«Жучки-Паучки» - первое в России антикафе с экзотеррариумом, где проводят необычные экскурсии и мастер-классы для детей и взрослых. Заглянув сюда на чашку капучино, можно познакомиться с бородатой агамой, взвесить на руках питона и даже поболеть за своего фаворита на бегах мадагаскарских тараканов. Конечно, если обитателям заведения это не принесет дискомфорта – за этим здесь внимательно следят. Корреспонденты РИАМО провели день в компании змей, скорпионов и рогатых лягушек и узнали, как им живется в экзотеррариуме.

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Экзотические обитатели Земли

Основатели заведения Дарья Лебедева и Алексей Ергунов решили открыть свой «экзотический» бизнес после того, как к ним попала черепаха.

«Однажды на дачу случайно забрела среднеазиатская черепаха, и мы ее приютили. Питомец интересный, но как с ним общаться было неясно, ведь это не собака или кошка. Постепенно мы выяснили, что жизнь рептилий и амфибий - тайна для большинства людей. Так и возникла идея открыть образовательное антикафе», - вспоминает Дарья.

Со временем в их антикафе появилось множество питомцев, включая насекомых и даже пару млекопитающих. А та самая черепашка, вдохновившая основателей, стала символом заведения.

Сейчас коллекция экзотической фауны «Жучков-паучков» насчитывает 25 видов животных и насекомых из разных уголков мира. Все они попадают сюда от официального поставщика и содержатся в отдельных террариумах.

Здесь живут бородатая агама по кличке Тристан родом из Австралии, рогатые лягушки Оскар и Нолан из Южной Америки, семейство милых мышат-акомисов и африканский ежик Виктор. Все это великолепие обитает на фоне экспозиции из плотоядных цветов и искусственного болота.

Однако главными любимцами публики являются ползающие представители фауны. В частности, тигровый и сетчатый питоны, пауки-птицееды и вьетнамская сколопендра. За ядовитыми насекомыми здесь присматривают крайне внимательно, так что за безопасность переживать не стоит.

Тайны змей и скорпионов

Про особенности каждого из животных можно узнать на экскурсии, которую проводят работники антикафе.

«Не все знают, что скорпионы светятся голубым в ультрафиолете из-за хиалина на панцире, а змеи, как считают ученые, могут запоминать своих хозяев и привязываться к ним» - рассказывает управляющий Валентин Плющенко.

За особыми животными - особый уход. Большинство сотрудников имеют опыт работы в зоосфере, но проходят дополнительное обучение. Они следят за чистотой и влажностью в боксах, меняют воду и кормят питомцев.

Недавно «Жучки-паучки» получили статус питомника, что позволяет разводить животных на его территории. Также в планах хозяев обустроить отдельную комнату для ночных обитателей, где гости смогут наблюдать за их поведением на пике активности.

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Шоколад с кузнечиками и шокотерапия



Публика в «Жучках-паучках» разная, но чаще всего сюда заходят любители экзотики и острых ощущений, а также девушки, которые хотят побороть некоторые страхи.

«Многие девушки приходят, чтобы избавиться от фобий. В качестве шокотерапии они могут, например, попить кофе или чай в компании змей, погладить мадагаскарских тараканов. Одна такая гостья полчаса просидела с контейнером, где они размножаются», - рассказывает Плющенко.

Те, кому уже удалось побороть страхи, любят поболеть за своих фаворитов на тараканьих бегах, для которых предусмотрены специальные стенды с дорожками. Другую группу посетителей антикафе составляют фрилансеры, которые иногда забегают сюда поработать, и дети. Для последних проводятся тематические праздники, например, Хеллоуин и Новый год. Кроме того, здесь можно отметить детский день рождения – в программе викторины от аниматора и крио-шоу с жидким азотом.

Пончики, Play Station и «Мафия»

«Жучки-паучки» работают в стандартном для антикафе формате: в будни минута здесь стоит 6 рублей, а в выходные - восемь. В эту стоимость входит чай, какао и кофе из зерен свежей обжарки, печенья с вафлями и пряниками, дополнительно можно заказать горячие пончики.

Для экскурсии необходимо приобрести безлимитную карту за 300 рублей.

Большим компаниям тоже есть где развернуться: в антикафе оборудовано несколько стендов с настольными играми, от «Мафии» до шахмат. Для геймеров же есть отдельное пространство с Play Station.

Из прочих развлечений - кинопоказы с попкорном и тематические лекции. На выходе из заведения можно приобрести образовательную литературу, игрушки или выиграть сувенир в моментальную лотерею.

Но настоящим ноу-хау организаторов заведения является мастер-класс по приготовлению шоколада со сверчками. Его проводит профессиональный шоколатье.

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Правила для зоолюбителей

Потрогать диковинных зверей непросто - экзотеррариум не является контактным. Но если гость хорошо себя зарекомендовал, а питомец не отвлекается на природные процессы, им разрешат познакомиться. Главное правило общения – комфорт питомцев.

«Когда животное питается или находится в процессе линьки, то не настроено на общение. Такой опыт не придется по вкусу ни ему, ни посетителю» - поясняет Плющенко.

Перед контактом необходимо обработать руки спиртом, чтобы на животных не попали бактерии с улицы. По той же причине к террариумам нельзя подходить в верхней одежде. Иначе представитель фауны может заболеть, и за лечением придется обращаться к дорогостоящему гипертологу.

Также сотрудники заведения обязательно знакомят посетителей с особенностями особи и ее повадками.

«Ядовитые виды трогать нельзя, но иногда экстремалы просят погладить паука-птицееда. Из-за особых щетинок на панцире это все равно что прикоснуться к стекловате, а человек об этом не догадывается», - предупреждает сотрудник.

Фотографировать животных можно, но без вспышки, чтобы не навредить их чувствительным глазам.