Военная спецоперация на территории Украины продолжается уже 14-й день. Как продвигаются переговоры сторон, какие санкции вводят на Западе и какие компании заявили о приостановке деятельности в России, читайте в материале РИАМО.

Ход военной спецоперации

Согласно данным Минобороны РФ на вечер 8 марта, группировка войск Луганской народной республики взяла контроль над населенными пунктами Пудовка и Нижнее. Подразделения Народной милиции ДНР взяли Оленовку, Польное и Южнодонбасское. Вооруженные силы РФ, в свою очередь, начали контролировать населенные пункты Передовое и Карьерная.

Всего с начала спецоперации уничтожен 2581 объект военной инфраструктуры Украины: 90 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 123 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 81 радиолокационная станция. Также уничтожены 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 336 орудий полевой артиллерии и минометов, 662 единицы специальной военной автомобильной техники, 84 беспилотных летательных аппарата.

Утром 9 марта в Министерстве обороны России заявили, что в распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы, доказывающие, что Украина готовилась к наступательной операции в Донбассе в марте 2022 года. С документами можно ознакомиться на сайте ведомства. В Минобороны отметили, что проведение специальной военной операции позволило сорвать наступление войск Украины на ЛНР и ДНР.

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Переговорный процесс

Третий раунд переговоров России и Украины прошел 7 марта в Беловежской пуще. После встречи, которая длилась более трех часов, глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что ожидания российской стороны не оправдались. По итогам очередного раунда переговоров подписать какие-либо документы сторонам не удалось.

«Мы приехали с большим набором письменных документов. Мы взяли конкретные договоры, проекты, предложения и надеялись, что сегодня по части тех пунктов, о которых уже вроде бы договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол. Однако украинская сторона все эти документы забрала на изучение домой», – рассказал Мединский журналистам.

Глава украинской делегации Михаил Подоляк, в свою очередь, рассказал о положительных изменениях, касающихся работы гуманитарных коридоров. Однако по базовому политическому блоку, по вопросам прекращения огня и гарантий безопасности стороны не смогли продвинуться вперед. Переговоры будут продолжаться.

Новые санкции

Россия стала мировым лидером по количеству введенных против нее санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на данные базы Castellum.ai. С 22 февраля против российских юридических и физических лиц утвердили 2778 новых ограничений – всего их теперь 5530. Гораздо меньше санкций вводили против Ирана (3616), Сирии (около 2600), Северной Кореи (около 2100).

Во вторник, 8 марта, о введении нового пакета ограничительных мер сообщил президент США Джо Байден. Вашингтон отказывается от нефти, газа и электроэнергии из России.

«Российская нефть больше не сможет поступать в порты США. <…> Американцы сплотились для поддержки украинского народа и дали понять, что мы не будем участвовать в субсидировании войны Путина», – сказал Байден.

Также глава США отметил, что из-за вводимых ограничений цены на энергоносители внутри страны возрастут, однако этот шаг необходимо сделать, чтобы нанести мощный удар по России. Ранее об отказе от российской нефти заявляли в Великобритании. В целом в Европе пока не планируют полностью отказаться от поставляемых из РФ энергоресурсов, но власти ЕС намерены в перспективе снизить потребление газа из России.

О новых санкциях рассказал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Ограничения коснутся 10 физических лиц из России. По словам Трюдо, в санкционный список входят бывшие и нынешние высокопоставленные государственные чиновники, олигархи и сторонники власти.

К санкциям против российских политиков, бизнесменов и их родственников присоединилась Новая Зеландия. Правительство этой страны планирует одобрить закон, позволяющий замораживать активы россиян. В связи с событиями на Украине Новую Зеландию не смогут посещать президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и ряд крупных российских бизнесменов.

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Кто покидает российский рынок

Международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили о приостановке деятельности в России. Теперь карты, выпущенные российскими банками, не будут работать за пределами страны. А карты, изготовленные вне России, не будут работать внутри нее. В Центробанке рассказали, что карты Visa и Mastercard, уже выпущенные российскими банками, будут работать на территории РФ в обычном режиме до истечения срока их действия. В качестве альтернативной международной платежной системы сейчас многие рассматривают китайскую UnionPay.

На фоне ухода с российского рынка систем Visa и Mastercard о приостановке продажи подписки Premium в России сообщил стриминговый сервис Spotify. Временно останавливает все операции и платформа Netflix.

