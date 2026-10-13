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Еще 13 беспилотников сбили на подлете к Москве

В сторону Москвы продолжают лететь беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Ночью 13 октября ликвидировано еще 13 дронов, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Уничтожены еще 13 БПЛА, летевших на Москву», — отметил Собянин в мессенджере МАКС.

На данный момент специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотников.

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили еще десять вражеских дронов на подлете к столице.

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