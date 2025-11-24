Губернатор Воробьев: детская смертность в Подмосковье снизилась на 25-26%
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
За последний год в Подмосковье детская смертность снизилась на 25-26%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Глава региона отметил, что год назад открылся Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля.
«Мы гордимся теми врачами, той инфраструктурой, которая дает вот такой результат», — сказал Воробьев на пленарном заседании «Открыто для всех: общество равных возможностей».
Губернатор отметил, что Подмосковье также перенимает опыт других регионов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.