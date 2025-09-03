Врачи назвали необходимые продукты и микроэлементы для здоровья осенью

Врачи рекомендуют осенью включать в рацион рыбу, овощи, орехи и продукты, богатые витаминами и микроэлементами, чтобы укрепить иммунитет и поддержать здоровье, сообщает «Вечерняя Москва» .

Осенью организм особенно нуждается в поддержке из-за сокращения светового дня и перепадов температур. Врач-кардиолог Мария Чайковская отметила, что для укрепления сердца важно употреблять цельные продукты: овощи, фрукты, бобовые и орехи. Такая пища богата клетчаткой и антиоксидантами, которые снижают уровень холестерина и защищают сосуды.

Чайковская подчеркнула, что большинство людей испытывает дефицит омега-3 жирных кислот, необходимых для здоровья сердца и сосудов. Организм не вырабатывает их самостоятельно, поэтому важно регулярно есть рыбу — как нежирные сорта (минтай, хек, щука), так и жирные (скумбрия, сельдь, горбуша). Рекомендуется готовить рыбу на пару, варить или запекать, чтобы сохранить полезные вещества.

Врач также напомнила о важности витаминов группы В, которые поддерживают обмен веществ и нервную систему. Они содержатся в молочных продуктах, яйцах, зелени, мясе, рыбе, арахисе, грибах, авокадо и цитрусовых. С уменьшением солнечных дней осенью может снижаться уровень витамина D, поэтому рекомендуется его дополнительный прием, особенно жителям регионов с низкой солнечной активностью.

Для поддержания иммунитета полезны аэробные нагрузки — бег, ходьба, плавание, езда на велосипеде. Силовые упражнения и тренировки на гибкость также способствуют укреплению организма. Перед началом занятий врачи советуют проконсультироваться со специалистом, особенно при наличии хронических заболеваний.

Невролог Нина Коптенко подчеркнула, что полноценный сон необходим для поддержания иммунитета. По ее словам, хроническое недосыпание увеличивает риск инфекций и снижает защитные функции организма.