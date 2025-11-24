Воробьев: в Подмосковье все, связанное с инклюзивностью, — в центре внимания

В Подмосковье все, что связано с инклюзивностью, — не периферия, а центр внимания. Об этом рассказал на пленарной сессии «Открыто для всех: общество равных возможностей» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Подтверждение этому — большие средства в региональном бюджете и различные мероприятия, направленные на заботу о тех, кто в ней нуждается», — сказал он.

Ранее Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.

