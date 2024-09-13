92-летнего отца Филиппа Киркорова выписали из больницы

Бедроса Киркорова выписали из больницы после операции на сердце

Отца Филиппа Киркорова, 92-летнего народного артиста России Бедроса Киркорова, выписали из больницы. 6 сентября ему провели операцию, чтобы проверить работу кардиостимулятора, сообщает Mash .

Киркорова выписали 10 сентября. Ему назначили поддерживающие препараты, врачи посоветовали больше проводить времени на улице и меньше нервничать. Артист заявил, что чувствует себя хорошо и продолжает посещать процедуры.

31 августа Киркоров-старший самостоятельно обратился за помощью к медикам из-за болей в сердце. Его госпитализировали и провели операцию, чтобы проверить кардиостимулятор, установленный в прошлом году.

Бедрос Киркоров лечился в одной из VIP-палат. Она обеспечена всем необходимым, в том числе медоборудованием для оказания экстренной помощи.

92-летний мужчина живет полной жизнью и даже умудряется лихачить на дорогах. Уже несколько раз он получал предупреждения и штрафы за превышение скорости.