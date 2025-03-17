Врач рассказала, как пережить весеннее обострение хронических заболеваний

Обострение хронических заболеваний в весенний период — проблема, с которой сталкиваются многие люди. Какие заболевания чаще всего беспокоят россиян в это время и как избежать осложнений, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Псориаз, бронхолегочные и сердечно-сосудистые заболевания

Одним из самых чувствительных к сезонным изменениям заболеваний является псориаз. За долгий период недостатка солнечного света, ослабления иммунитета и стрессов усиливаются его проявления — шелушение, зуд и покраснение кожи. Летом, напротив, под воздействием ультрафиолета симптомы реже проявляют себя, наступает ремиссия.

«Хронические бронхолегочные заболевания также часто обостряются весной. Вирусные инфекции на фоне скачков температуры и весеннего авитаминоза провоцируют осложнения — синусит, бронхит и даже пневмонию. Профилактика проста: носить одежду по погоде — не перегреваться и не переохлаждаться, принимать витамины, избегать массовых мероприятий, проветривать помещения и увлажнять воздух», — сказала Сережина.

Сердечно-сосудистые заболевания, включая гипертонию и ишемическую болезнь сердца, занимают третье место среди сезонных обострений. Резкие перепады температуры и атмосферного давления провоцируют спазмы сосудов, ухудшая кровоснабжение сердца. Чтобы избежать осложнений, важно контролировать давление и строго соблюдать рекомендации врача.

Цистит, ЖКТ и стресс

«Цистит — еще одно заболевание, которое обостряется ранней весной. Основная причина — переохлаждение из-за неподходящей одежды и сидения на холодных поверхностях. Чтобы снизить риск, важно тепло одеваться и избегать переохлаждения. При появлении симптомов сдайте анализы мочи на выявление ДНК бактерий, вызывающих инфекции мочевыводящих путей, и при обнаружении бактериальной флоры — посев с чувствительностью к антибиотикам. По результатам анализов обратитесь к урологу, который назначит необходимые препараты. Самолечение цистита может привести к осложнениям», — добавила врач.

Сезонные обострения характерны и для болезней желудочно-кишечного тракта — язвенной болезни, гастрита и энтероколита. Их симптомы усиливаются из-за смены биоритмов, изменений в питании и снижения иммунитета. Важно соблюдать диету и рекомендации врача.

Стресс тоже негативно влияет на течение хронических заболеваний. Осенью и зимой из-за короткого светового дня многие испытывают подавленность, что ослабляет иммунитет и провоцирует рецидивы. Поэтому так важен полноценный сон, умеренная физическая активность и эмоциональная стабильность.

Для профилактики сезонных обострений хронических заболеваний необходимо одеваться по погоде, восполнять недостаток витаминов, соблюдать меры личной гигиены, вести здоровый образ жизни и вовремя обследоваться. Это поможет избежать осложнений и сохранить хорошее самочувствие.