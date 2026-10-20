У 7-летней девочки из Воронежской области отслоилась кожа после приема лекарства

У семилетней девочки из села Новая Усмань Воронежской области начала отслаиваться кожа после приема лекарства, назначенного врачом без дополнительных обследований, сообщает Telegram-канал « Кровавая барыня ».

С 2024 года девочка лечилась у невролога-педиатра в частной клинике по поводу нарушения речи. 7 сентября 2026 года врач выписала ей несколько препаратов, включая противоэпилептическое средство в дозировке 50 мг.

После начала приема у девочки покраснело горло. Родители обратились в районную поликлинику, где ей назначили спрей. Однако состояние ребенка ухудшилось: вылезла сыпь, появилось воспаление кожи, глаз и слизистых, поднялась температура, началось отслоение кожи.

23 сентября пострадавшую доставили в инфекционное отделение, а на следующий день экстренно перевели в Воронежскую областную детскую клиническую больницу № 1. У нее диагностировали токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), токсико-аллергический блефароконъюнктивит и подострый вагинит. Девочку поместили в реанимацию, где врачи боролись за ее жизнь около двух недель. В начале октября ее состояние улучшилось.

Лечащие врачи связали развитие синдрома Лайелла с приемом противоэпилептического препарата. Семья считает, что невролог назначила препарат без необходимых обследований.

Родители просят провести процессуальную проверку, а также привлечь виновных к ответственности.

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