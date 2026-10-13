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Более 20 пациентов эвакуировали из больницы в Биробиджане после поджога

В Биробиджане произошел пожар в ординаторской травматологического отделения областной больницы. Пациентов эвакуировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЕАО.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 00:30. На место отправились 23 специалиста.

В это время сотрудники больницы эвакуировали пациентов. Из здания вывели 24 человека.

Пожарные обнаружили очаг возгорания и приступили к ликвидации. В результате сгорел диван и вещи на общей площади 3 квадратных метра. Пострадавших нет.

По предварительным данным, огонь возник в результате поджога. На данный момент проводится расследование.

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