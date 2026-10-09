Мощное землетрясение у берегов Панамы: объявлена угроза цунами

В Панаме произошло мощное землетрясение магнитудой 8,0. Подземные толчки зафиксировали в районе Питалозы, местные власти предупредили жителей и туристов об опасности цунами, сообщает РЕН ТВ .

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 213 км к юго-западу от Панамы, очаг залегал на глубине 12 км.

Система предупреждения о цунами США сообщает о возможной угрозе. Людей предупреждают об опасности.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что во время землетрясения в зданиях сильно тряслись окна, в помещениях рушились перекрытия, а люди выбегали на улицы и старались отойти подальше от строений.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

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