Жилье в районе Дорогомилово, расположенном в Западном административном округе, — мечта многих москвичей. Это одна из самых престижных частей столицы с исторической застройкой, хорошей инфраструктурой и яркими достопримечательностями. Однако по результатам одного из опросов Дорогомилово вошло в список самых некомфортных районов для жизни. Москвичи рассказали РИАМО, каково им жить в элитной зоне, какие недостатки есть у района и почему они все-таки не хотят переезжать.

Из глубин веков

Алла Ястребова

Первые упоминания местности, где сейчас расположен район, датируются еще XIII веком. Согласно одной из версий, название возникло благодаря ямщикам, привозившим к слободе купцов, которые называли путь до нее «дорогою милою».

До начала XVIII века на территории было разбросано всего несколько десятков домов, позже она начала активно застраиваться благодаря новым жителям: здесь селились солдаты, крестьяне, ямщики и купцы, открывавшие лавки и мастерские. Позже тут заработали крупные производства, в частности знаменитый Трехгорный пивоваренный завод и фабрика красильно-древесных экстрактов.

Свой нынешний облик район получил в XX веке, когда был утвержден генеральный план реконструкции Москвы. Тогда же возникли гранитные набережные Москвы-реки, а вдоль Кутузовского проспекта появилась сталинская застройка.

Сейчас Дорогомилово считается одним из самых компактных и престижных в Москве. Его часть красиво огибает Москва-река, а из некоторых домов открываются виды на Москву-Сити и исторический центр столицы.

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Элитные сталинки и Москва-Сити

Алла Ястребова

По словам местных жителей, географически район попадает в центральную часть Москвы и выглядит практически так же, как и много лет назад. Он почти полностью застроен нетиповыми сталинками, главная из которых — гостиница «Украина». Все они предназначались для советской элиты, поэтому построены с повышенной комфортностью: с высокими потолками и широкими лестничными клетками. Тут можно встретить и кирпичные дома 1960–1970-х годов, возводившиеся для семей сотрудников Совета Министров и других ведомств.

За счет качества вторичная недвижимость в Дорогомилове более востребована, чем первичная, и привлекает покупателей, которые ценят историческое наследие. Однако и заплатить за такие блага придется соответствующе: стоимость жилья здесь одна из самых высоких в Москве.

«Мой муж очень увлекается историей Москвы, поэтому мы всегда мечтали купить в этом районе квартиру. Но цены повергали нас в шок: за квадратный метр тут можно отдать до 700 тысяч рублей. Самая дорогая недвижимость, конечно, на набережной Тараса Шевченко. В итоге мы обратили внимание на вторичку, но и она оказалась нам не по карману, и сейчас мы просто снимаем квартиру в панельном доме», — рассказывает 32-летняя Виктория.

Основную часть местных жителей составляет средний класс, те, кому квартира перешла по наследству, а также горожане с высоким достатком. Здесь живут политики, бизнесмены, творческая интеллигенция. Особенно повышает спрос и интерес к району близость к Москве-Сити.

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Транспортный рай и шум дорог

Алла Ястребова

Дорогомилово — район с отличной транспортной доступностью, поскольку на его территории расположено три крупнейшие городские магистрали, которые связывают его со всеми частями столицы.

Также здесь действуют МЦК и семь станций метро, а в пешей доступности на территории делового центра «Москва-Сити» есть еще две станции, относящиеся к соседнему району — «Выставочная» и «Деловой центр». Кроме того, в Дорогомилове пролегает несколько десятков маршрутов наземного транспорта. На автобусах и трамваях можно переместиться практически куда угодно.

«Иногда мы с семьей шутим, что в Дорогомилове настоящий транспортный рай. Даже если бы у нас не было машины, мы без проблем попадали бы куда нам нужно на общественном транспорте», — рассказывает местный житель Михаил.

Правда, по его словам, без минусов тоже не обходится: Кутузовский проспект постоянно забит пробками, особенно в час пик — утром и вечером, к тому же во дворе часто занята вся парковка.

«Для меня самое ужасное — это постоянный дорожный шум. От такой проблемы страдаю не я одна, иногда терпеть это невозможно», — добавляет Виктория.

