Более 20 пациентов эвакуировали из больницы в Биробиджане после поджога
В Биробиджане произошел пожар в ординаторской травматологического отделения областной больницы. Пациентов эвакуировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЕАО.
Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 00:30. На место отправились 23 специалиста.
В это время сотрудники больницы эвакуировали пациентов. Из здания вывели 24 человека.
Пожарные обнаружили очаг возгорания и приступили к ликвидации. В результате сгорел диван и вещи на общей площади 3 квадратных метра. Пострадавших нет.
По предварительным данным, огонь возник в результате поджога. На данный момент проводится расследование.
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