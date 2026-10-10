Сказительница из Домодедова вошла в топ-10 лучших мам-предпринимателей

Сказка из Домодедова вошла в десятку лучших бизнес-проектов Подмосковья. Проект «Ларец Деда» стал одним из сильнейших в финале конкурса «Мама-предприниматель», который прошел в Доме правительства Московской области.

За победу боролись 32 предпринимательницы. Перед защитой идей участницы неделю учились у ведущих экспертов и посещали инновационную площадку «Техноград» на ВДНХ.

Сказительница Тата и Дед Домодед представили родной город достойно. Руководитель проекта Татьяна Краснослободцева рассказала, что подготовка была серьезной: каждая участница защищала свой город. По ее словам, проекты оказались очень достойными — от начальных идей до уже действующего бизнеса.

Самому «Ларцу Деда» недавно исполнился год. Татьяна отметила, что судьи поверили в их команду и назвали проект культурно значимым. Главной миссией на ближайший год команда назвала превращение проекта в важную часть туристической жизни Домодедова.

Свое место в десятке финалистов Татьяна назвала достойным результатом. Она подчеркнула, что абсолютно не расстроена из-за отсутствия первого места. Этот финал дал проекту толчок к развитию, а дальше, по ее словам, будет только больше и интереснее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.