Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Панаме

В Панаме было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Оно произошло в 32 км к юго-западу от города Сона, сообщает ТАСС со ссылкой на предварительный отчет Института наук о Земле при Университете Панамы.

Подземные толчки были зарегистрированы в 02:20 по московскому времени (18:20 понедельника по местному). По информации сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 5 км.

9 октября в Панаме было еще одно мощное землетрясение магнитудой 8,0. Эпицентр находился в 213 км к юго-западу от Панамы, очаг залегал на глубине 12 км.

Из-за этого рухнул пятиэтажный отель. Свидетелями инцидента стали российские туристы.

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