Минобороны: 136 украинских беспилотников сбили над РФ ночью
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Минувшей ночью над регионами России перехватили 136 дронов противника самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.
Их уничтожили с 20 часов 19 октября до 8 часов 20 октября дежурными силами ПВО.
БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом.
Минувшей ночью ВС РФ ударили по логистическим центрам Украины и сухогрузам в порту и море.
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