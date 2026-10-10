Пульсирующий массаж и сушка: польские министры скрывали унитазы от журналистов

После того как польских журналистов не пустили в туалет для высокопоставленных чиновников, в стране разразился скандал. Как выяснилось, дело было вовсе не в брезгливости министров перед простолюдином — чиновники не хотели, чтобы представители СМИ узнали об их одержимости комфортом, сообщает «Поток» .

Когда туалет все-таки удалось увидеть, оказалось, что вместо обычного унитаза чиновники установили для себя «кафельный престол», оборудованный в том числе подогревом стульчака, функцией промывания и отдельной насадкой для женщин 3-в-1, пульсирующим массажем, сушкой с теплым воздухом и режимом TURBO, а также автоматическим открытием-закрытием крышки.

Оказалось, что такой унитаз установлен практически у каждого высокопоставленного чиновника, а доступ к нему открыт только по приглашениям.

После того как новость придали огласке, местное население начало возмущаться. Затем по телевизору вышли критикующие сюжеты.

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