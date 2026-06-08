Более 1100 школьников Подольска приступили к работе в трудовых бригадах

Школьники из трудовых бригад Подольска разбирают новые учебники в библиотеках, ремонтируют парты, красят заборы и скамейки на улице. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Также ребята помогают приводить в порядок школьные территории, ухаживают за клумбами и участвуют в мелком ремонте инвентаря — такая занятость не только приносит пользу, но и воспитывает ответственность.

Все ребята трудоустроены по Трудовому кодексу, каждый отработанный день идет в трудовой стаж. Продолжительность смены зависит от возраста — от двух до трех часов.

Всего в этом году в округе в трудовых бригадах заняты 1138 подростков от 14 до 17 лет — на 82 больше, чем в прошлом.

В конце месяца школьники получат зарплату, а также государственную выплату от Единого выплатного центра Министерства социального развития Московской области.

Таким образом, ребята не только пробуют себя в труде и зарабатывают первые деньги, но и чувствуют поддержку со стороны региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.