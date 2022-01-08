В субботу, 8 января, «Уголку дедушки Дурова» исполняется 110 лет. За это время театр несколько раз менял название и руководителей, но отношение к животным здесь осталось неизменным. Дрессировщики готовят четвероногих артистов без хлыста и палки в атмосфере любви и доброты. Увидеть на сцене можно как домашних, так и диких животных. Всего в театре, расположившемся почти в самом сердце столицы, содержатся 500 животных – от мышей до слонов. Обозреватель РИАМО отправилась на экскурсию и выяснила, как сейчас живет театр зверей и что необычное можно увидеть в стенах его музея.

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От «Крошки» до «Уголка дедушки Дурова»

Изначально основоположник зоопсихологии Владимир Дуров увлекался дрессировкой – его дебют состоялся в 1879 году. Он много путешествовал со своими животными, а в 1908 году начал задумываться о постоянном месте жительства для своих артистов. Дуров решил осесть в Москве и купил особняк с садом и конюшней, построенный австрийским архитектором Августом Вебером. Он переоборудовал его в дом для животных. Выбор пал именно на это здание из-за большой комнаты, где он решил открыть музей, посвященный своим артистам.

Театр Дурова был основан 8 января 1912 года. Он включал в себя театр «Крошка», естественно-научный музей и научную лабораторию, где Владимир наблюдал за животными. На сцене театра «Крошка» выступали собака-математик, енот-прачка и многие другие животные.

В 1920-х годах Дуров создал «практическую лабораторию по зоопсихологии», где проводил наблюдения за зверями, чтобы понять, как дрессировать каждое конкретное животное, исследовал воздействие внешней среды на них и практиковал гипноз. В результате Дуров разработал свой метод дрессировки, отказавшись от хлыста и палки при работе с животными. «Жестокость унижает, только доброта может быть прекрасна», – утверждал он.

За свою жизнь дрессировщик успел выпустить ряд книг. Одна из них написана от лица свиньи и сейчас хранится в музее. Там в шуточной форме описаны ее чувства, состояния и настроения.

В 1943 году театр «Крошка» переименовали в Театр зверей, а название «Уголок дедушки Дурова» он получил только в 2003 году. Сейчас им руководит представитель четвертого поколения Дуровых – Юрий Дуров.

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Собака Запятайка и шимпанзе Люлю

Сегодня «Уголок дедушки Дурова» включает в себя Большую и Малую сцену, аттракцион «Мышиная железная дорога» и музей. На экскурсию в музей может прийти любой желающий. Вход в него украшает красивая лестница со статуями динозавров по обе стороны, которые вылепил сам дрессировщик.

Экскурсия начинается с кабинета Дурова. Раньше в нем дрессировщик принимал музыкантов, артистов, художников и других гостей. Стены комнаты украшены различными фотографиями и картинами, некоторые из которых написаны самим дрессировщиком.

«Владимир Леонидович был всесторонне развитым человеком, он был уникальным. Он целый день мог провести за наблюдением за животными или целый день лепить», – рассказала РИАМО экскурсовод Алла.

Все, что находится в комнате, сохранилось со времен Владимира Дурова и имеет историческую ценность. Здесь можно увидеть библиотеку с книгами XIX века, пианино, шарманку и большой стол.

«Сейчас во время экскурсии наш директор музея сидит за столом в образе Владимира Леонидовича Дурова. Дети видят его, здороваются. Ребятам показывают кота и козлика. На коврике, который разворачивает козлик, написано «Добро пожаловать». Дальше начинается экскурсия по залам», – сообщила Алла.

Мы также отправились по залам и попали в музей бывшим артистам и ученикам дедушки. Сначала чучела животных Дуров делал сам – он набивал их соломой и опилками, но позже для этой работы начал приглашать специалистов.

По словам экскурсовода, каждое животное здесь уникально – они бриллианты из общего числа подопечных.

