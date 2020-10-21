Российская телеиндустрия в последние годы сделала качественный рывок вперед. Теперь многие отечественные сериалы не только не уступают по качеству съемки и проработке сценария зарубежным шоу, но и становятся хитами на крупнейших стриминговых платформах мира. Так, сериал «Эпидемия» стал одним из самых просматриваемых проектов на платформе Netflix. Какие еще российские телешоу пользуются успехом за границей, читайте в гиде РИАМО.

«Эпидемия»

Успешный российский сериал 2019 года с пророческим сюжетом о заражении неизвестным вирусом стал настоящим хитом на Netflix в категории оригинальных шоу. Сериал продали сервису за рекордные 1,5 миллиона долларов. «Эпидемия» попала в десятку самых просматриваемых проектов Netflix в 59 странах, а по данным за октябрь, в мировом топе она занимает третье место. Сериал произвел большое впечатление на Стивена Кинга – признанный мастер ужасов похвалил его в «Твиттере».

«Эпидемия», которая в англоязычной версии называется «К озеру», – динамичный триллер о выживании в условиях опасной пандемии, охватившей Россию. Герои бегут из зараженной Москвы в Карелию, пытаясь выжить в условиях холода и отбиваясь от одичавших заболевших, мародеров и военных, которые зачищают территорию.

Литературный первоисточник сериала – роман Яны Вагнер «Вонгозеро».

Режиссер: Павел Костомаров

В ролях: Кирилл Кяро, Александр Яценко, Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Анна Михалкова

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«Мажор»

Классическую историю о перевоспитании «золотого» мальчика от продюсерской компании «Среда», которой владеет Александр Цекало, в 2016 году купил Netflix. «Мажор» стал первым российским сериалом, заинтересовавшим сервис. Кроме того, шоу настолько понравилось зрителям и критикам, что американская компания Critical Content купила формат сериала, чтобы снять собственную версию.

По сюжету сын влиятельного человека прожигает жизнь, не заботясь о будущем. После очередной выходки отец лишает мажора денег и отправляет работать в обычный отдел полиции. Здесь герою предстоит узнать, какова на самом деле жизнь простого человека, встретить любовь и раскрыть тайну гибели своей матери.

Режиссеры: Константин Статский, Николай Булыгин, Максим Полинский, Игорь Твердохлебов

В ролях: Павел Прилучный, Карина Разумовская, Денис Шведов, Дмитрий Шевченко

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«Метод»

Сериал, поражающий жестокостью сцен и правдоподобностью историй о маньяках, которые основаны на реальных уголовных делах времен СССР, часто называют русским «Декстером». И если за границей зритель привык к похожему формату, то в России показанный на федеральном канале «Метод» шокировал зрителей. Качественно снятое шоу о психически нездоровом следователе, вершащем самосуд над убийцами, и его странноватой ученице, пытающейся понять метод работы наставника, привлекло и Netflix.

Режиссер: Юрий Быков

В ролях: Константин Хабенский, Паулина Андреева, Виталий Кищенко, Алексей Серебряков, Александр Петров

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«Лучше, чем люди»

Научно-фантастическая драма об андроидах, выпущенная совместно студией YBW, онлайн-платформой Start и «Первым каналом», появилась в категории Netflix Original в 2019 году. Сериал продали сервису за 1 миллион долларов. Он был переведен на 25 языков.

Русское исполнение классического сюжета фантастов о недалеком будущем, человекоподобных роботах, которые работают продавцами, секретарями, официантами и даже проститутками, и «ликвидаторах» – борцах с андроидами – понравилось зарубежным зрителям.

Режиссер: Андрей Джункровский

В ролях: Паулина Андреева, Кирилл Кяро, Александр Устюгов, Ольга Ломоносова

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«Троцкий»

Биографическую драму об одном из вождей революции, снятую по всем канонам современности с упором на психологичность и нотками кровожадности, в 2018 году у продюсерской компании «Среда» купил Netflix. Представители сервиса просто не могли пройти мимо нового взгляда на жизнь Льва Троцкого, революционного лидера, в советской официальной идеологии превратившегося в воплощение зла и символ предательства. Сюжет охватывает временной промежуток от начала деятельности революционера до его последних дней.

Режиссеры: Александр Котт, Константин Статский

В ролях: Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Ольга Сутулова, Александра Мареева, Сергей Гармаш, Евгений Стычкин

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«Sпарта»

Еще один прорыв продюсерской компании «Среда» – продажа детективного киберпанк-сериала Netflix еще до его выхода в России. По сюжету учительница одной из школ Питера вышла в окно во время занятий. Вероятно, ее гибель связана с системой виртуальной реальности Sпарта, которую школьники тестируют на информатике. Как в лучших традициях нуара, за дело берутся следователь с тяжелой судьбой и его бойкий ученик.

Режиссер: Егор Баранов

В ролях: Артем Ткаченко, Александр Петров, Валерия Шкирандо, Петар Зекавица, Ольга Сутулова

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«Фарца»

Атмосферный сериал о друзьях, живущих в СССР и решивших зарабатывать подпольной продажей импортных товаров, покорил иностранцев. События происходят с 1961 года по 1991 год. Шоу поднимает вечные темы любви, дружбы, поиска своего места в мире, свободы и совести. «Фарца» удачно сочетает элементы криминального детектива и мелодрамы.

Режиссер: Егор Баранов

В ролях: Александр Петров, Филипп Горенштейн, Максим Емельянов, Алексей Веселкин, Зоя Бербер