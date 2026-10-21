Свыше 41 тыс семей в Подмосковье получили выплату при рождении ребенка

Семьи с новорожденными в Московской области в 2026 году оформили 41 тыс. выплат по 20 тыс. рублей вместо подарочного набора. Еще свыше 2 тыс. семей выбрали набор, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Подмосковье будущим мамам и семьям с детьми предоставляют несколько мер поддержки. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что большинство заявлений можно подать онлайн.

«В Подмосковье выстроена система, которая помогает материально. При этом оформление максимально упрощено», — сказал Игорь Брынцалов.

Ежемесячное пособие беременным зависит от среднедушевого дохода семьи. Если он не превышает прожиточный минимум на душу населения, выплата составляет 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения — 11 056 рублей. Если с учетом этого пособия доход остается не выше установленного порога, выплату повышают до 75% — 16 584 рублей. Если и с этой суммой доход не превышает порога, назначают 100% — 22 112 рублей. Заявление подают на портале госуслуг.

Выплаты на питание предусмотрены для беременных, кормящих матерей и детей до трех лет. По словам Брынцалова, эту поддержку получают почти 180 тыс. жительниц региона. Оформить ее можно на портале госуслуг.

Семьи с новорожденными могут выбрать подарочный набор или 20 тыс. рублей на средства по уходу за младенцем. Получить набор или оформить выплату можно в роддоме. В 2026 году набор выбрали свыше 2 тыс. семей, выплату — 41 тыс.

Отдельно предусмотрено единовременное пособие при рождении ребенка: на первого — 20 тыс. рублей, второго — 40 тыс., третьего и последующих — 60 тыс. При рождении двух детей выплачивают по 70 тыс. рублей на каждого, трех и более — 300 тыс. рублей на семью.

Право на единовременное пособие имеет один из родителей или заменяющее его лицо в семье со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума. Заявление можно подать на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.