Обнимаю, жду извинений: Косенко ответил Минаеву, обозвавшему его дебилом

Российский блогер Сергей Косенко вступил в жаркое противостояние с писателем и журналистом Сергеем Минаевым после того, как тот публично обозвал его «дебилом и идиотом» в ходе дискуссии на площадке ПМЭФ.

Блогер обратился к журналисту в соцсетях и потребовал от него публичных извинений. По его словам, делать высказывания о незнакомой личности может только «поверхностный и низкоинтеллектуальный человек».

«В какой момент публично оскорблять людей, которых ты никогда не видел в жизни и информацию о которых ты берешь из нарезок в TikTok, стало нормой?» — написал Косенко в социальных сетях.

Также он предположил, что Минаев воспользовался его именем для того, чтобы «восстать из могилы». По словам блогера, подобные высказывания и оскорбления вредят репутации самого журналиста.

Ранее Минаев в ходе дискуссии на площадке ПМЭФ усомнился в историях Косенко о заработках и успехе и обозвал его «дебилом и идиотом». Писатель заявил, что не понимает, как люди могут верить в рассказы блогера и доверять ему большие деньги.

В январе 2024 года Косенко ради лайков бросил в сугроб своего двухмесячного сына. Видео тут же облетело социальные сети, и общественность настаивала на том, чтобы горе-отца лишили родительских прав. После этого блогер стал фигурантом уголовного дела. Он был заочно арестован в России.

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