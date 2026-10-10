5-этажный отель рухнул во время землетрясения в Панаме — видео

В Сети появились жуткие видеокадры обрушения здания пятиэтажного отеля вместе с находившимися внутри постояльцами во время мощного землетрясения магнитудой до 7,7 в Панаме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На записи видно, как строение начинает вибрировать и крениться под тревожные крики прохожих, требующих срочной эвакуации жильцов. Затем нижний ярус подламывается и вся конструкция с грохотом падает вниз, накрывая улицу и людей густым облаком пыли.

Свидетелями инцидента стали российские туристы, находившиеся на 29 этаже соседней высотной гостиницы. От сильнейшей тряски в их апартаментах поломало предметы интерьера, разбило панорамные окна и отключился свет. Однако постояльцы отделались лишь незначительными ссадинами.

Подземные толчки вызвали масштабные разрушения по всей стране. Судя по другому видео, сейсмическая волна буквально распорола землю, оставив глубокие трещины длиной в десятки метров на равнинах. Трассы превратились в ступенчатые провалы.

В жилых домах сорвало перекрытия и остекление, в многоэтажках полностью снесло внешние фасады. В исторических кварталах обломки куполов и стен церквей завалили припаркованный транспорт.

В результате удара стихии пострадали как минимум 27 человек, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на агентство EFE. Спасатели эвакуировали свыше 300 местных жителей.

Различный ущерб зафиксирован более чем в 400 постройках, включая 118 образовательных учреждений и казармы служб экстренного реагирования в городе Лос-Сантос. Власти временно остановили авиасообщение. Столичная станция очистки воды перешла на режим работы в 20% мощности, а сейсмологические службы зарегистрировали более сотни повторных афтершоков.

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