Вечером 21 февраля Владимира Путин выступил с обращением перед гражданами России. Он призвал Киев немедленно прекратить военные действия на территории Донбасса, а также напомнил об истинном происхождении Украины. После этого глава государства подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а также договоры о сотрудничестве с обеими республиками. Подробности – в материале РИАМО.

Ленин – архитектор Украины

В понедельник, 21 февраля, из-за обострения ситуации на Донбассе состоялось внеочередное заседание Совета Безопасности РФ под председательством президента. На заседании члены совета не только поднимали вопросы об обострении военного конфликта, но и рассматривали просьбы глав ДНР и ЛНР о признании суверенитета республик. Выслушав доклады главы МИД, директора ФСБ, премьер-министра и других членов Совбеза, Владимир Путин заявил, что сегодня примет решение по вопросу признания Донецкой и Луганской народных республик.

В 21:40 по московскому времени глава государства начал свое обращение к гражданам России. Тема его выступления – Украина и то, почему происходящие на ней события так важны для Москвы. Он отметил, что говорить на эту тему придется серьезно и основательно, и действительно – речь президента длилась около часа.

«Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении», – сказал Владимир Путин.

Он также отметил, что Украина является не просто соседней страной, а неотъемлемой частью нашей истории, культуры и духовного пространства. По словам Путина, современная Украина было полностью создана Россией, а именно большевиками, за счет отторжения исторической территории вместе с ее жителями. Большевики буквально вытеснили в состав Украины Донбасс. Более того, Крым также был подарен Украине Никитой Хрущевым.

«Большевики хотели любой ценой удержаться у власти, шли на все, включая Брестский мир и удовлетворение любых хотелок националистов», – заявил Путин.

По словам президента, несмотря на то, что прошлое не изменить, нужно называть вещи своими именами – в наши дни Украину можно смело назвать «Украиной имени Владимира Ильича Ленина». Именно знаменитый революционер является ее архитектором и автором.

Несмотря ни на что, после развала СССР россияне признали вновь созданные государства. Однако, как отметил президент, радикалы и националисты приписывают себе заслугу завоевания независимости.

Торг с Западом

По словам Владимира Путина, в Киеве пытаются использовать диалог с Россией для торга с Западом. Буквально с первых шагов украинцы строили свою государственность на противоречиях. Однако в 2014 году коррупция разъела эту государственность, а националисты при поддержке Запада воспользовались этим.

«Майдан не приблизил Украину к демократии и прогрессу. Совершив государственный переворот, националисты и те политические силы, которые их поддерживали, окончательно завели ситуацию в тупик, столкнули Украину в бездну гражданской войны. Спустя 8 лет после тех событий страна расколота. Украина переживает острый социально-экономический кризис», – отметил глава государства.

При этом, по мнению российского лидера, в настоящее время власть патриотов на Украине утратила национальный характер, что ведет к десуверенизации страны. Также продолжается курс на дерусификацию и принудительную ассимиляцию. По словам Путина, Верховная Рада то и дело выпускает все новые дискриминационные акты – так, уже действует закон о коренных народах, где о русских речи не идет.

Путин: Большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины>>

Ядерное оружие и расширение НАТО

В своем обращении глава государства также напомнил о словах президента Украины о ядерном оружии. Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует инициировать проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, который предусматривает отказ страны от ядерного оружия. По словам российского лидера, эти слова – «не пустая бравада». Однако с появлением такого оружия ситуация в мире может измениться самым кардинальным образом. Как считает Путин, не реагировать на это нельзя.

Не обошлось в обращении и без темы НАТО и предложенных Россией гарантий безопасности, которые были буквально проигнорированы странами Запада. Путин напомнил, что после подписания договора между Россией и НАТО в 1997 году Североатлантический альянс расширялся пять раз, а сейчас НАТО просит поверить на слово, что они мирный и лишь оборонительный союз, не представляющий угроз для России.

Однако Путин уверен, что НАТО не нужна такая большая страна, как Россия, – в этом суть американской политики.

«Ладно, не хотите видеть в нас друга и союзника, зачем же делать из нас врага? Ответ только один. Дело ни в нашем политическом режиме, ни в чем-то другом», – сказал президент.

При этом, если Украина все же вступит в НАТО, то ракетам Североатлантического альянса потребуется не более 10 минут, чтобы долететь до Москвы, отметил российский лидер.



Признание ДНР и ЛНР

В завершение речи Путин заявил, что Россия никогда не поступится суверенитетом и национальными интересами и имеет полное право принимать ответные меры для своей безопасности.

«Те, кто встал на путь кровопролития, насилия, беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения проблемы Донбасса, кроме военного. В этой связи считаю необходимым принять давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость ДНР и ЛНР», – заявил президент.

После своего телеобращения Владимир Путин в Кремле подписал соответствующие указы. На церемонии подписания также присутствовали глава Донецкой и Луганской народных республик – Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Кроме того, стороны подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.