У Бедроса Киркорова начались осложнения на фоне проблем с сердцем

Отец певца Филиппа Киркорова, народный артист России Бедрос Киркоров пожаловался, что не может ходить из-за слабости и боли в ногах. У него начались осложнения на фоне проблем с сердцем, сообщает SHOT .

92-летний артист постоянно находится под наблюдением врачей. На одном из последних приемов он пожаловался на проблемы с ногами, которые стали сильно отекать. Также Киркоров-старший постоянно чувствует слабость и передвигается с опорой на трость.

Врачи приняли решение провести артисту очистку крови, чтобы улучшить общее состояние. Сейчас он находится дома под присмотром близких.

31 августа Киркоров-старший самостоятельно обратился за помощью к медикам из-за болей в сердце. Его госпитализировали и провели операцию, чтобы проверить кардиостимулятор, установленный в прошлом году. В середине сентября его выписали из больницы.

При этом отец Филиппа Киркорова живет полной жизнью, несмотря на преклонный возраст, и даже умудряется лихачить на дорогах. Уже несколько раз он получал предупреждения и штрафы за превышение скорости.