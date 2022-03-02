В ответ на проведение военной спецоперации на территории Украины Евросоюз полностью закрыл небо для российских самолетов. Ограничить полеты для российской авиатехники решили и в других странах. Россия в свою очередь закрыла небо для авиакомпаний более 30 стран. По различным оценкам, сейчас за границей могут находиться несколько сотен тысяч российских туристов. Обозреватель РИАМО выяснил, как граждане России могут вернуться домой.

Откуда сложнее уехать

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), наиболее проблемными странами сегодня являются те, которые были открыты для российских туристов. Речь идет о Болгарии, Венгрии, Хорватии и португальском архипелаге Мадейра. В Ростуризме отмечают, что по этим направлениям работают над согласованием гуманитарных рейсов.

Часть туристов уже смогла выехать в Россию через третьи страны, рассказали в Ростуризме, но на Мадейре все еще остаются десятки россиян. В конце февраля «Уральские авиалинии» запустили прямой рейс на архипелаг, но уже 27 февраля обратный рейс в Москву отменили.

По словам Ольги, которая находилась на Мадейре по путевке от туроператора TUI, людям сообщили, что нужно зарегистрироваться в приложении МИД России «Зарубежный помощник». Проживание туристов продлили за счет оператора. По некоторым данным, туроператоры подтвердили проживание граждан РФ в отелях до 2 марта. Некоторые самостоятельные путешественники рассказали, что министерство туризма Мадейры временно разместило их в отелях с двухразовым питанием.

Многие из «зависших» на архипелаге надеются вернуться домой через третьи страны, но не готовы самостоятельно покупать билеты. Представители АТОР отмечают, что туроператоры готовы организовать вывоз туристов, но о воздушных коридорах могут договориться только МИД, Минтранс, Росавиация и Ростуризм.

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Как будут вывозить туристов

На сайте Ростуризма отмечается, что граждан России не оставят за границей. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам, а также приостановить продажи туров в страны, которые ограничили авиасообщение с Россией.

Глава Ростуризма Зарина Догузова поговорила по телефону с заместителем директора Национального управления по туризму Венгрии. В ходе беседы Ласло Кеннид заверил, что венгерская сторона предпринимает необходимые усилия для обеспечения комфортного и безопасного пребывания российских туристов в стране, сообщают в АТОР. Также Ласло Кеннид заявил, что в ближайшее время проработает с министерством иностранных дел Венгрии вопрос продления виз российских туристов.

Как будут вывозить туристов из той или иной страны, будет зависеть от договоренностей с властями конкретного государства. Однако закрытие неба для российских самолетов не может помешать туристам добраться до дома через третьи страны. Например, россияне могут прилететь в РФ через Стамбул, Каир, Доху, Абу-Даби, Иерусалим, города стран СНГ, говорится в сообщении АТОР. Эти же маршруты подходят, чтобы добраться из России в Европу или США.

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Откуда уже вывозят граждан РФ

Вывозные рейсы с 28 февраля осуществляют из стран, которые не закрыли небо для России, но куда временно перестали летать и чартеры, и «Аэрофлот».

«В частности, рейсы из Кубы проходят через Мурманск, а далее — вдоль Атлантического океана. Время в пути — 15 часов 30 минут, это на 3,5 часа дольше, чем раньше», — поделилась Валерия Ткаченко, блогер, рассказывающий о Кубе.

«У нас был обычный рейс на дату нашего возвращения. Из-за смены маршрута самолета мы летели на пару часов дольше, но в остальном не почувствовали разницу», — рассказала туристка Анна, которая несколько дней назад вернулась из Мексики.

О приостановке полетной программы в некоторые страны сообщили авиакомпании Royal Flight, AZUR Air, Nordwind, PEGAS Fly. По оценкам аналитической службы АТОР, авиакомпаниям предстоит вывезти 12-18 тысяч человек.

«Сейчас на Кубе может находиться от 6000 до 8000 россиян, в Мексике — 3500-4000 человек, в Доминикане — 5000-6000 россиян», — говорится на сайте АТОР.

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Куда обращаться за помощью

Если рейсы из-за границы отменили и вылететь домой невозможно, путешественники, оформившие тур, должны обратиться к туроператору для согласования маршрута. Если же граждане РФ отправились в путешествие самостоятельно, им нужно обратиться в консульство России в другой стране.

Помочь должна памятка, которую опубликовала в Instagram глава Ростуризма. Согласно предложенным рекомендациям, нужно оставаться на связи с туроператором или перевозчиком, зарегистрироваться в приложении «Зарубежный помощник» от МИД РФ, а также обратиться в министерство иностранных дел через доступные бесплатные каналы:

- по круглосуточному телефону 8 (495) 659-45-45;

- по электронной почте dskc@mid.ru.

Еще для путешественников работает горячая линия Ростуризма-ОНФ 8 (800) 200-34-11.

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Как вернуть деньги

Многих туристов волнует не только возвращение в Россию, но и возврат денег за едва не начавшийся или внезапно закончившийся отдых. Путешественники, которые должны были вылететь на Мадейру, жалуются, что возврат билета составляет 365 рублей при стоимости билета в одну сторону в 54 тысячи рублей. Туристы, планировавшие поездку в Будапешт, говорят, что авиакомпания Wizz Air не возвращает деньги.

По словам юриста «Единого центра защиты» Кирилла Резника, не возвращать деньги или не предлагать перенести тур незаконно.

«В большинстве договоров об оказании туристических услуг упоминаются такие понятия, как «обстоятельства непреодолимой силы» или «форс-мажор». То, что происходит в мире сейчас, как раз можно отнести к вышеперечисленному. Однако нужно понимать, что наступление таких обстоятельств может всего лишь отложить поездку или возврат денег за нее до того момента, когда обстоятельства изменятся», — отмечает эксперт.

Юрист советует договариваться о переносе тура или о возврате денежных средств за билет. Если же говорить о возможности отсудить деньги за перелет, стоит помнить, что в каждом отдельном случае суд будет оценивать степень влияния обстановки на возможность исполнения сторонами своих обязательств по договору, подчеркивает Кирилл Резник.

Если турист приобрел тур, на договор об оказании туристических услуг распространяется законодательство о защите прав потребителей. В соответствии с ним, исполнитель должен вернуть заказчику часть денежных средств, если услуга оказана не полностью, объясняет эксперт. И если туроператор не вернул денежные средства добровольно, после отправки ему досудебной претензии необходимо обращаться в суд. Но, как и в случае с возвратом билетов, влияние обстоятельств суд будет оценивать на свое усмотрение. Юрист также уточняет, что при обращении в суд нужно иметь на руках обоснованный расчет, который объяснит, почему истец за определенное количество дней пребывания требует вернуть обозначенную сумму.