Воробьев: перинатальные центры работают над недопущением инвалидности у детей

Одними из главных задач в Подмосковье были реализация, возведение, запуск перинатальных центров. В них мамы могут получить нужные исследования по скринингу и всему связанному с недопущением инвалидности у детей. Об этом во время пленарной сессии «Открыто для всех: общество равных возможностей» рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Еще 10 лет назад младенческая смертность, а значит, и последствия от всего, что предполагает сопровождение мамы, было очень неудовлетворительным. В Подмосковье младенческая смертность в абсолютных цифрах была 450-500 смертей. Сейчас, для сравнения, когда работают перинатальные центры, это 170-180», — рассказал губернатор.

Сейчас 80-90 тыс. мам могут получить нужные исследования по скринингу и всему связанному с недопущением инвалидности у детей.

«Для этого есть специалисты и врачи. Наша задача — и дальше очень внимательно за этим следить. Это доступно везде», — подчеркнул губернатор.

Это критически важно, отметил Воробьев.

