Оказаться в заведении из любимых фильмов и сериалов мечтают многие киноманы. В Москве сегодня можно сходить в Central Perk из «Друзей», зажечь на барной стойке в «Гадком койоте» и даже поесть в интерьерах знаменитой квартиры Шелдона и Леонардо из «Теории большого взрыва». Обозреватель РИАМО нашла 8 заведений в Москве, которые выполнены в стилистике популярных фильмов и сериалов.

Central Perk из «Друзей»

Где: Москва, Краснобогатырская ул., 90 с. 2; Покровка, 20/1, стр.1

В прошлом году в Москве появился свой Central Perk – аналог знаменитой кофейни из сериала «Друзья». Заведение сети «Френдс» полностью повторяет интерьеры знаменитой сериальной кофейни. Посетителей ждет рыжий диван и зеленое кресло для больших компаний, кирпичная кладка, барная стойка, а главное – мониторы, где постоянно идет сериал. Меню тоже сделано с любовью к фанатам сериала – сырники «Профессия Чендлера», овсяная каша «Толстая Моника», яйцо Бенедикт с лососем «Дни нашей жизни», «Украденный сэндвич Росса», гренки «Усы Ричарда», бургер «Драный кот», паста «Итальянский парень Рейчел» и многое другое.

Также в этом году открылось второе кафе сети «Френдс» – «В гостях у Моники», созданное по мотивам квартир Моники и Чендлера из сериала «Друзья». Создатели проекта подошли к оформлению интерьера с максимальной точностью – здесь есть и любимые кресла Джо, и кухня Моники, и знаменитая собака, и постеры на стенах, как в жилищах любимых героев сериала.

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Кафе «Биг Бэнг» из «Теории большого взрыва»

© Дмитрий Григоренко

Где: Москва, Земляной Вал, 7

Еще один проект сети «Френдс» – кафе «Биг Бэнг» из сериала «Теория большого взрыва» – открылось в Москве в конце февраля. Здесь можно посидеть на месте Шелдона и попробовать различные тематические блюда: бургер «Виолончель Леонардо», пасту «Соитие», овсянку «Рост Леонардо», сэндвич с семгой «Избалованный Раджеш», салат с семгой «Место Шелдона» и др.

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Casting Cafe по мотивам Twin Peaks

© страница Casting Cafe Facebook

Где: Москва, ул. Новый Арбат, 24

Круглосуточное Casting Cafe с интерьерами в стиле «Твин Пикс» в 2018 году открылось в кинотеатре «Октябрь». Поклонники культового сериала Дэвида Линча оценят красные бархатные портьеры, черно-белую плитку на полу и театральное освещение.

В ресторане открытая кухня, проектор, где показывают новинки кино и любимую классику. В меню – фиш-энд-чипс, курица «тикка масала», тыквенный суп и многое другое. Из интересного – винная карта разделена по жанрам – комедия, триллер и драма.

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Бар «Гадкий койот»

© страница Бара Гадкий Койот Вконтакте

Где: Москва, Столешников пер., д. 8

Фильм «Бар «Гадкий койот» в нулевые не смотрел только ленивый. В основе фильма – реальная история о девушке Лиллиан Лавел, которая бросила карьеру в брокерской компании ради танцев на барной стойке, а съемки фильма проходили в том самом баре «Гадкий койот», который существует в Нью-Йорке с 1993 года. На волне популярности фильма бары стали открываться в разных городах и странах, и в 2009 году очередь дошла до Москвы, тогда «Гадкий Койот» появился на Кузнецком мосту. Основная фишка бара – дерзкие девушки, танцующие на барной стойке, в Москве сохранилась. Танцевать на барной стойке вместе с койотками приветствуется. В этом году московскому «Гадкому койоту» уже 10 лет, но он по-прежнему популярен для девичников и мальчишников. Сейчас бар находится в Столешниковом переулке.

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Дайнеры по мотивам «Криминального чтива»

© сайт ресторана Beverly Hills Diner

Где: Beverly Hills (Сретенка 1; Никольская, 10 (ТЦ «Третьяков плаза»); Starlite Diner (Коровий вал, 9а, Страстной бул., 8а, Вернадского пр., 6)

Американские дайнеры мелькали во многих фильмах, но больше всего киноманам запомнился эксцентричный танец Джона Траволты и Умы Турман из «Криминального чтива». Повторить что-то подобное сегодня можно во многих дайнерах Москвы, например, в одном из старейших – Starlite Diner, где есть и красные диваны, и милкшейки, и бургеры. Те, кому важно соблюсти документальную точность, могут отправится в Beverly Hills Diner на Никольской с машинами в интерьере, милкшейками, бургерами, музыкой 50-х и девушках на роликах. В заведении на Никольской посидеть можно, как герои Тарантино – в кабриолете, а на входе посетителей встречает приветливая статуя Мэрилин Монро. В меню – милкшейки, бургеры с картошкой фри, гамбургеры, сэндвичи, «банана-сплит», чизкейк «Нью-Йорк» и пр.

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Гастробар Moriarty Bar & Kitchen

© страница Moriarty Bar & Kitchen Вконтакте

Где: Трехгорная мануфактура, Рочдельская ул., 15 стр. 11-11А

Московский Moriarty Bar & Kitchen, по легенде организаторов, основал любимый злодей из сериала «Шерлок» Мориарти, чтобы залечь на дно после очередного дела. Именно поэтому найти на «Трехгорной мануфактуре» заведение не так-то просто. В числе посетителей – студенты киношкол и продюсеры, стартаперы и руководители банков, начинающие блогеры и авторитетные журналисты, фотохудожники и поэты. В меню – блюда разных кухонь мира, включая средиземноморскую, европейскую и американскую, а также стритфуд – несколько видов бургеров, сэндвичи, кесадилья с курицей и фалафель в пите. Завтраками кормят весь день, поэтому всегда можно заказать кашу из киноа с яблоками или яйцо пашот с креветками. Иногда на сцене бара, посвященного главному злодею «Шерлока», проходят концерты.

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«Claude Monet» из сериала «Кухня»

Где: Москва, ул. Спиридоновка, 25/20

Нашумевший элитный ресторан французской кухни «Claude Monet» из сериала «Кухня» на самом деле находится по улице Спиридоновка. Правда, уже под другими названием и с другим меню. До съемок сериала здесь располагался Champagne Life, а сегодня – популярный ресторан сети «Китайские новости». Заведение рассчитано на 100 персон, в меню –классические блюда китайской кухни, такие как пекинская утка, паровые пельмени сяолунбао, разнообразная лапша, традиционные холодные закуски, китайское BBQ.

Ресторан «Кавказская пленница»

Где: Москва, Проспект Мира, 36

Ресторан «Кавказская пленница» по мотивам одноименной комедии Леонида Гайдая работает в Москве с 1998 года. Этот проект компании Novikov Group привлекает любителей советской классики. В интерьере – и «комсомолка, спортсменка и просто красавица», и «советский суд – самый гуманный суд в мире», и даже холодильник «Розенлеф». В меню – шашлыки, хинкали, люля, артала, чахохбили, хачапури, барабулька в сливах, лобио, чихиртма, сациви, купаты и многое другое. Судя по отзывам на Tripadvisor, в последнее время кухня и обслуживание оставляет желать лучшего, но дух СССР порадует многих.