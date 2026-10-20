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Силы ПВО уничтожили 3 летевших на Москву БПЛА

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) летели в сторону Москвы. Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три дрона, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены три беспилотника, летевших на Москву», — отметил мэр в своем Telegram-канале.

Сейчас специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотников.

Ранее 136 украинских БПЛА сбили над Россией ночью.

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