Но наиболее серьезный удар по российским интернет-пользователям нанесла социальная сеть TikTok. Приложение приостанавливает работу в России из-за закона о фейках. Российские пользователи не смогут вести прямые эфиры и загружать видео. Социальная сеть пока показывает гражданам РФ только русскоязычные ролики.

Нефтегазовая компания Shell намерена отказаться от закупок российской нефти и от участия в российских проектах. Также Shell не будет работать с трубопроводным газом, сжиженным природным газом из России, закроет свои АЗС на территории РФ. Еще один крупный игрок нефтегазового сектора – компания British Petroleum – не будет заключать новые контракты на покупку российских энергоресурсов.

Остановит экспорт продукции в Россию британская компания Unilever, которой принадлежат такие бренды, как Dove, Axe, Rexona, «Чистая линия», Domestos, Calve, Knorr, Cornetto, Lipton. При этом поставки товаров, произведенных внутри России, продолжатся. Американская компания Procter&Gamble (бренды Gillette, Oral-B, Pampers, Naturella, Ariel и другие) значительно сократит ассортимент в России, оставив только самые необходимые предметы гигиены.

В России временно остановят деятельность крупные компании, связанные с продуктами питания и сферой услуг. «Макдоналдс» приостановит работу своих 850 российских ресторанов на неопределенный срок. При этом в компании отметили, что сотрудники продолжат получать зарплату. С аналогичным решением выступила Yum! Brands – компания закрывает 70 ресторанов, принадлежащих KFC. Принятые меры не касаются ресторанов, работающих по франшизе. Бизнес в России приостановит и Starbucks: компания закроет кофейни и не будет отгружать свою продукцию. Ожидается, что российских сотрудников Starbucks тоже не оставят без материальной поддержки.

Временно останавливают деятельность в России Coca-Cola и PepsiCo. Пока неизвестно, какие именно меры предпримет Coca-Cola. В PepsiCo рассказали, что в РФ остановят продажи напитков, инвестиционные программы и рекламную деятельность.

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Меры поддержки

На фоне увеличения количества санкций против России президент РФ Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах.

Согласно документу, правительство теперь сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года. Также закон упрощает закупку лекарств и медицинских изделий, вводит особые правила регистрации лекарств, предусматривает ограничения на вывоз некоторых препаратов из России.

Помимо этого, правительство получит возможность менять правила приема в российские вузы для граждан РФ, которые были вынуждены прервать обучение за рубежом.

В законе содержатся и меры поддержки отечественного бизнеса. В частности, в документе идет речь об отмене до конца 2022 года проверок в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, а также IT-компаний.

Согласно документу, граждане РФ смогут оформить кредитные каникулы. Если у россиянина есть ипотека или потребительский кредит, оформленные до 1 марта 2022 года, он может обратиться в банк для отсрочки платежей или изменения условий договора. Каникулы смогут взять и россияне, которые уже оформляли их в начале пандемии COVID-19.

В ходе поздравления россиянок с Международным женским днем Путин анонсировал новые социальные выплаты.

«Считаю, что мы должны принять новое решение, – установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», – сказал президент РФ и добавил, что данная мера поддержки может начать работать с 1 апреля.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил в интервью телеканалу «Россия 24», что размер выплаты на детей из семей с невысокими доходами составит от 50% до 100% от прожиточного минимума на ребенка в конкретном регионе.

Экономическая ситуация

На фоне экономической нестабильности Банк России принял временный порядок обращения наличной валюты. С 9 марта по 9 сентября 2022 года россияне смогут снять со своих валютных вкладов только 10 тысяч долларов вне зависимости от валюты счета: суммы, превышающие это ограничение, выдадут в рублях по курсу на дату обращения.

Также до 9 сентября банки не будут продавать наличную валюту гражданам. Поменять валюту в физическом выражении на рубли можно будет в любой момент и в неограниченных количествах.

Тем временем рубль продолжает свое падение относительно иностранных валют. Курсы доллара и евро обновили исторический максимум. С начала торгов на бирже 9 марта доллар вырастал до 120,81 рубля, а евро – до 129,4 рубля. По данным на 13:36, доллар на Мосбирже стоит 117,70 рубля, евро – 125 рублей. Вырос курс и в банках: в 13:40 в приложении Сбербанка доллар предлагали купить на 139 рублей, евро – почти за 150 рублей; «Тинькофф» предлагал валюту за 138,75 рубля и 149,85 рубля соответственно; Райффайзенбанк – за 149,86 рубля и 163,02 рубля. По официальному курсу от ЦБ РФ на четверг доллар будет стоить 116,08 рубля, а евро – 126,44 рубля.