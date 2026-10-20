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ВС РФ ударили по логистическим центрам Украины и сухогрузам

Прошедшей ночью российские военные продолжили наносить удары беспилотниками по объектам логистической и портовой инфраструктуры на территории Украины, а также морским судам, сообщает Минобороны России.

Пострадал логистический центр «Гранд импорт» в Хмельницком. Он использовался противником для хранения грузов военного и двойного назначения.

Еще под удар попал транспортно-логистический центр (ООО «Виндор Транс Сервис») в Ковеле Волынской области. Там хранили и распределяли грузы и имущество украинской армии.

В порту Рени Одесской области пострадали три сухогруза, с которых разгружали грузы военного и двойного назначения для ВСУ, объекты портовой инфраструктуры, обеспечивающие работу разгрузочно-погрузочных терминалов.

На переходе морем в направлении порта Одесса поражен сухогруз, доставлявший различные военные грузы.

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