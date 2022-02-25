В четверг, 24 февраля, россияне активно снимали наличные в банкоматах на фоне новостей о начале спецоперации на Донбассе и возможных санкциях со стороны Запада. Опасения у людей также вызвало падение курса рубля и приостановление торгов на Московской бирже. Стоит ли сейчас покупать валюту, снимать деньги с депозитов или вкладываться в ценные бумаги и акции, РИАМО рассказали экономисты и финансисты.

Рекордный обвал рынка

Рано утром 24 февраля Владимир Путин обратился к нации с объявлением о начале спецоперации на Донбассе. Реакция рубля была незамедлительной – торги на Московской бирже приостановили на отметке в 84,07 рубля за доллар и 95,24 рубля за евро. При этом с ослаблением курса фондовый рынок просел на треть, а акции российских компаний обвалились на 40-45%, то есть потеряли почти половину своей стоимости. Этот день окрестили «черным четвергом», а падение оценили третьим по масштабу за всю историю фондовых рынков.

Центробанк РФ предпринимает экстренные меры, чтобы выровнять ситуацию. Так, как сообщают РИА Новости, кредитным организациям предоставили дополнительную ликвидность, а брокерам запретили короткие продажи. Кроме того, были смягчены условия кредитования благодаря расширению ломбардного списка, включающего бумаги, которые принимают в качестве залога.

Совет Московской биржи рекомендовал частным инвесторам воздержаться от чрезмерной эмоциональной реакции и необдуманных сделок. Это же советует гражданам экономический обозреватель Вячеслав Абрамов.

«Главное – никакой паники. Имейте холодную голову и не принимайте поспешных решений. Действия на эмоциях, как правило, ведут к убыткам и потерям. Покупать нужно на спокойном рынке», – говорит эксперт.

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Покупка валюты

Сильные колебания курса и падение рубля беспокоят россиян – многие решают вложиться в валюту, пока она не подорожала еще сильнее. Это неплохая идея, однако эксперты не советуют делать это прямо сейчас.

«Если вспомнить похожие ситуации, например, 2014 год, то можно сделать вывод, что на таких сильных колебаниях не стоило покупать валюту. Люди брали ее по 80 рублей и дороже. А затем в течение года курс укреплялся до 55-65 рублей за доллар», – напоминает Вячеслав Абрамов.

С ним согласен частный финансовый управляющий Андрей Плотников, который считает, что переводить деньги в валюту стоит, но не раньше следующей недели.

«Лучше делать это на следующей неделе, когда курс может опуститься до уровня 78-79 рублей за доллар. И примерно на треть от суммы ваших накоплений купить валюту – в равной пропорции доллары и евро», – рекомендует эксперт.

Конечно, есть вероятность, что курс рубля еще ослабнет, считает Вячеслав Абрамов. Однако ЦБ постарается принять меры по сдерживанию роста доллара.

«Он может повысить ключевую ставку – так он делал и в 2014 году. Повышение ставки будет сдерживать волатильность, и российская валюта может укрепиться на уровне ниже 80 рублей за доллар», – говорит экономический обозреватель.

Главное – не пытаться обыграть Центробанк и заработать на росте валюты, уверен экономист, аналитик, президент «Центра стратегических коммуникаций» Дмитрий Абзалов.

А вот переводить валюту в рубли однозначно не стоит, уверен Андрей Плотников.

«Вы и так купили валюту, чтобы уйти от рублевых рисков», – уточняет финансовый управляющий.

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Стоит ли снимать наличные

24 февраля граждане массово пытались снять наличные деньги – в результате в отделениях банков и к терминалам собрались очереди. Причем получить наличку удалось далеко не всем. По данным Банка России объем наличных денег в обращении в России за сутки увеличился на 111,3 миллиарда рублей.Однако Андрей Плотников не советует снимать все свои сбережения.

«Ни в коем случае нельзя снимать все деньги массово с банковской системы, потому что тогда вы ничем ей не поможете. Государство и так пытается стабилизировать цены на валюту и цены на акции своими валютными и словесными интервенциями», – говорит эксперт.

Он считает, что сейчас нужно держать небольшую сумму средств в наличности, возможно даже в долларах или евро, но это должно быть примерно 10-15% от ваших накопленных средств. Это необходимо на тот случай, если Россию отключат от SWIFT или ограничат снятие наличности в российских банках.

Дмитрий Абзалов также не видит смысла снимать средства со счетов в госбанках, так как федеральный центр будет поддерживать систему, вливая в нее деньги.

«Центробанк «упрется рогом» и изо всех сил будет держать доллар на уровне в 80-85 рублей. А вот со снятием с депозитов могут быть риски. Вы можете попасть в валютную мясорубку – потеряете какую-то сумму только на транзакциях», – объясняет аналитик.

А вот с валютными депозитами ситуация, по его мнению, иная. Дмитрий считает, что нужно выходить из долларовых вкладов, так как средства на этих счетах могут «подморозить».

«Если есть риск, что банк попадет под ограничения, лучше забрать эту валюту, отконвертировать самостоятельно по какому-то курсу и переложить в рублевые инструменты, например, в золото. Я бы попытался сейчас, пока Центробанк занимается нагреванием рынка, дождаться пика этой ситуации – обычно это происходит к вечеру. И потом по цене конвертироваться по чуть-чуть на небольших объемах. Можно потерять намного больше, если стоимость зафиксируют», – говорит Абзалов.

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Акции и ценные бумаги

Обладатели акций и сбережений на фоне падения рынка акций могут попробовать обновить активы. Вячеслав Абрамов считает, что около 10-20% от портфеля акций можно потратить.

«Нужно осознавать, что на таком волатильном рынке ты сильно рискуешь. Можно присмотреться к российским бумагам, которые сильно просели. Я, например, подбираю наиболее просевшие бумаги госкомпаний, немножко частного сектора в части долгосрочного горизонта», – говорит эксперт.

Как отмечает основатель и генеральный директор инвестиционной компании Impact Capital Валерий Золотухин, сегодня рынки упали больше чем на 45%.

«Это беспрецедентное снижение. Ценные бумаги компаний раздают фактически даром.

Моя позиция – покупать и еще раз покупать. Я сегодня снял деньги, выгреб из сейфа все и кладу это на брокерский счет, чтобы дальше покупать ценные бумаги», – делится Золотухин.

Он убежден, что просто хранить деньги в валюте или под подушкой – значит прятать голову в песок. Эксперт советует частным инвесторам использовать этот шанс и взять акции хороших компаний по бросовым ценам.

«Есть правило: покупай, когда другие боятся, и бойся, когда другие в эйфории покупают. Мне кажется, текущая ситуация, как нельзя лучше это характеризует. Нужно понимать природу рынков: от того, что наши копании рухнули на 40, 50, 80%, они не стали работать хуже. Многие компании зарабатывают свою прибыль внутри страны, и внутренний рынок глобальных изменений не претерпел», – заключает Золотухин.

С ним согласен Дмитрий Абзалов. Он считает, что можно постепенно переводить деньги в другие активы, например, в золото или металлические вклады.

«Думаю, перспективы по золоту мы увидим на следующей неделе. В течение четырех-пяти дней станет ясно, есть ли у него еще перспективы роста», – говорит эксперт.

Также он советует присмотреться авианаправлению, если хочется купить акции: «Из-за закрытого неба рейсы летят в обход, потребляется больше керосина. В будущем акции этих компаний могут принести прибыль».