Кошачья ОПГ: как самые любимые животные Турции кошмарят туристов

В Турции резко выросло число обращений российских туристов к врачам после укусов и царапин от уличных кошек. За последние дни сразу несколько россиян попали в больницы. Кошачьи укусы и царапины становятся причиной 83% обращений к специалистам по бешенству в стране, сообщает SHOT .

25-летнюю девушку из Москвы бездомное животное расцарапало до крови в Стамбуле. Ей сделали прививки от столбняка и бешенства. 44-летнюю женщину из Калининграда кот глубоко укусил в палец, когда она решила погладить его в историческом районе Антальи.

Тонкие зубы и когти заносят бактерии глубоко в ткани. Одна из самых опасных — пастерелла, которая присутствует у 70–90% кошек. Она может вызвать у людей гнойное воспаление, абсцесс, поражение суставов и костей, а в редких случаях — заражение крови и менингит.

По словам местных, осенью бездомные коты становятся агрессивнее из-за борьбы за территорию и еду перед зимой. Сказывается и отъезд туристов: людей, которые подкармливают хвостатых, становится меньше.

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