Помимо наземного транспорта и метро, в распоряжении жителей также находится Киевский вокзал, связывающий Москву с другими частями страны. Отсюда же можно добраться до аэропорта Внуково. Однако некоторые местные жители не рады такому соседству, ведь оно негативно влияет на криминальную обстановку.

«В 90-е тут случались драки, потасовки, кражи, иногда туда-сюда слонялись бомжи. Но это атмосфера каждого вокзала, от этого никуда не денешься. Район патрулирует полиция, поэтому абсолютного беспредела здесь нет», — отмечает местная жительница Анастасия.

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Высокие цены и зона шопоголиков

Алла Ястребова

С инфраструктурой в Дорогомилове тоже проблем нет. Любой желающий сможет закупиться и воспользоваться различными услугами на свой вкус.

Так, на территории района работают 16 детских садов и 15 образовательных организаций, среди которых — специализированная академия искусств. В широкой доступности тут аптеки, поликлиники, частные медцентры. В клиниках и салонах доступны услуги от косметологии до восточных массажей. Фитнес здесь также на высоком уровне.

Любители спорта в этом районе ценят возможность совершить утреннюю пробежку по набережной Москвы-реки.

В такой близости к центру столицы не заскучаешь — и с досугом здесь все в полном порядке. Заведения средней ценовой категории и точки фастфуда разбросаны по всему району, как и ночные заведения. Не обошлось и без дорогих ресторанов — многие из них можно отыскать в гостинице «Украина» и около нее.

В Дорогомилове расположен и кинотеатр «Пионер», который знаком каждому уважающему себя киноману. В стенах открытого еще в 50-е годы заведения можно посмотреть как современные блокбастеры, так и культовые классические или артхаусные фильмы на языке оригинала.

«Мне очень нравится, что любые развлечения под рукой. Я часто выбираюсь куда-нибудь с друзьями после работы или поесть с женой итальянской кухни в хорошем заведении, но вот на выходные все же стараюсь выезжать за город. Дух мегаполиса немного душит», — рассказывает Михаил.

По душе местным и то, что Дорогомилово расположено через реку от Москвы-Сити, где работают многие из здешних жителей. А приезжие из других районов давно облюбовали это место в качестве локации для фотосессий.

Но главным преимуществом, пожалуй, является местный шоппинг — это буквально рай для шопоголиков. Здесь открыто несколько крупных торговых центров, например, «Европейский» и «Времена года», множество супермаркетов и знаменитый Дорогомиловский рынок, который работает с конца XIХ века.

Тем не менее, по словам москвичей, цены их не особенно радуют.

«Думаю, что это район для богатых и терпеливых. Здесь есть такие люди, но не все имеют огромные зарплаты, а цены в некоторых заведениях завышены», — отмечает Виктория.

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Мало зелени и много достопримечательностей

Одна из зеленых зон в районе — парк Победы на Поклонной горе, где расположен музей и 140-метровый монумент Победы. Также в теплый сезон можно увидеть гуляющих в сквере со скейт-парком и воркаут-площадкой на Студенческой улице. Однако, несмотря на наличие парков и небольших прогулочных скверов, некоторые москвичи отмечают, что хотели бы видеть в районе больше зелени.

Из прочих минусов — грязь и мусор на некоторых улицах, а еще выхлопные газы, образующиеся благодаря автодорогам и электростанции ТЭЦ-12.

А вот с чем в Дорогомилове нет проблем, так это с достопримечательностями. Гордость района — Триумфальные ворота (копия памятника, созданного в 1829–1834 годах) и монумент Победы высотой более 140 метров. Это самый высокий памятник в стране. Его венчает фигура богини Ники, а у подножия находится скульптура Георгия Победоносца, пронзающего змея копьем.

Посетить стоит и местные красивые храмы. Например, храм-часовню Архангела Михаила и храм Георгия Победоносца на Поклонной горе.

«Больше всего я рад, что живу в месте, которое пропитано воспоминаниями предыдущих поколений и их историей. Я горжусь этим и менять место жительства пока не планирую, это та часть Москвы, которую я могу назвать домом», — заключает Михаил.