Крыши жилых домов приводят в порядок в рамках капремонта в Подмосковье

В рамках региональной программы Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области в регионе продолжается ремонт крыш многоквартирных жилых домов. Работы проводят как на мягких, так и на скатных кровлях.

В Долгопрудном продолжается контроль за ходом капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на Первомайской и Октябрьской улицах. По итогам общения с местными жителями было принято решение провести дополнительную проверку качества уже выполненных работ, а также уточнить сроки, в которые планируется завершить ремонт кровли.

В частности, в доме № 19 на Первомайской улице к оценке качества капремонта намерены подключить специалистов строительного надзора и представителей профильных организаций. Эти эксперты должны будут проверить выполненные работы и подготовить заключение по замечаниям, которые высказали жители.

Что касается дома № 18 на Октябрьской улице, то здесь одним из главных вопросов остается ремонт кровли. Граждан волнуют сроки завершения этих работ, а также то, как в дальнейшем будет выстроен график.

В поселке Томилино городского округа Люберцы стартовал капитальный ремонт трех двухэтажных многоквартирных домов, построенных в 1951 году.

В рамках работ на всех объектах планируется полностью заменить устаревшие шиферные крыши, которые часто протекали и создавали угрозу затопления квартир. Благодаря модернизации улучшить свои жилищные условия смогут более 100 местных жителей.

В настоящее время специалисты занимаются полной заменой старой стропильной системы, укладывают износостойкий профлист, утепляют чердаки и приводят в порядок вентиляционные шахты. Помимо этого, на зданиях смонтируют современные водосточные системы.

На первом объекте модернизация выполнена более чем на половину от запланированного объема, его планируют сдать до конца октября. Полностью завершить капитальный ремонт всех трех зданий планируется к 15 ноября 2026 года.

Капремонт кровли идет в Красногорске по адресу ул. Железнодорожная, д. 25А. Жители обращались с просьбой о проведении ремонтных работ еще в прошлом году — причиной тому были постоянные протечки.

На данный момент объект готов на 55%. Подрядная организация уже выполнила основные этапы: уложила утеплитель, загерметизировала стыки и швы, залила стяжку, а также смонтировала капельники. Впереди — обустройство финишного покрытия. Согласно планам, капитальный ремонт завершится до конца октября.

Подрядчик завершает герметизацию крыши многоквартирного дома № 8 на улице Чкалова в Ногинске. Специалисты выполнили основной объем работ; сейчас ведутся финальные мероприятия, направленные на обеспечение герметичности и долговечности покрытия.

Также в Ногинске идет капитальный ремонт крыши дома № 84 на улице Комсомольской — это многоквартирное здание. Благодаря утеплению удастся повысить энергоэффективность дома, а также улучшить сохранение тепла в квартирах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.

Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.

Скачать приложение можно по ссылке:

App Store: https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/id1616550510

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