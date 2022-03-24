В ближайший уикенд в Московском регионе состоятся концерты Леонида Агутина и группы «Город 312». Москвичи и гости столицы смогут посетить фестивали «Кошки-мышки» и «Собаки, которые любят». В кинотеатрах выйдут мультфильм «Финник» и семейное кино «Моя ужасная сестра». Об этих и других событиях, которые пройдут с 25 по 27 марта, читайте в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

Леонид Агутин

В пятницу и субботу в «Крокус Сити Холле» состоится концерт Леонида Агутина. Российский исполнитель и композитор известен своими песнями «Я буду всегда с тобой», «На сиреневой луне» и «Хоп хэй лала лэй». Однако зрители не только услышат эти хиты, но и увидят живое шоу, продуманное до мелочей. Билеты модно купить по ссылке.

Где: Московская обл., г. Красногорск, ул. Международная, д. 20, «Крокус Сити Холл»

Когда: 25 марта в 20:00, 26 марта в 19:00

Стоимость: от 2000 рублей

«Город 312»

Группа «Город 312» в воскресенье выступит на сцене Lюstra Bar. Участники группы родом из Бишкека, а 312 — это код их города. У них на счету огромное количество треков, многие из которых стали хитами, в том числе «Останусь», «Вне зоны доступа» и другие. Билет на мероприятие стоит 2500 рублей — их можно купить на сайте «Яндекс. Афиша».

Где: г. Москва, просп. 60-летия Октября, д. 27, Lюstra Bar

Когда: 27 марта в 21:00

Стоимость: 2500 рублей

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Ирина Нельсон и Reflex

Песни группы Reflex с бессменной солисткой Ириной Нельсон можно будет услышать в пятницу в клубе «16 тонн». Однако в этот вечер прозвучат не только треки «Сойти с ума» и Non Stop, но и новые хиты. Приобрести билеты на концерт одной из самых популярных групп 2000-х можно по ссылке.

Где: г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1, клуб «16 тонн»

Когда: 25 марта в 20:00

Стоимость: от 1500 рублей

«Оркестр орган шоу. Шедевры Поля Мориа, Эннио Морриконе, Стинга, Queen»

В субботу в кафедральном соборе Святых Петра и Павла зрители услышат любимые мелодии из кинофильмов в исполнении Ивана Ипатова и камерного оркестра Antonio-orchestra. В концерте прозвучат треки из картин «Профессионал», «Хороший, плохой, злой», «Однажды в Америке» и других. Билеты можно купить на сайте фонда «Бельканто».

Где: г. Москва, Старосадский пер., д. 7, кафедральный собор Святых Петра и Павла

Когда: 26 марта в 18:00

Стоимость: от 800 рублей

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СПЕКТАКЛИ

«Ложные признания»

На сцене Театра им. Пушкина состоится спектакль «Ложные признания». Эта история расскажет о человеческой уязвимости и беззащитности сердца, покажет, что статус и деньги — лишь мнимая защита от настоящей любви. В ролях: Виктория Исакова, Федор Левин, Вера Алентова и другие. Билеты можно купить на сайте театра.

Где: г. Москва, Тверской бул., д. 3, Театр им. Пушкина

Когда: 25 марта в 19:00

Стоимость: от 500 рублей

«Сон в летнюю ночь»

В Московском драматическом театре на Перовской состоится премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. Эта комедия проникнута иронией и причудливыми играми человеческого сердца. Зрители увидят современную хореографию, а также почувствуют ритмы и энергию страсти. Билеты можно купить на сайте театра.

Где: г. Москва, ул. Перовская, д. 75, Московский драматический театр на Перовской

Когда: 25 и 27 марта в 19:00

Стоимость: от 600 рублей

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«Когда ангелы шутят»

По сюжету адвокат Вадим собирается сделать предложение своей девушке Ольге, а актриса Дина спешит к жениху Леве. Однако случайная встреча Вадима и Дины все меняет. Спектакль наполнен светлыми чувствами и верой в будущее. Билеты еще доступны по ссылке.

Где: г. Москва, ул. Павловская, д. 6, Театриум на Серпуховке

Когда: 27 марта в 20:00

Стоимость: от 1000 рублей

СТЕНДАП

Алексей Стахович

В субботу на сцене клуба «Техникабезопасности» выступит комик Алексей Стахович. Этого довольно неординарного юмориста можно было увидеть в шоу «Stand Up на ТНТ» и «Прожарка на ТНТ». Билеты на его выступление можно купить по ссылке.

Где: г. Москва, ул. Сущевская, д. 21, стр. 10, клуб «Техникабезопасности»

Когда: 26 марта в 20:00

Стоимость: 1000 рублей

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Андрей Атлас

На предстоящих выходных выступит еще один комик. На сцене Coin Event Hall — Андрей Атлас. Он участвовал в «StandUp на ТНТ» и шоу Roast Battle. Билеты на выступление юмориста можно купить на сайте площадки.

Где: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 2, концертный зал Coin Event Hall

Когда: 26 марта в 21:30

Стоимость: от 700 рублей

ФЕСТИВАЛИ

Local Ceramics Fest

На предстоящих выходных состоится весенний фестиваль самобытной керамики LocalCeramicsFest. Мастера со всей страны соберутся в малом зале Artplay и представят свои работы: лампы, барельефы и другие изделия из керамики. Кроме того, гости смогут принять участие различных мастер-классах, в том числе по гончарному мастерству. Вход на мероприятие свободный.

Где: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 7, центра дизайна Artplay

Когда: 26 и 27 марта, 12:00 — 20:00

Стоимость: бесплатно

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Фестиваль «Кошки-мышки»

В субботу в пространстве «Благосфера» состоится благотворительный фестиваль «Кошки-мышки». На мероприятии можно будет не только выбрать себе пушистого друга, но и просто принести подарки для животных из приюта. Также гости смогут поучаствовать в конкурсах, послушать лекции ветврачей и зоопсихологов. Вход свободный.

Где: г. Москва, 1-й Боткинский пр-д, д. 7, стр. 1, пространство «Благосфера»

Когда: 26 марта, 11:00 — 19:00

Стоимость: бесплатно

Фестиваль «Собаки, которые любят»

Еще один благотворительный фестиваль «Собаки, которые любят» пройдет в теплом павильоне «Сирень» в парке «Сокольники». Там гости смогут познакомиться с 80 четвероногими друзьями из различных приютов. Они приедут с волонтерами, чтобы найти себе семью. Тем, кто пока не готов стать хозяином собаки, тоже будет чем заняться — например, пройти мастер-классы или прослушать лекции специалистов по работе с животными. Вход на фестиваль свободный.

Где: г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д. 1, стр. 1, парк «Сокольники»

Когда: 27 марта, 12:00 — 18:00

Стоимость: бесплатно

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КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Финник»

Финник — добрый и забавный домовой, правда, иногда он бывает вредным и озорным. По сюжету Финник подшучивает над обитателями дома, поэтому там никто не задерживается надолго. Вскоре в дом въезжают новые жильцы, и тогда все меняется.

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«Худший человек на свете»

Студентка Юлия учится на врача, но вскоре понимает, что ей ближе психология, а после она и вовсе увлекается фотографией и книжным делом. Зрителям покажут историю девушки, разделенную на 12 глав. В ходе повествования раскроют различные стороны ее личности.

«Моя ужасная сестра»

Пара решает пожениться, и теперь их десятилетние дочери вынужденно становятся сестрами. Они начинают ходить в одну школу, делить комнату и главное — бороться на внимание своих родителей.

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