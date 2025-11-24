Андрей Воробьев: центр Мещерякова помогает инвалидам и ветеранам СВО с ранениями

В подмосковном Сергиевом Посаде работает Семейный центр имени А.И. Мещерякова. В него из всех регионов РФ могут приехать те, кто не видит, не слышит, не может говорить по разным причинам причем как от рождения, так и из-за ранений, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время пленарной сессии «Открыто для всех: общество равных возможностей».

«Центр и его великолепные врачи оказывают необходимую помощь. Мы развиваем реабилитацию. Действительно ребята, получившие серьезные ранения, нуждаются в протезах. Но протез протезу рознь», — рассказал Воробьев.

В Подмосковье ищут разные способы, чтобы подготовить для ветерана СВО максимально удобное и функциональное изделие. Благодаря ему человек сможет чувствовать себя в строю. Причем неважно, чем он будет заниматься, — адаптивным спортом или работой, отметил губернатор.

«Кто-то из ребят идет опять служить, защищать страну», — подчеркнул Воробьев.