«Знакомьтесь, Запятайка – любимая собака Владимира Леонидовича. Она знала математику, умела считать от одного до десяти по знакам дедушки. Знала географию – ей на манеже раскладывали карту европейской части России, и она лапкой без ошибок указывала три моря: Каспийское, Белое и Азовское», – рассказала Алла.

Рядом с собакой стоит свинья Хавронья и гусь Иван Иванович – герои рассказа «Каштанка» Антона Чехова и по совместительству друга Владимира Дурова. Это произведение появилось после того, как дрессировщик рассказал историю о своем необычном питомце.

«Каштанка и Запятайка – две разные собаки, они жили у дедушки в разное время, но обе были одинаково смышленые», – отметили в музее.

Среди чучел животных стоит фаэтон, на котором Дуров эффектно выезжал на представления. Запрягали в него дикую и очень опасную птицу казуар.

Особое место в музее занимает шимпанзе Люлю – настоящий друг Владимира Дурова. Здесь есть и ее чучело, и различные фотографии. На них видно, как она сидит за столом вместе с дедушкой. Люлю всегда ела суп ложкой из тарелки, а какао пила из фарфоровой чашки.

«Если звонил телефон, то Люлю брала трубку, слышала голос дедушки и говорила слово очень похожее на «папа», – рассказала экскурсовод.

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Железная дорога и стол переговоров

Еще одна интересная часть экскурсии – зал аттракционов. Здесь представлены различные номера, с которыми выступал Дуров. Так, за общим столом сидят животные, являющиеся в природе врагами: лиса, медведь, петух, свинья и коза.

«Этим номером он хотел привлечь внимание людей, чтобы те брали пример с животных и решали все свои наболевшие вопросы мирным путем за круглым столом переговоров», – поделилась Алла.

К слову, этот номер еще никому не удавалось повторить. Тут заложены сразу несколько техник, один из которых – гипноз.

Представлен здесь и еще один номер времен Дурова – поезд с животными. Так как дрессировщик запустил свою железную дорогу еще во времена царского режима, то вагоны состава имеют классность. В его представлении в первом классе ехали породистые собаки, во втором классе – куры, утки, петухи и гуси, а в третьем – морские свинки.

«В конце состава за последним вагоном выбегал заяц, запрыгивал на свободную платформу и ехал, что называется зайцем, без билета», – рассказывают в музее.

Есть здесь и еще одна необычная железная дорога. Экскурсовод начинает рассказывать историю о мышатах, и параллельно открывается занавес. Сразу виднеются заснеженные ели и холмы, а также вокзал и железная дорога.

По сюжету номера мышата устали от морозов и захотели поехать в теплые края. К платформе подъезжает поезд, а с вокзала выходят мышки и садятся в вагон «согласно купленным билетам». Когда все пассажиры занимают места, поезд трогается. Это представление проходит почти в самом конце экскурсии и вызывает наибольший восторг у детей.

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От мышей до слонов

Сейчас в стенах «Уголка дедушки Дурова» живет порядка 500 животных – от мышей до слонов. Атмосфера в цирке царит невероятная: одни готовятся к выступлениям, другие кормят животных, повсюду слышны рев слонов, лай собак и блеянье коз.

На сцене у животных также проходят репетиции. Так, оттачивали свое мастерство козлы Борис и Гуччи. Они спрыгивали с постамента, кланялись, катили разные предметы и выполняли другие трюки.

Следом за ними на репетицию прилетели попугаи. У них задача была посложнее – птицам нужно было не просто прилететь к дрессировщику по команде, но и кататься на велосипеде, а также тянуть на себе детскую машинку. Попугаи Риччи, Коко и Малыш балансировали на качелях, катались с детских горок, а также выполняли поистине сложные трюки.

Некоторые животные репетировали даже в фойе театра. Уже на выходе мы увидели нерп. Они поднимались по лестницам, скидывали мешки и охотно выполняли все команды профессиональных дрессировщиков.