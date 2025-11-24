Воробьев: ДКЦ им. Л. М. Рошаля оказал помощь 14 тысячам детей

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 24 ноября поучаствовал в пленарной сессии «Открыто для всех» Всероссийского инклюзивного форума, где рассказал, как в регионе поддерживают людей с ограниченными возможностями здоровья. В своем Telegram-канале он отметил, что в Московской области дети с особенностями получают квалифицированную помощь, в том числе в Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля, где с момента его открытия лечение получили 14 тысяч детей.

«Наши флагманы — ДКЦ им. Л. М. Рошаля и НИКИ детства. В ДКЦ помощь получили уже 250 тыс. детей из 88 регионов. В НИКИ детства специалисты работают с редкими наследственными заболеваниями — помощь получили 14 тыс. детей. Еще 12 тыс. ребят прошли реабилитацию в подольском центре „Кораблик“, который два года назад открыл президент (Владимир Путин — ред.)», — написал Воробьев.

Глава Подмосковья отметил, что в регионе делается в том числе все возможное по недопущению инвалидности у детей. В этом направлении активно работают шесть перинатальных центров, которые оборудованы по последнему слову технологий. В этих центрах высококлассные специалисты проводят скрининг на всех этапах развития новой жизни — от беременности до выхаживания малышей, рожденных с экстремально низким весом.

«В клиническом институте акушерства и гинекологии принимают малышей с экстремально низкой массой тела (от 500 г). В 92% случаев удается сохранить здоровье ребенка без ограничений и инвалидности», — отметил Воробьев.

При обнаружении серьезных заболеваний у детей в возрасте до трех лет информация автоматически передается в органы социальной защиты, и специалисты устанавливают контакт с семьей.

О реабилитации

Фото - © Медиасток.рф

В настоящее время в Подмосковье работают 56 специализированных учебно-воспитательных учреждений и 110 центров социальной реабилитации, где квалифицированные сотрудники оказывают необходимую помощь детям. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено 16 видов региональной поддержки, причем шесть из них предоставляются в инициативном порядке. Для получения всего спектра необходимой помощи достаточно оформить единое заявление.

О помощи бойцам СВО

Фото - © Центр реабилитации "Ясенки" под Подольском/Медиасток.рф

Первостепенное внимание, по словам Воробьева, уделяется участникам специальной военной операции. В Центре имени Мещерякова оказывают помощь при проблемах со зрением и слухом, а также предоставляют возможность профессионального обучения. Коломенский «Протэкс-центр» обеспечивает комплексное протезирование, включая стационарное лечение. В центре «Ясенки» функционирует бассейн, введенный в эксплуатацию по инициативе участников СВО. В общей сложности почти 2 тысячи человек получили поддержку в этих трех центрах.

Воробьев также выразил особую благодарность статс-секретарю — заместителю министра обороны РФ Анне Цивилевой. Благодаря совместной работе с Государственным фондом «Защитники Отечества» в Подмосковье ведется большая работа по поддержке ветеранов СВО, включая адаптацию жилья, предоставление дополнительной финансовой помощи на ремонт и индивидуальный подход к каждому случаю.

«Эта работа требует системного подхода. Мы готовы делиться нашими практиками и учиться у других, чтобы сделать жизнь людей с ОВЗ максимально комфортной и полноценной», — подчеркнул Воробьев.

Андрей Воробьев также поблагодарил главу Агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву за приглашение на форум и внимание к этой важной теме.

