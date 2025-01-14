Врач-гастроэнтеролог рассказала, почему дети плохо едят и что с этим делать

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог сети медицинских клиник «Неболит» Елена Гордеева объяснила, в чем причины избирательного аппетита у детей и как решить эту проблему, сообщает «Секрет фирмы» .

По данным Гордеевой, около 15% детей имеют нарушения аппетита, самое распространенное из них — избирательный аппетит. Например, ребенок ест только картофель фри и наггетсы, но не признает другие блюда из картофеля и курицы.

По нормам в рационе ребенка должно быть не менее 20 продуктов. Если малыш ест меньше — это может быть признаком избирательного аппетита, рассказала врач.

Другие признаки, которые являются тревожными звоночками, — маленькие порции, не соответствующие возрасту, отсутствие интереса к пище в целом, а также повышенная чувствительность к температуре и текстуре еды.

«При таком питании в рационе может ощущаться дефицит витаминов, минералов и других важных питательных веществ, которые поступают из фруктов, овощей, злаков, молочных продуктов», — отметила Гордеева.

Нарушения пищевого поведения могут привести к серьезным проблемам — ожирению, различным дефицитам, анемии, частным простудам и запорам, предупредила она.

Кроме того, отказ ребенка от определенных продуктов может указать на проблемы с ЖКТ, поэтому нужно пройти медицинское обследование выявить причину.

Решать проблему с пищевым поведением у ребенка необходимо, так как это напрямую влияет на его здоровье и даже успеваемость в школе, отметила специалист.

Хотя исправить ошибки в питании непросто, нужно постараться перестроить рацион ребенка и обеспечить полноценное питание — для этого нужно постоянно предлагать ему новые полезные продукты.