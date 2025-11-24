сегодня в 11:48

Губернатор Воробьев: детская смертность в Подмосковье снизилась на 25-26%

За последний год в Подмосковье детская смертность снизилась на 25-26%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что год назад открылся Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля.

«Мы гордимся теми врачами, той инфраструктурой, которая дает вот такой результат», — сказал Воробьев на пленарном заседании «Открыто для всех: общество равных возможностей».

Губернатор отметил, что Подмосковье также перенимает опыт других регионов.

