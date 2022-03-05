Владимир Путин 24 февраля в ответ на обращение лидеров ДНР и ЛНР принял решение о проведении специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Как неоднократно заявлял президент, на Украине существуют националистические объединения. Причем бесчинства бандеровцев в отношении ветеранов и русскоговорящего населения начались задолго до спецоперации. Подробнее об этом – в материале РИАМО.

Нападения на ветеранов

Случаи нападений на ветеранов Великой Отечественной на Украине не единичны. В 2014 году на Героя Советского Союза Петра Филоненко напали пять боевиков «Правого сектора». Они повалили его на асфальт и стали избивать по рукам и ногам. В итоге у мужчины были многочисленные ушибы и два сломанных ребра. Более того, на него продолжили охоту – ветерану звонили с угрозами, а на входную дверь квартиры наклеили метку «Правого сектора». Однако в Киеве ему отказались делать операцию – тогда он отправился в Россию, где ему предоставили жилье и оказали все необходимые медицинские услуги.

Еще один подобный случай произошел во Львове, правда, уже не с ветераном, а с обычным гражданином. Стоит отметить, что инцидент случился еще до Евромайдана, в 2011 году. Камеры зафиксировали, как группа молодых людей избила мужчину за отказ снять георгиевскую ленточку. К слову, это все происходило при правоохранителях.

Устраивали бандеровцы и массовые беспорядки в Одессе. Так, в 2017 году они пытались сорвать возложение цветов в честь отмененного в тот год на Украине Дня защитника Отечества. Когда к памятнику Неизвестному матросу приехали ветераны, в полицию поступила информация о том, что парк и окружающая территория заминированы. На место приехала полиция и окружила территорию. Вслед за ней прибыли и бойцы «Правого сектора», которые стали угрожать пенсионерам и избивать их. Однако правоохранители не оказали им сопротивление. Спустя некоторое время ветеранов и пенсионеров по 10-15 человек все же стали подпускать к мемориалу.

В Днепропетровске 9 мая 2016 года на «Бессмертном полке» провокаторы выстроились в линию и не давали пройти людям. Через некоторое время они и вовсе напали на ветеранов.

Кроме того, во время возложения цветов в День Победы на Холме Славы во Львове возникла перепалка между местными жителями и ветеранами Великой Отечественной войны. Они обвинили ветеранов в «захвате» Украины. На записи https://www.youtube.com/watch?v=BX8NCI38X2M слышно, как один из бандеровцев говорит, что немец «просто пришел», а «вы захватили землю». Националисты не только вступали в словесную перепалку с ветеранами, но и оскорбляли их. Они также вывесили плакаты с надписями: «Москали, go home» и «Долой, убийцы».

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Конфликты из-за георгиевских ленточек

Георгиевская ленточка – еще один триггер для националистов на Украине. Так, в годовщину освобождения Николаева от фашистских захватчиков бойцы батальона «Азов» не допустили пенсионеров и ветеранов с георгиевскими лентами и красными знаменами к Мемориалу в честь героев-освободителей – морских десантников. Более того, националисты стали избивать стариков. Полиция вмешиваться не стала.

В 2021 году в Одессе на Аллее Славы во время шествия «Бессмертного полка» произошла массовая драка. Все началось после того, как у одной женщины из рук попытались вырвать портрет с георгиевской ленточкой.

Однако борются с георгиевскими лентами не только кулаками. Был случай, когда на Украине приговорили к 30 суткам общественных работ жителя Винницкой области за пропаганду георгиевской ленты. Вообще, по закону, который был принят в 2017 году, использование ленты карается ее конфискацией и штрафом, а за повторное правонарушение может грозить административный арест.

В 2011 году во Львове националисты решили подпортить ветеранам День Победы. Сначала они просто выкрикивали фашистские лозунги, а потом стали срывать с пожилых людей ордена, медали и георгиевские ленты. Тогда началась потасовка, в которой даже слышались выстрелы. В итоге мероприятие было сорвано, а ветераны так и не смогли посетить захоронения и поминальную службу.

В 2015 году в День Победы произошел еще один случай, правда тогда отличился львовский депутат от националистической партии «Свобода». Он сорвал с пенсионера, который пришел возложить цветы к мемориалу на Холме славы, георгиевскую ленту после того, как мужчина отказался снимать ее самостоятельно.

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Марши бандеровцев

Известно, что националисты на Украине празднуют день рождения Бандеры и устраивают факельные шествия. Одно из них прошло в январе 2022 года в Киеве – факельное шествие посвятили 113-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Сначала участники маршировали с песней «Батько наш Бандера», затем кричали «Никто не забыт и ничто не забыто», а после обнажили сабли.

Выходят на улицы националисты не только по праздникам в честь своего лидера Бандеры. В Запорожье 9 мая 2019 года они шествовали с транспарантами по улицам с украинскими и еврейскими флагами. Мероприятие проходило под немецкие песни.

Осквернение памятников

На территории Украины провокаторы иногда сносят памятники освободителям либо оскверняют различные мемориалы. Так, в ноябре 2017 года неизвестные залили цементом Вечный огонь в Киеве. Однако это не единственной подобный случай. Очередной акт вандализма произошел в Одессе, где активисты организации националистического толка облили красной краской на Аллее Славы мемориальные доски с названиями городов-героев. Поверх названий российских городов вандалы набили трафаретом надписи Иловайск, Дебальцево, Краматорск, Мариуполь.

Потасовки из-за русской речи

Некоторое время назад на Украине стало опасно говорить на русском языке. В 2021 году в Киеве бывший депутат националистической партии «Свобода» Олег Гелевей сидел в кафе со своим ранее судимым другом. Когда официантка обратилась к ним на русском языке, они сделали ей замечание. За девушку вступился один из посетителей. Экс-депутат со своим приятелем нанесли ему множественные резанные раны. Правда, на следующий день Гелевея отпустили, а его друга задержали по статье «Хулиганство с использованием заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений».

В западной части Украины зафиксированы случаи нападения на русскоязычное население. Во Львове на музыкантов, которые пели на русском языке, напала активистка Наталья Маркевич и националисты. Они избили молодых людей и сломали их музыкальные инструменты.

Однако нападения из-за употребления русского языка происходят не только на территории соседней страны. В Израиле в городе Петах-Тикве арестовали украинца Андрея Довженко, который напал на женщину, решив, что она приехала из России. Правда, девушка тоже оказалась украинкой.

«Мимо меня шел незнакомый мужчина. Он бросил в мою сторону два слова на украинском языке, которых я не поняла и спросила: «Что вы от меня хотите?» Тогда он начал проклинать меня в грубых выражениях, а затем набросился на меня с кулаками, нанес удары по лицу и в голову. Я упала на землю, но он продолжал меня бить», – приводит слова пострадавшей издание «Вести. Израиль по-русски».

Когда мужчину задержала полиция, он отрицал все обвинения и заявил, что бил не украинку, а русскую, которая якобы ему угрожала.