон.

Антон считает, что жители тут больше рады туристам, чем офисному планктону.

«Офисные работники занимают наши кафе, парковки, затрудняют выезд из района», – добавляет Антон.

Ирина тоже отмечает, что с каждым годом в районе все больше чувствуется наплыв клерков, так как в районе много бизнес-центров и офисов крупных компаний.

«Когда дворы были открытыми, а парковки бесплатными, очень мешали припаркованные машины офисных работников. Невозможно было нормально ходить по тротуарам из-за нескольких рядов машин», – вспоминает Ирина.

Платная парковка решила эту проблему – сейчас сотрудники офисов приезжают на работу на общественном транспорте.

«Словно в клетке»: как живут в одном из самых маленьких районов Москвы>>

Лариса Гузеева и другие именитые соседи

Жители района – в основном местные, многим достались квартиры от бабушек и родителей, но есть и те, кто снимает. Последних меньше, так как снимать квартиру в Замоскворечье дорого, поэтому приходится делать это вскладчину. Цены на аренду однушек в панельных домах начинаются от 55 тысяч рублей в месяц.

«Люди из района не стремятся уезжать, так как живут здесь с рождения. В нашем доме есть несколько квартир, которые снимают, но в основном все живут в своих. Снимают обычно молодые, живут по несколько человек в одной квартире», – отмечает Ирина.

По словам Антона, многие его школьные друзья так и остались жить в районе – кто-то живет в родительской квартире, но есть и те, кто снимает жилье.

«Здесь живут люди, которые переживают за свой район, часто вкладывают свои деньги в благоустройство и ремонт ближайшей к их дому территории, устраивают субботники», – рассказывает Ирина.

Основной контингент района – люди среднего возраста, которые уже вырастили детей. Молодых семей немного, а бабушек совсем мало.

Так как район располагает к прогулкам, тут часто бывают знаменитости, а некоторые из них даже здесь живут, например, Наталья Мальцева, Яна Троянова и Лариса Гузеева.

«Можно жить от роддома до кладбища»: москвичи о районе Вешняки>>

Много магазинов, нет рынка

Несмотря на то, что Замоскворечье – это центр Москвы, проблем с магазинами на разный кошелек тут нет.

«У нас есть все торговые сети от «Магнита» и «Пятерочки» до «Азбуки Вкуса». Я бы хотела еще рынок недалеко от дома, чтобы иметь доступ к свежим фруктам и овощам. Но это было бы слишком идеально», – отмечает Ирина.

По словам Вадима, плюс центра Москвы – быстрая доставка продуктов, поэтому нет необходимости ездить в гипермаркеты. Кроме того, из района можно быстро доехать до Даниловского рынка или других магазинов.

«Как правило, мы всегда едем в противоположную сторону от основного движения и пробок, и это тоже плюс жизни в центре Москвы», – добавляет Ирина.

Район круассанов и транспортной недоступности: москвичи о жизни в «Испанских кварталах»>>

Изощренные ограбления

Район Замоскворечье из-за своей провинциальности и тихих переулков привлекает не только экскурсоводов, но и грабителей.

По словам Вадима, в 90-е здесь было много наркоманов – шприцы валялись на улицах и в подъездах, бабушки боялись за своих внуков, и многих, кто связался с этой заразой, к сожалению, не спасли.

«Еще одна проблема района – это Павелецкий вокзал, где раньше обитали бомжи и попрошайки. И в походе от метро до дома тебя сопровождали сомнительные личности», – рассказывает Антон.

Но сейчас возвращаться домой ночью не страшно, так как бомжей стали гонять, бомбил у вокзала нет, стихийных автобусных станций тоже, добавляет Ирина.

Основной бич района – ограбления квартир.

По словам Антона, у его приятеля в районе «Новокузнецкой» в подъезде ограбили три квартиры, и это не в суровые 90-е, а сейчас.

«Грабители выбирают очень изощренные методы. Например, последний случай в нашем доме был, когда воры положили доску между кондиционерами и по ней забрались на балкон, а оттуда попали в квартиру», – рассказывает Ирина.

Мало зелени, но уезжать не хочется

Люди, которые здесь родились, вряд ли отсюда хотят уехать, считает Антон. По его словам, только в Замоскворечье царит особая атмосфера старой Москвы, мосты и набережные, которые делают район одним из самых красивых, и тихие переулки, куда еще не ворвались новомодные ЖК.

Из недостатков местные жители отмечают, что району не хватает зеленых территорий, особенно это стало ощущаться, когда стали застраивать каждый свободный участок земли.

По словам Ирины, в районе мало детей, поэтому небольшой ассортимент секций, куда можно дойти от дома пешком, и все они не бюджетные.

«Мы даже стали объединяться и проводить разные занятия для своих детей сами», – рассказывает девушка.

Из плюсов перестраивающегося района местные жители отмечают чистоту.

«Дворники работают почти круглосуточно. Многие дома прошли капитальный ремонт и стали выглядеть несравнимо лучше», – отмечает девушка.

Ирина даже не представляет, на что могла бы променять район.

«Отсюда не хочется уезжать, так как таких людей, как в Замоскворечье, больше нигде нет», – добавляет она.

«Район, в котором нет недостатков»: москвичи рассказали о лучшем месте за МКАД>>